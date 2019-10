(P) Taraful Viorel Bogateanu, solutia perfecta pentru evenimente de vis

Taraful Viorel Bogateanu este singurul taraf din Romania care ofera luna de miere gratis, la Roma, Venetia, Dubai sau Paris, pentru toate nuntile contractate in 2020.

Tarifele noastre se pot plia pe bugetele clientilor. Intotdeauna gasim solutii pentru a ne incadra in disponibilul financiar al acestora.

Taraful Viorel Bogateanu este un proiect de mare anvergura al unor muzicieni cu 25 ani de experienta in domeniu. Taraful este compus din 3 solisti vocali (2 solisti si 1 solista) + 5 instrumentisti, si asigura un program artistic de exceptie, care include toate genurile muzicale romanesti si internationale , incepand cu café concert, cover international, folclor autentic, muzica de petrecere, muzica usoara, etc

Suntem disponibili pentru orice gen de eveniment: nunta, botez, petrecere privata, petrecere corporate, aniversari, etc.

Dorim sa va invitam cu drag, in perioada 01 noiembrie 2019 – 01 martie 2020 , la Hotel Silver Mountain Resort and Spa 4*, din Poiana Brasov, pentru a petrece sarbatorile de iarna – Craciun si Revelion 2020, si weekenduri (de vineri, pana duminica), intr-o atmosfera de poveste, plina de dans, voie buna, preparate traditionale si servicii de lux. Vom concerta 100% live: am pregatit surprize senzationale si un show de zile mari.

Pentru informatii si rezervari, ne puteti contacta la numarul de telefon 0738.740.222 – Viorel Bogateanu (lider taraf), website www.viorelbogateanu.com , facebook: Taraful Viorel Bogateanu, email : viorelbogateanu@gmail.com, YouTube: Viorel Bogateanu.

Taraful Viorel Bogateanu a participat la diferite spectacole (Beraria H, evenimente corporate, petreceri private ale unor personalitati, etc ). De asememea, a fost prezent la majoritatea emisiunilor de divertisment, difuzate la Antena 1, Antena Stars (Stars Matinal) , Pro TV (La Maruta, Vorbeste Lumea), Kanal D (Teo Show), ETNO TV (Acasa la Electrecord).

Va multumim si va dorim la cat mai multe evenimente de vis, alaturi de taraful Viorel Bogateanu!

