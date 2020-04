Cremă de zahăr ars cu portocală. Rețetă rapidă de la Ela Crăciun

Într-o postare recentă, Ela a dezvăluit cum face ea pâinici de casă fără drojdie, videoclip care a fost urmărit de un milion de oameni. Acum, vedeta recomandă un desert delicios și clasic, dar ușor de preparat. Crema de zahăr ars cu portocală este un desert care nu necesită multe ingrediente, dar care include și apă de flori de portocal, un ingredient-cheie care poate fi găsit în majoritatea hypermarketurilor din România.

De ce ingrediente ai nevoie:

• 400 g de zahăr

• 8 ouă

• coajă de lămâie

• 1 litru de lapte

• apă de flori de portocal

Cum prepari

Topește 200 de grame de zahăr. Atenție să nu lași să se lipească de tigaie. Într-un bol adaugă ouăle, 200 de grame de zahăr și coaja de lămâie. Apoi apă de flori de portocal și 1 litru de lapte. Adăugă compoziția peste zahărul ars. Apoi băgă la cuptor, pe o tavă în care ai turnat două pahare cu apă. Lasă o oră și un sfert la 180 de grade. Fă însă și testul scobitorii să te asiguri că este bine. Rezultatul e delicios, spune Ela.

România se află în prezent în izolare la domiciliu, iar vedeta vine în ajutorul tuturor cu un nou proiect de impact: invită publicul să posteze pe pagina ei de Facebook rețetele pe care le prepară acasă. Cele mai interesante dintre acestea vor fi publicate pe blogul său, într-o categorie specială, denumită Gătim acasă. Ela Crăciun va alege o rețetă pe săptămână și va filma realizarea acesteia, înregistrarea urmând să fie postată pe canalul său de YouTube.

„Petrecem în prezent mai mult timp acasă decât am făcut-o vreodată. Cum nu mai ieșim în oraș să luăm masa la restaurant, mulți dintre noi au descoperit sau redescoperit frumusețea gătitului acasă. Am primit multe mesaje după ce am postat rețeta simplă de pâinici de casă fără drojdie și am decis să trecem la un alt nivel: să descoperim noi modalități de a ne diversifica meniul zilnic, ușor și rapid, acasă. Aștept să îmi trimiteți rețetele voastre preferate pe pagina mea de Facebook pentru ca și alții să le poată descoperi. Voi alege câteva săptămânal pe care le voi posta pe blogul meu, iar pe una dintre acestea o voi prepara și voi filma tot procesul. Am început deja cu cea mai simplă rețetă de pâinici de casă fără drojdie și vreau să avansăm spre rețete cât mai diverse“, declară Ela Crăciun.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro