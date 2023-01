Horoscopul Minervei pentru anul 2023. Previziuni astrale pentru cele 12 zodii în parte

Horoscopul Minervei pentru 2023. Astrologul anunță că dacă anul 2022 a fost frenetic și intens pentru unii nativi, anul 2023 va fi mai ușor. Pentru anul 2023, semnele trimit bune pentru toată lumea. După 7 ani de haos, putem vorbi în cele din urmă despre o îmbunătățire reală.

Primele 6 luni vor fi destabilizatoare din cauza lui Uranus și a lui Pluto. Poziția celor două planete anunță schimbări atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Din fericire, Jupiter se va alătura și oferă protecție, ceea ce sugerează că această ultimă fază a schimbării va fi una cel puțin pozitivă.

Horoscopul Minervei pentru anul 2023 – Berbec, Taur, Gemeni, Rac

Berbec – Vor fi puternici din punct de vedere financiar, deoarece vor putea să ceară și să negocize. Va transforma orice lucru legat de bani într-o adevărată artă a diplomației financiară. Trebuie să își controleze discursul și acțiunile, altfel pot avea probleme în relație. Studenții pot avea ocazie să plece în străinătate. Berbecii vor trebui să își controleze furia. Vor avea o perioadă favorabilă care le va spori notorietatea.

Taur – Anul 2023 se prefigurează ca un an de mijloc, cu realizaări mediu. Un an plin de provocări, iar eforturile lor vor fi răsplătite cu reușite promițătoare. Nu vor întâmpina dificultăți financiare, dar acest lucru cere muncă, eforturi și sacrificii. Va fi nevoit să facă și călătorii de afaceri în străinătate. Multe dintre acestea pot duce la mutarea temporară în alte țări. Se pot muta cu jobul într-un alt oraș, în funcție de cerințele pe care le au. Vor face multe deplasări în țară. Apar cheltuieli care îi pot face victime ale crizei financiare.

Gemeni – Începutul anului poate fi dificil din punct de vedere fizic și financiar. Va fi anul în care problemele multe se pot rezolva. Vor avea parte de întărirea imaginii publice, apare stabilitatea și obstacolele vor fi îndepărtate. Anul 2023 este un an de bun augur, în care va finaliza un an de stres intens. Soarta va fi de partea lor și le va ușura multe perioade dificile. La locul de muncă le va merge bine și vor rezolva regulile cu inteligență. Capacitatea de decizie va crește, vor exista multe schimbări și vor simți că soarta îi ajută de fiecare dată. Vor fi dispuși să facă lucruri de natură spirituală.

Rac – Lucrurile sunt cât de cât clarificate. Au ocazia să înțeleagă ce fel de schimbări vor avea loc în viața lor în 2023. Cumpărarea și vânzarea de imobiliare pot aduce recompense financiare. În relațiile de suflet se vor confrunta cu tensiuni, dar pot câștiga inima celor dragi iubind în felul lor. Se vor concentra și vor face performanțe bune la locul de muncă. Ar putea experimenta o schimbare la locul de muncă și le va schimba viitorul. Studenții pot primi recomandări remarcabile și burse neașteptate. Va avea loc un cutremur la nivel de credință și conștiință. Poate fi un moment bun pentru o călătorie în locuri îndepărtate. Pot avea succes în diverse domenii ale vieții. Au oportunitatea de a lua decizii înțelepte și vor face lucruri bune, în special în ianuarie-aprilie.

Horoscopul pentru 2023 – Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion

Leu – Ar trebui să se aștepte in 2023 la un pachet mixt de rezultate. Se pot trezi cu surprize dintre cele mai neșateptate. Jupiter îi poate face puternici din punct de vedere religios, provocând însă probleme financiare. Pot face progrese mari în relațiile cu colegii de muncă. Vor avea parte de îndoieli legate de ceea ce doresc să facă, de ceea ce știu. Luna mai va fi crucială pentru ei.

Fecioară – Este posibil să aibă loc rezultate neașteptate. Pot experimenta un declin al șanselor, dar cu încredere în ei se vor întâmpla lucruri bune. Vor fi puși să trăiască experiența unor condiții favorabile de muncă. Își vor pune rivalii la punct și au șanse de avansare în carieră. Apar tensiuni conjugale. Partenerii lor vor fi puțini mai capricioși și pot apărea și câteva probleme de sănătate. Vor avea parte de stabilitate și rezultate favorabile.

Balanță – Au ocazia să își achiziționeze o nouă locuință sau să își cumpere mașina visurilor. Vor munci mult, iar relațiile amoroase vor fi puse la încercare. Există riscul ca unele căsătorii să se rupă. Munca grea îi va ajuta și le va aduce succes. Vor exista oportunități excelente de creștere a afacerii. Orice greșeală le poate afecta însă reputația și ar putea cauza pierderi financiare. Își vor pune la punct rivalii. Pentru Balanțe, Saturn se mută în casa a 6a unde va provoca schimbări semnificative în relația cu colegii de muncă.

Scorpionii vor avea un an norocos. Își vor asuma riscuri în afaceri și își vor duce planurile la bun sfârșit. Primesc bune despre evoluția celor din familie și vor fi îndrăgostiți până peste cap. Au ocazii neașteptate, după ce Saturn va intra in Pești. Se pot confrunta cu probleme de sănătate, probleme cu stomacul, creșterea colesterolului sau probleme cu glanda. Relațiile cu colegii de serviciu vor fi active. 2023 își va lăsa o amprentă puternică asupra lor.

Horoscopul Minervei pentru 2023 – Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești

Săgetător – Vor avea curaj și putere. Vor face călătorii scurte în străinătate și vor avea parte de un succes extraordinar. La locul de muncă apar obstacole și apar și probleme de sănătate. Trebuie să fie precauți în relații. Relațiile de dragoste s-ar putea termina prost. O rană fizică poate fi problematică. Dacă sunt căsătoriți, pot avea probleme cu copii. Pot lua decizii proaste pe baza unor informații greșite. Pot intra în posesia unor sume de bani consistente.

Capricorn – 2023 s-ar putea dovedi a fi un an cu rezultate bune, dar și munca în echipă îi va determina să nu creadă în sine, îi va debusola. Inovația nu poate fi pusă la punct decât de ei. Ceilalți îi vor invidia, vor fi geloși pe succesul lor. Capricornii se vor întreba adesea unde au greșit sau unde greșesc. Nu vor discuta aceste probleme cu nimeni. Scopurile profesionale vor trebui să rămână reperul anului. Posibilitățile de reușită sunt la îndemână. În cazul unor litigii, 2023 este momentul pentru a finaliza etape juridice.

Vărsător – 2023 va fi un an amețitor, cu relații, oferte de muncă și bani pe care trebuie să învețe să îi drămuie. Este un an care le va permite să pună capăt unor situații insuportabile, pot iniția proiecte noi. Vor putea extinde tot ceea ce se referă la activitate și dezvoltarea lor. Relații liniștite cu colaboratorii. Vor da dovadă de talent diplomatic, benefic pentru ei. Vor face mai multă ordine în afaceri și își vor administra conturile cumpătat. Eforturile pentru un ban în plus vor fi uneori mari și supraomenești. Trebuie să aibă răbdare și să lase lucrurile să curgă de la sine.

Pești – Viața lor se va desfășura cu ușurință, dar vor fi numeroase blocaje în afaceri. Pot pierde sume mari de bani. Ar trebui să fie mai retrași în proiecte, pentru că detașându-șe pot avea o imagine de ansamblu corectă. Dialogul cu colegii va trezi dorința de a face strategii și planuri fertile pentru viitor. Vor reuși să termine în timp util ceea ce au de făcut. Să încheie lucrurile fără să plece urechea la sugestiile celor din jur. Economic vor trebui să acționeze urgent. Lipsa de timp îi poate tension și poate induce teama că nu vor termina lucrarea încredințată. Rigoarea și profesionalismul îii vor face să lucreze peste program.

