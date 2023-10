Zodii excentrice versus zodii conservatoare. Diferențe și asemănări

3 zodii excentrice și 3 zodii conservatoare. Zodia ta e pe listă? Se spune despre Varsatori ca sunt cei mai interesanți, ciudați și excentrici dintre toți nativii zodiacului. Dar nici Leii nu sunt departe sau Capricornii. În schimb, Taurii sau Fecioarele sunt tocmai opusul. Descopera și tu cât de ciudate sunt unele zodii.

Cu toţii avem ciudaţeniile noastre şi momente în care nu ne mai înţelege nimeni, dar unii ies în evidenţa prin comportamentul lor excentric. Alţii sunt prea calmi, alţii prea tacuţi sau sobri. Tipologia zodiilor ne ofera o explicaţie, pentru ca astrele care ne guverneaza destinul îşi pun amprenta şi asupra caracterului nostru.

Top 3 zodii excentrice

Unele zodii se disting printr-un comportament excentric și o abordare neconvențională a vieții. Aceste semne zodiacale aduc un strop de originalitate și inovație în lume.

Vărsătorul – pe primul loc în top zodii excentrice

Nonconformist şi libertin, nativul acestei zodii este excentricul zodiacului. Aerian, glumeţ, superficial, pare uşor de citit. Cu toate acestea, cu greu poţi anticipa ce are de gând sa faca. Varsatorul va ieşi mereu în evidenţa prin alegerile sale surprinzatoare, prin ceea ce îţi povesteşte sau prin modul în care se îmbraca. Îi place sa încalce regulile, sa provoace şi sa şocheze. Pâna şi simbolul zodiei sale este unul aparte: deşi este „cel care aduce apa” , elementul sau este Aerul. Unii ar spune ca, de vina pentru extravaganţele Varsatorului, este Uranus, astrul mişcarilor revoluţionare şi al spiritelor inovatoare.

Leu

Caracter puternic şi fi re curajoasa, Leul are o mulţime de calitaţi pentru care este îndragit. Este un prieten de nădejde, pe care te poţi baza la greu, ţine la familie şi face tot ce îi sta în putinţa pentru cei dragi. Dar, are şi el o hiba, îi place prea mult sa fi e în centrul atenţiei şi sa fi e admirat. Nu este de mirare ca cei mai mulţi actori şi lideri politici s-au nascut sub semnul Leului. În anumite situaţii, nativii Lei sunt capabili de gesturi extravagante, numai sa fi e în lumina reflectoarelor. Sunt în stare sa cheltuiasca sume uriaşe de bani doar ca sa epateze şi le place sa se înconjoare de lucruri rare şi scumpe. Soarele, astrul care le guverneaza zodia, este vinovat pentru extremele din viaţa Leilor şi pentru gusturile lor excentrice.

Săgetator

Este una dintre cele mai simpatice zodii, sociabile şi prietenoase. Cu toate acestea, are şi ea defectele ei, iar placerea de a face lucruri extravagante se numără printre ele. Săgetătorul are o fire puternică şi independentă, este deosebit de ambiţios şi vrea mereu mai mult de la viaţă. Totul trebuie să fie la superlativ şi exagerează chiar şi atunci când face daruri. Astrul care îi guvernează zodia, Jupiter, este planeta exceselor şi a generozităţii, aşa că nu este de mirare că unii Săgetători sunt capabili să ofere cadouri extravagante celor dragi, chiar dacă îşi cheltuiec toate economiile.

Vărsătorul, Leul și Săgetătorul sunt printre cele mai excentrice semne zodiacale. Fiecare dintre aceste zodii aduce o notă distinctă de originalitate și nonconformism în lume. Acești indivizi îmbrățișează excentricitatea și sunt gata să exploreze, să creeze și să inspire. Indiferent de semnul tău zodiacal, excentricitatea poate aduce o notă de prospețime și inovație în viața ta.

Unele zodii sunt recunoscute pentru comportamentul lor mai puțin convențional și abordarea ciudată a vieții. Aceste semne zodiacale aduc un strop de mister și originalitate în lume. Aceste zodii pot părea enigmatice, misterioase sau prea ambițioase pentru unii, dar ele aduc profunzime și originalitate în lumea astrologiei. Este important să ne amintim că fiecare semn zodiacal are trăsături unice și că diversitatea personalităților este ceea ce face lumea mai interesantă și mai bogată.

Rac

Nu degeaba li se spune Racilor că sunt lunatici! Se nasc sub imperiul Lunii, astrul nălucirilor şi al fantasmelor, şi totodată al trăirilor lăuntrice, al emoţiilor şi al amintirilor. Nativii Raci au tendinţa de a trăi în trecut, printre umbrele amintirilor frumoase. Sunt atraşi de mistere şi le place să se înconjoare de mister, dezvăluind prea puţine lucruri despre viaţa lor. Unii ar spune că sunt plini de toane, alţii ar zice că sunt doar „diplomaţi”, cert este că Racilor nu le place deloc să îşi dezvăluie inima.

Scorpion

Ştiai că zodia Scorpionului este guvernată de Pluton, astrul tenebrelor şi al distrugerii? Pare o influenţă înfricoşătoare şi, din cauza ei, mulţi astrologi consideră Scorpionul cea mai întunecată şi misterioasă zodie. Într-adevăr, un Scorpion nu îşi arată niciodată adevărata faţă, decât la nevoie. E genul de om ambiţios şi puternic, dar care alege căi ocolite ca să obţină ce vrea. Nu de puţine ori te va surprinde cu alegerile pe care le face şi te determină să te întrebi dacă mai poţi avea încredere în el.

Capricorn

Totul trebuie să fie bine calculat şi planificat în viaţa Capricornului, de aici şi încăpăţânarea de care dă dovadă când lucrurile nu merg aşa cum şi-a propus. Nu are tihnă, dacă nu poate controla totul. Capricornul are strania impresie că se poate descurca singur în orice împrejurare, de aceea refuză să fie ajutat şi nu suportă să se bage alţii în viaţa lui. Din această cauză, unii dintre ei duc o viaţă retrasă, sunt singuratici şi se feresc până şi de familie.

Top 3 zodii conservatoare

Unele zodii sunt recunoscute pentru abordarea lor conservatoare și valoarea lor puternică pentru tradiție. Aceste semne zodiacale păstrează adesea valorile tradiționale și se atașează cu putere de obiceiurile vechi. Aceste zodii păstrează și apreciază tradițiile și valorile moștenite de la generațiile anterioare. Deși pot părea rigide la prima vedere, ele aduc stabilitate și profunzime în lumea lor și în relațiile lor cu ceilalți.

Taur – pe primul loc în top zodii conservatoare

Nativul Taur este pe primul loc, statornic, pragmatic şi echilibrat. Este zodie de Pământ, cu rădăcini adânci, bine înfipte în tradiţia şi obiceiurile familiei sale. Dacă vrei să trăieşti alături de un Taur, trebuie să trăieşti după regulile lui, pentru că foarte greu va accepta vreo schimbare. Iubeşte confortul şi viaţa patriarhală, liniştită şi destul de monotonă.

Fecioară

De câte ori nu ai auzit că Fecioarele sunt tipicare şi că nu le scoate nimeni din rutina lor? Ei bine, da, nativii Fecioară sunt meticuloşi şi adoră să „despice firul în patru” când se confruntă cu o problemă nouă. Sunt prudenţi şi calculaţi, preferă să meargă pe drumul bătut de alţii, decât să se aventureze pe o cale necunoscută. Dar este de apreciat faptul că sunt raţionali şi că nu îşi asumă riscuri inutile. Alături de o Fecioară, nu vei avea niciodată surprize!

Peşti

Nativii zodiei sunt recunoscuţi pentru calităţile lor deosebite şi pentru firea creativă şi romantică. Cu spiritul lor filantrop, demonstrează că sunt oameni pe care te poţi baza în împrejurările dificile. Pentru ei, prietenia şi dragostea de familie sunt adevărate principii de viaţă. Chiar dacă sunt visători şi idealişti, ei apreciază tradiţiile şi obiceiurile sociale cu care au crescut.

Top 3 zodii nonconformiste

Unele zodii sunt recunoscute pentru abordarea lor nonconformistă și valoarea pusă pe originalitate. Aceste semne zodiacale aduc un strop de inovație și excentricitate în lume. Aceste zodii se remarcă prin originalitate, curaj și dorința de a explora laturi neconvenționale ale vieții. Deși pot părea diferiți în abordarea lor, ele aduc inovație și prospetime în lumea lor și în relațiile lor cu ceilalți.

Gemeni

Schimbători ca apa şi ca vântul, Gemenii se plictisesc repede şi sunt gata oricând să încerce ceva nou. Trec de la o idee la alta, de pe azi pe mâine şi adesea încep mai multe lucruri odată fără să le termine. Le este foarte greu să respecte regulile şi principiile sociale şi caută mereu căi originale pentru a-şi atinge scopurile.

Berbecul

Zodie de Foc, Berbecul este recunoscut pentru energia şi curajul lui nebunesc. Nu de puţine ori, nativii zodiei îşi aleg meserii riscante, să trăiască fiecare clipă la maximum. Sunt impulsivi şi acceptă cu mari sacrificii să se supună voinţei altora. Le este greu să respecte tradiţiile sau legile pe care nu le înţeleg şi se luptă să le schimbe.

Balanţa

Este zodia justiţiei, de aceea nu este de mirare că nativii ei sunt capabili să aleagă şi căi nonconformiste pentru a îndrepta o nedreptate. Din punctul lor de vedere, nimic nu e perfect, totul poate fi îmbunătăţit şi modernizat. De cele mai multe ori, Balanţele sunt cu jumătate de pas în viitor, adepte ale celor mai noi tehnologii şi metode, chiar dacă folosirea lor implică nişte riscuri.

Foto: Pixabay