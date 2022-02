Citate despre natură adunate de la mari scriitori și gânditori ai lumii

Cele mai frumoase și înțelepte citate despre natură ne învață că viața are echilibrul ei, are un ciclu și un ritm natural care ne protejează, iar forța naturii va fi întotdeauna benefică celui care trăiește în armonia cu ea.

Când viața de zi cu zi este prea haotică, obositoare și stresantă, oprește-te o clipă, citește aceste citate despre natură și gândește-te ce sfaturi bune cuprind pentru sufletul și pentru liniștea ta.

Ieși la o plimbare, privește cerul, admiră copacii și florile, bucură-te de liniștea naturii care cu generozitatea ei ne oferă alinare și încredere.

Citate despre natură și viață

Scopul vietii este de a-ți potrivi bătaia inimii cu ritmul universului, de a te potrivi cu natura. Joseph Campbell

Toate procesele din natură au succes. Natura nu cunoaște eșecul. Raymond Holliwell

Dacă o cale este mai bună decât alta, atunci fii sigur că este calea naturii. Aristotel

Frumusețea naturii este egalată numai de frumusețea sufletului. Victor Hugo

Natura este o artă încă necunoscută omului. Alexander Pope

Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr. Goethe

Dacă vei trăi în conformitate cu natura, nu vei fi niciodată sărac; dacă vei trăi în conformitate cu părerile altora, nu vei fi niciodată bogat. Seneca

Natura nu face niciodată nimic fără motiv. Aristotel

Secretul artelor este de a corecta natura. Voltaire

”Ce bine este în sânul naturii!” Spune asta ori de cate ori te afli la tara. Gustave Flaubert

S-o luam de la capaăt, natura face asta în fiecare an. Valeriu Butulescu

Primavara da foc naturii cu trandafiri. Victor Hugo

Natura nu este decat o succesiune de nasteri si de morti. Denis Diderot

Ah, prietene! Numai in linistea vietii de la tara, numai in sanul Naturii, poate un suflet sensibil sa se bucure de toata plenitudinea iubirii si a duiosiei. Nikolai Karamzin

Natura a stiut sa faca si din ciulini o capodopera. Vasile Ghica

Natura e casa noastra, iar in natura suntem acasa. Carlo Rovelli

Natura este o lira uriasa la care canta poetul. Victor Hugo

Citate despre natură pentru sufletul și liniștea ta

Oamenii nu isi mai dau seama de bucuria de a trai, pentru ca nici nu mai stiu sa priveasca minunile Naturii. Constantin Brancusi

Odata ce am inteles puterea de transformare a naturii, vedem ca aceasta este aliatul nostru puternic si nu o forta de temut. Thomas Kuhn

Natura nu a tradat niciodata inima care a iubit-o. William Wordsworth

Daca iubesti natura cu adevarat, o gasesti pretutindeni frumoasa. Vincent Van Gogh

In tot timpul vietii mele, noile taine ale naturii m-au facut sa ma bucur ca un copil. Marie Curie

Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne arata cat de mult ne iubeste. Johann Wolfgang von Goethe

Uita-te la copaci, priveste pasarile, priveste norii, stelele. .. si daca ai ochi poti vedea ca intreaga existenta este plina de bucurie. Totul este fericire pura. Copacii sunt fericiti fara niciun motiv; nu vor deveni prim-ministri sau presedinti si nu se vor imbogati – nici macar nu au cont bancar! Uita-te la flori. Este uimitor cat de fericite sunt florile – si fara niciun motiv. Osho

Fiecare fir de iarba pare sa contina o biblioteca dedicata minunarii, tacerii si bunatatii. Fabrizio Caramagna

Cea mai clara cale spre Univers este printr-o padure salbatica. John Muir

In plus, am natura, arta si poezie si, daca nu este suficient, ce sa mai vreau? Vincent van Gogh

Privirea la frumusetea naturii este primul pas in purificarea mintii. Amit Ray

Nu uitati ca pamantul se bucura sa va simtiti picioarele goale si vanturile tanjesc sa se joace cu parul. Khalil Gibran

Tot ce va puteti imagina, natura a creat deja. Albert Einstein

Veti gasi mai multe in padure decat in ​​carti. Copacii si pietrele va vor invata ceea ce nu se poate invata de la maestri. Saint Bernard

Citate despre natură care îți alungă tristețea

Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine. – Albert Einstein

Timpul petrecut în natură ne conduce spre noi înșine. – Shikoba

O plimbare în natură îți conduce sufletul înapoi acasă. – Mary Davis

Mă simt acasă printre copaci. – JR Tolkien

Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai greu urcuș.

Lumea e de o frumusețe totală – o promisiune fără sfârșit de magie și lucruri minunate. – Ansel Adams

Merg în pădure să-mi pierd mintea și să-mi găsesc sufletul. – John Muir

Dorința mea e să trăiesc mereu așa, liniștit, într-un colț de natură. Claude Monet

Cei care își petrec timpul în frumusețea și misterul naturii nu se simt niciodată singuri sau obosiți de viață. – Rachel Carson

M-am plimbat în pădure și am ieșit mai înalt decât copacii. – Henry David Thoreau

Merg în natură ca să mă liniștesc și să ma vindec. Și să-mi adun din nou simțurile laolaltă. – John Burroughs

Viața te rănește, natura te vindecă.

Studiază natura, iubește natura, stai aproape de natură. Nu te va dezamăgi niciodată. – Frank Lloyd Wright

Natura are cu adevărat puterea de a te vindeca. Pentru că îți încetinește viața și simți din nou mirosurile, sunetele, simți natura. Devii prezent, devii conștient de ce se întâmplă în jurul tău și deseori devii mai puțin stresat. Lettie Stratton

Natura e de o mare simplitate, de aceea e și de o mare frumusețe. – Richard Feynman

Adoptă ritmul naturii. Secretul ei e răbdarea. – Ralph Waldo Emerson

Nu am iubi Pământul atât de mult dacă nu ne-am fi petrecut copilăria în natură. – George Eliot

În fiecare plimbare în natură primim mult mai mult decât căutăm. – John Muir

credit foto: Photo by James Wheeler from Pexels