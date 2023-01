Cristina Demetrescu a făcut horoscopul pentru 2023: „Este anul oamenilor independenți”. Previziuni astrale pentru fiecare zodie

Cristina Demetrescu, horoscop 2023. Astrologul anunță ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte, în 2023. Este un an grozav pentru majoritatea zodiilor, un an care va aduce foarte multe schimbări.

Cristina Demetrescu a vorbit despre evenimentele care ne așteaptă în perioada următoare. Anul viitor se anunță a fi unul foarte interesant și foarte bun pentru marea majoritate a zodiilor, anunță Cristina Demetrescu la „What The Fun” cu Drăcea, Ralu și Bogdan, de la PRO FM.

Cristina Demetrescu, horoscopul anului 2023 pentru fiecare zodie

2023 este anul renașterii, anul în care se vor întâmpla lucruri mărețe pentru majoritatea zodiilor. Nativii vor avea parte de schimbări majore, atât pe plan profesional, cât pe plan personal. Berbecul poate considera anul viitor ca fiind anul lui, anul în care trebuie să acționeze. Racii trebuie să fie foarte atenți la provocările care le vin, în timp ce Peștii sunt responsabili de energia Saturn în Pești de anul viitor și trebuie să devină conștienți de misiunea lor pe Pământ.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Berbec

Berbecul este bine. E un fel de an al lui, în care trebuie să acționeze. Este vorba despre ideile lui. Berbecii se spune că au idei. Problema e că ideile lor nu rămân foarte mult în cap. Vin ideile, pleacă ideile. Ori, anul acesta ar trebui să și le canalizeze într-o oarecare măsură. Unele dintre ideile Berbecilor din 2023 s-ar putea să fie geniale nu doar pentru ei, ci și pentru ceilalți. Inițiativa Berbecului de anul acesta este foarte interesantă și foarte importantă și este un an foarte bun financiar. Dacă ideile acestea au și ele un plan, trebuie să producă și bani. Peștii se așează puțin incomod pentru Berbeci, dar depinde de la Berbec la Berbec.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Taur

Taurii sunt la fel de bine aspectați, deoarece și ei își dispută prezența Marelui Benefic cu Berbecul. Au o grămădă de oportunități. Pentru că se definește prin verbul „a avea” trebuie să se gândească ce au ei în dotare, care este capitalul care trebuie exploatat de data aceasta și este foarte important cât de productivi sunt ei în 2023. Îi ajută destinul în continuare, în sensul că sunt lucruri care cumva te împing de la spate, cam asta înseamnă destinul. Cât de încăpățânat să fii să nu simți că este momentul să iei o hotărâre, să investești anumite lucruri!? Nu vorbesc neapărat de bani. Este anul oamenilor independenți, anul oamenilor care vor să se desprindă de anumite structuri și au mai multă încredere în pasiunilor lor.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Gemeni

Sunt zodiile de început care sunt mai bine pe partea profesională. Și aici este vorba și despre Gemeni. 2023 le pune în față niște responsabilități pe care de obicei s-ar putea să nu le dorească. Vor să fie oameni mai liberi, mai independenți, să facă ce vor ei. Cumva, să își împartă timpul în câte două activități tocmai pentru că sunt Gemeni. Și anul acesta vine să le pună în față anumite lucruri care îi vor face să sacrifice din timpul lor, dar care vor conta foarte mult pentru o colectivitate de oameni. Ca de exemplu, să conducă o firmă, sau un hotel, să își asume niște responsabilități. Sau, poate să fie și un Geamăn tată. 2023 spune: ‘Nu vreți voi să nu mai fiți Gemeni anul acesta, să fiți altceva?’ Îi maturizează și este vorba despre un apogeu profesioanal pentru Gemeni. Unii așteaptă o creștere, alții așteaptă o recunoaștere a meritelor de ani de zile.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Rac

Racii au, la fel, o perioadă extrem de elevată din punct de vedere profesional. Unii sunt conștienți de vocațiile lor, dar refuză. Vor să stea într-o zonă de confort, să facă niște lucruri pe care știu ei să le facă, să se ducă la niște job-uri cuminți, să își ia bănuții și să vină acasă. Și 2023 îi cam scoate din atmosfera aceasta de confort, care numai confort nu este. Pentru că ei niciodată nu au timp pentru ei. Cumva aleargă de colo-colo. Vin câteva idei ca de exemplu: ‘Nu vrei tu să dai examenul acesta? Nu vrei să mai faci o facultate? Nu vrei tu să încerci?’ Li se propune. Un Jupiter culminant nu înseamnă că nu îți sună telefonul și te întreabă cineva: ‘Am auzit că ai putea să te duci să dai interviul acesta!’ Să fie foarte atenți la aceste provocări care vin și dacă au instinctul acela să dea un examen. Poate sunt oamenii care au rămas juriști, dar poate vor să fie procurori sau judecători. E un an din scoatere din zona asta de confort.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Leu

Leii intră într-o perioadă de mari schimbări. Ei arată acum într-un fel, Leul este Leu și când o să iasă din această perioadă care o să dureze cam doi, trei ani or să fie cu totul și cu totul alți oameni în funcție de cum aleg ei să facă surfing pe valul acesta care vine. Este un val al schimbărilor în viața lor, care pot fi schimbări administrative, schimbări de relație, de loc, de meserie, de look, de mentalitate, de ideologie. Pot intra pe alte piste și în alte domenii. Este vorba despre o schimbare care are puterea să schimbe tot în viața ta. Cunoști o persoană și se schimbă tot. Și au un an extraordinar pentru călătorii. Dacă nu au prins microbul acesta până acum, acum e momentul.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Fecioară

Fecioara încearcă să își găsească locul în lumea largă pentru că sunt oamenii care nici nu știu unde sunt, unde vor să fie. Și atunci nu prea își atrag toate energiile în locul în care sunt. ‘Dacă ești aici, simte-te aici. Dacă vrei să pleci, pleacă! Dar nu sta împărțit că nu îți atragi energiile.’ Unii se întreabă de ce nu au dragoste, de ce nu au diferite lucruri. În primul rând, trebuie să știi tu unde ești. E un an profitabil pentru Fecioarele care vor să încerce diverse activități conexe. Pe lângă ceea ce fac au tot felul de activități independente. Poate să vină bani și de la părinți, și de la soț, și din partaje. Poate să vină bani de oriunde. Este un an mai solicitant din punct de vedere al relațiilor, al căsătoriei. Cei care sunt căsătoriți au ceva de dus. Poate că sunt anumite neînțelegeri, poate că sunt anumite sacrificii pe care trebuie să le facă pentru persoana de lângă. Nu toți sunt căsătoriți, dar și dacă sunt căsătoriți și vor să se căsătorească, Saturn aduce din start niște lecții mai grele în cuplu. Oamenii nu se așteaptă. Cred că e lapte și miere permanent și nu e așa. Și relațiile trec prin examene. Saturn în Pești este despre oamenii pregătiți să înfrunte și greul pe planeta aceasta, iar asta are și niște consecințe pozitive. Ne maturizăm și este un crâmpei din așa-zisa mântuire despre care vorbește biserica. Avem posibilitatea din când în când în viață să demonstrăm că suntem niște oameni care merităm să ne salvăm sufletul.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Balanță

Balanța este într-un proces de schimbare ea de ceva vreme. Fiecare Balanță trebuie să se gândească până la jumătatea lui 2023 dacă dorește să modifice ceva. S-ar putea să existe anumite lucruri care stagnează în viața lor și care nu mai produc. În momentul în care ai un astfel de fenomen de moarte și renaștere în viață și îl au de ceva vreme, îl au de un an. Unii oameni au senzația ca dacă lasă să treacă de la sine o să fie mai bine. Nu, nu o să fie mai bine! Dacă o relație s-a stricat, dacă un job nu îți mai aduce satisfacții, o firmă nu îți mai aduce bani, dacă aceste lucruri nu au produs până în momentul de față înseamnă că tu trebuie să schimbi ceva. Înseamnă că ori sunt trase pe linia moartă și tu încă nu te-ai trezit. Și atunci, asta înseamnă schimbare. Ei au un an foarte bun pentru căsătorie, pentru relații, dar pentru relații noi foarte multe dintre ele. Nu spun toți. Pentru Balanțe, atunci când au închis o ușa și au deschis alta, o să aibă o mare surpriză că acolo așteaptă o coadă mare de lucruri care le așteptau pe ele să intre, legate de serviciu, legate de relații, legate de bani. Foarte interesant anul.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Scorpion

Scorpionii au acest Saturn în Pești cumva poziționat pe casa iubirii, pe casa copiilor. Sunt și lecții care vin prin copii mai mici, copii mai mari, lucuri legate de iubire, de dragoste, mai adânci, mai profunde, mai mature. Cumva, trec la faza următoare în viața lor pentru că este o zodie intituitivă care cumva trăiește din emoție, trăiește din sentimente mai aprofundate și aceste lucruri te pregătesc și pentru alte lucruri și asta cumva îi ajută să evolueze. Și au un an foarte bun din punct de vedere profesional. Cei care încep și dau startul pentru anumite lucruri noi.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Săgetător

Săgetătorii sunt foarte bine pentru că planetele din Berbec îi activează și îi fac să se simtă bine, să se simtă puternici, să se simtă energici. Au chef de foarte multe lucruri, de dragoste, de energia aia care vine de undeva și de la un spirit din altă parte, mai ales pentru cei tineri. Și simți așa o energie, dar nu știi de unde. Și, dacă este vorba despre iubire, iubirea schimbă foarte multe lucruri și Săgetătorul are un an al iubirii, dar anumite probleme de rezolvat în familie sau în casă or să îl facă să se simtă mai greoi în anumite decizii. Este un an foarte bun profesional.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Capricorn

Capricornii au de rezolvat probleme administrative, patrimoniale, pentru ei, pentru familie, pentru părinți, case, moșteniri, vânzări, cumpărări, cadouri. Mută ei ceva pe acolo. Poate să renoveze, să își ia un sediu nou chiar și pentru firmă. Este un an în care s-ar putea să facă pentru toată familia și să ia toate documentele la rând și asta o să fie mai anevoios. Și pentru ei este un an foarte bun din punct de vedere sentimental. Capricornul este mai rece, dar mai are din când în când nevoia să îș dezghețe ceva pe planeta aceasta și o să fie mai dezghețați anul acesta.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Vărsător

Vărsătorii investesc, se gândesc la tot felul de planuri de viitor legate de investiții, au un an mai așezat din punctul acesta de vedere, pentru că nu mai aleargă după fluturi sau artificii, cum aleargă ei de obicei și se gândesc la lucruri mai serioase, la casă, la familie, la o investiție, la un credit, la niște documente, la un contract. Comunică foarte mult anul acesta, un an care trebuie să se bazeze foarte mult pe comunicare din toate punctele de vedere. Poate scriu, poate predau, poate dau un interviu. Poate pur și simplu au nevoie de anumite informații și trebuie să le câute pentru că sunt tot felul de ponturi care le pot schimba viața.

Cristina Demetrescu – Horoscop 2023 Pești

Peștii sunt responsabili pentru această energie care vine de la examenul Saturn în Pești au de făcut mutări foarte importante cu viața lor, să își asume anumite responsabilități, să devină conștienți de misiunea lor pe planeta asta și ăsta e un lucru foarte bun pentru noi toți pentru că un Pește la locul lui ajută pe mulți. Este o zodie de sacrificiu care dacă e omul potrivit, la locul potrivit va câștiga. Este un an foarte bun din punct de vedere financiar. Nu câștigă din altele, dar s-ar putea să câștige foarte mult dacă fac o mișcare importantă spre vindecare, spre artă, spre spiritualitate, să-și folosească harul divin pe care îl au. Asta poate să le aducă bani pentru că au Jupiter pe Casa Banilor și chiar este un an foarte profitabil și să mai învețe câte ceva dacă nu știu despre ce vorbesc. Este un an pentru studii. Deschideți niște cărți și s-ar putea să aveți marile revelații ale vieții voastre.

Sursa Foto: Shutterstock / captură Youtube