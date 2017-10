Cum scapi de anxietatea cronică

Grijile fac parte din “agenda” noastră zilnică. Stresul e inclus în aproape orice fișă de post. Dar ce poți face pentru a evita anxietatea cronică?

Zi de zi, faci ce faci și, oricum te-ai învârti, tot la stres ajungi. Chiar dacă te trezești în fiecare zi cu gândul că azi e ziua în care ești zen și n-o să te mai stresezi, n-o să te enervezi în trafic, n-o să te mai panichezi pentru te miri ce, te trezești la un moment dat că îți crește ritmul cardiac, iar tensiunea și nervii sunt întinși binișor. Așadar, într-o lume în care motivele de îngrijorare pândesc după fiecare colț, cum faci să lași anxietatea cronică în urmă urma anxietății?

Cum se definește anxietatea cronică

Anxietatea cronică este exprimarea zilnică timp de minimum șase luni a îngrijorării pacientului despre o anumită temă și manifestarea a minimum trei simptome dintre următoarele: stare de neliniște, senzația de a fi mereu alert, oboseală la eforturi mici, dificultatea concentrării atenției, senzația de golire a minții, iritabilitate, tensiune musculară, tulburări ale somnului.

Profilul anxiosului cronic

Nu e foarte greu de stabilit. Îl recunoști după sprâncenele căzute, cutele de pe frunte, transpirațiile reci, unghiile roase, tulburări ale somnului, senzația că e mereu ca pe ace, oboseala și iritabilitatea, faptul că tresare din aproape orice, sensibilitatea exagerată la stimuli (în sensul că se sperie ușor). Un astfel de tablou cuprinde majoritatea simptomelor anxietății cronice. E foarte puțin probabil ca un singur om să le aibă pe toate.

Sursele de anxietate cronică

Sunt peste tot. Așa cum frumusețea e în ochii privitorului, la fel și îngrijorarea e peste tot pe unde umblă omul anxios. Adevărul e că, pentru cineva care suferă de pe urma anxietății crescute, grijile pot lua aproape orice formă. Ceea ce pe un om cu un nivel normal al anxietății nu îl preocupă sau e ceva peste care trece foarte lejer, pe un anxios îl poate bloca de-a dreptul. O situație în care trebuie să vorbească în public, ce va îmbrăca la o banală ieșire cu prietenii, un telefon de dat în timpul serviciului, a mânca în compania străinilor – sunt tot atâtea ocazii de îngrijorare pentru o persoană anxioasă. Ce e cel mai important de menționat despre anxietatea cronică? Din cauza ritmului și stilului de viață (occidental) pe care îl considerăm „normal” în zilele noastre, suntem mult mai predispuși la stres decât în trecut. Sigur că asta nu înseamnă că suntem cu toții anxioși. Dar, acolo unde există un fond anxios, contextul de viață actual „ajută” anxietatea latentă să iasă la suprafață mult mai mult și mai pregnant.

Cum faci anxietatea cronică mai mică și operațională

Nu e ok nici cu anxietate prea mare – deoarece are un efect dezorganizant -, dar nici fără anxietate deloc, în sensul că acționează ca o forță motivațională. Așa că un anumit nivel de anxietate este normal și benefic. În absența acestui nivel scăzut de anxietate nu am fi în stare să ne protejăm de factori amenințători și nici să reacționăm prompt la situații care ne cer acest lucru. Așadar, nu e nici bine, nici recomandabil să scapi de anxietate cu totul (și, de fapt, nici nu prea e posibil). Ceea ce e dezirabil este să menții nivelul anxietății la moderat, încât să nu-ți afecteze viața și să nu-ți blocheze activitățile. Tehnici pentru controlul anxietății excesive există sub numeroase forme: de la stiluri de respirație și meditație, la pastile și psihoterapie. Dincolo de faptul că orice căutare pe google îți poate dezvălui multe-multe tehnici de acest gen, e necesar să știi că doar unele dintre ele sunt potrivite pentru tine, iar dacă experimentezi stări de panică și anxietate extreme, cel mai bine e să consulți un specialist psiholog, care te va îndruma către soluțiile cele mai eficiente pentru tine.

Controlarea pesimismului

E un lucru destul de greu de gestionat, pentru simplul motiv că pesimismul sau orientarea spre partea goală a paharului este o trăsătură psihică destul de greu modificabilă. Totuși, se poate face ceva pentru ca gândurile negre să nu pună stăpânire pe tine cu totul. Conștientizarea faptului că ai un profil mai pesimist și că e mult mai probabil să vezi partea negativă a lucrurilor e primul pas. Știind asta despre tine și observându-te, poți preîntâmpina efectele neplăcute. Să luăm un exemplu: plecarea într-o excursie cu prietenii. Dacă ești pesimist, asta se poate transforma într-un mic coșmar. Pe partea pozitivă, sigur că e foarte util să ai o perspectivă realistă: să nu te entuziasmezi prea tare înainte să cunoști condițiile, să analizezi și aspectele raționale, să prevezi ce poate să meargă rău. Dar ce este complet neplăcut este să strici buna-dispoziție și entuziasmul celorlalți. Așa că ia în calcul că poate nu ești persoana indicată care să se exprime prima atunci când vine vorba de planuri noi, ci mai degrabă poți interveni ca „vocea rațiunii” atunci când ți se pare că e o „supradoză” de optimism în jur. Cele mai de succes forme de terapie pentru ușurarea simptomelor anxietății cronice sunt terapiile de scurtă durată și terapiile cognitiv-comportamentale. Se pare că aceste efecte pozitive alte terapiilor se mențin până la 12 luni după terminarea tratamentului.

