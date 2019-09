Cum să dezvolți creativitatea copilului – Ce am învățat la Atelierele de Idei Unica

Cei patru speakeri ai serii au vorbit despre toate aceste lucruri și ne-au îndrumat spre ateliere specializate pe dezvoltarea creativității copiilor noștri.

Dana Războiu – fondatoarea Asociației „Nație prin Educație”

Dana Războiu este fondatoarea Asociației „Nație prin Educație”. De asemenea, ea a implementat în România programul FIRST TECH Challenge, care mizează pe munca în echipă, pe susținerea noii generații și pe valorificarea într-un stil original a cunoștințelor de matematică, IT, fizică și tehnică.

De asemenea, Dana a dezvăluit, în cadrul Atelierelor de Idei Unica că, prin intermediul asociației organizează mai multe tabere pentru copii. Este vorba despre o competiție pentru cei mici în care aceștia crează un robot de la zero.

„În primul an am organizat o caravană, am încărcat o mașină mare cu kit-uri de robotică și cu imprimante 3D, cu teren de joc și cu truse de scule și le-am distribuit în țară la liceele care au vrut să participe în această competiție”, a povestit ea.

„Tema competițiilor se anunță la începutul anului școlar pentru că este o competiție între licee”, a precizat Dana Războiu.

„Este un concurs foarte colorat. Lumea se gândește că dacă e vorba despre robotică și despre copii care fac roboți sunt niște copii cu ochelari și se uită numai în computer și nu fac nimic altceva decât programare. Nu e așa. Sunt incredibil de frumoși, incredibil de cool, foarte moderni”, a mai spus fosta vedetă TV.

Simion Buia – fotograf

Simion Buia a avut, poate, cea mai frumoasă prezentare la Atelierele de Idei Unica. Acesta a fost prezentat de nimeni alta decât fiica sa, Marta, care a spus câteva cuvinte și despre cursurile de fotografie pentru copii organizate de tatăl său.

„Am fost la cursurile tatălui meu și mi se pare că e genial. Tuturor copiilor le place de el, e foarte glumeț și jucăș”, a spus Marta, care a povetit că la cursurile tatălui său există atât o parte teoretică cât și una practică.

Potrivit lui Simion, gândirea fotografică este foarte utilă.

„Copiii care vin la cursurile de fotografie pe care le țin la Academia de fotografie trebuie să aibă o poftă nemaipomenită de a învăța. Mulți copii din România sunt indisciplinați, dar indisciplina poate fi creativă și încerc să îndrum aceast indicisplină spre o creativitate absolută prin modulul fotografic, videografic. Când învățăm video învățăm și cum să ne raportăm videografic unul față de celălalt: cum să filmăm, dar și cum să stăm în poziția celui filmat”, a explicat fotograful.

De asemenea, Simion a povestit că a început să organizeze tabere de echitație și fotografie.

Daniela Nane – actriță

Actrița Daniela Nane a vorbit, în cadrul Atelierelor de Idei Unica, despre cursurile de actorie pe care le organizează de aproape 13 ani. La cursurile sale, Daniela primește copii începând de la vârsta de 4 ani.

„Am început cu o grupă de copii de 9-11 ani, o grupă de 13-15 ani și o grupă de adulți. Între timp au început să mă sune părinți cu copii mult mai mici. E mult mai dificil de lucrat cu copii mai mici, ce am eu de predat. Ce pot eu să îi învăț e mai ușor să o faci de la o vârstă mai mare pentru că înțeleg mult mai ușor conceptele”, a povestit ea.

Și totuși a găsit un concept și pentru cei mai mici: cu păpuși și marionete.

„Pot veni copii de la 4 ani și jumătate (…) Învață să se cunoască și să se respecte pe ei înșiși, să respecte aptitudinile cu care au venit pe lumea asta. Pentru că fiecare dintre noi avem în traistă toate aptitudinile de care avem nevoie pentru drumul nostru, pentru menirea noastră. Și atunci, când ei descoperă câte lucruri frumoase sunt în ei înșiși nu mia privesc cu jind la grădina altuia. Învață să își cultive propria frumusețe și structură sufletească în așa fel încât să fie cea mai bună variantă a lui”, a subliniat Daniela.

Horia Brenciu – artist

Horia Brenciu a venit la Atelierele de Idei Unica pentru a povesti despre Academia de Arte Horia Brenciu, un loc în care copiii și tinerii își vor putea antrena talentul artistic, oricare ar fi el, sub ghidarea neprețuită a celor mai buni specialiști din domenii diferite.

„Fiecărei provocări care vine în viața voatsră trebuie să îi spuneți ”DA”. Dacă îi spuneți nu, dați dovada limitelor voastre. Trebuie să faceți ceea ce vreți să faceți pentru că, fie el eșec sau victorie, face parte din viața voastră și vă va îmbogăți fără număr. Această Academie pe care am ănceput-o cu câteva zile în urmă este răspunsul pe care îl dau părinților mei, este răspunsul pe care îl dau experiențelor vieții mele”, a spus artistul.

La Academia de Arte Horia Brenciu există mai multe tipuri de cursuri: de canto, de yoga, public speaking, dans, pian, tobe, do it yourself, fotografie și multe altele.

„Dacă știi să faci o fotografie știi să captezi o emoție. Cu cât știi să prinzi clipa cu atât mai multă emoție este în fotografie”, a explicat Horia Brenciu.

FOTO: Dumitru Angelescu

