Săptămâna aceasta a început cu Luna în Scorpion, care a dat tonul unei viitoare Luni pline cu impact. Marte va intra în Gemeni pe 20 iulie, inaugurând astfel o perioadă marcată de entuziasm și de sete de cunoaștere. Pe măsură ce Luna Plină în Capricorn atinge apogeul, pe 21 iulie 2024, aceasta promite claritate și un impuls în direcții noi și ambițioase.

Cum influențează Luna Plină în Capricorn fiecare zodie

Săptămâna viitoare ne vom afla sub influența Lunii pline. Acest lucru va aduce la suprafață emoții intense, vise lucide și viziuni, care se datorează faptului că Lună plină din 21 iulie se aliniază cu Pluto. Această perioadă va declanșa emoții profunde care au puterea de a ne copleși.

Astfel, s-ar putea să descoperiți că vă fixați pe amintiri negative și traume. Acest lucru se datorează faptului că această Lună plină va scoate la suprafață sentimente profunde, emoții și amintiri care au fost îngropate adânc în subconștient.

Intuiția, cel mai bun prieten în perioada următoare

Visele, viziunile și intuiția vă vor ghida pe calea cea bună, calea către adevăr. Nu trebuie să ignorați aceste semne și sincronicități. De asemenea, nu vă lăsați copleșiți de sentimente negative și ascultați-vă intuiția, ea vă va ghida în direcția corectă.

Luna plină din 21 iulie este cunoscută și sub numele de Buck Moon/Luna Cerbului. Denumirea ei provine din tradițiile nativ americanilor, referindu-se la perioada din an în care cerbilor încep să le crească noile coarne. Această Lună plină mai este cunoscută și sub alte denumiri, cum ar fi Luna Tunetelor, din pricina furtunilor frecvente din această lună, dar și Luna Fânului, care marchează momentul recoltării fânului.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Luna plină în Capricorn va influența cariera și ambițiile tale. În această perioadă, îndreaptă-ți atenția asupra modului în care contribui la atingerea propriilor obiective. Analizează cât de departe ai ajuns și cum poți evolua de acum înainte. Planeta Marte se mută într-o nouă zodie, așadar este un moment excelent pentru a te gândi la modalitățile prin care să-ți îndeplinești dorințele. Ar putea fi o perioadă în care să-ți prioritizezi visele, pentru că te vei simți de neoprit.

Taur (21 aprilie – 20 mai)

Luna plină îți oferă noi perspective și te face să descoperi alte laturi ale relațiilor tale cu ceilalți. Contextul astrologic te încurajează să meditezi asupra experienței tale și să te decizi cu privire la direcția pe care dorești să o urmezi în carieră sau în activitățile tale creative. Îți vei reaminti lecțiile învățate până acum și vei descoperi cum să le folosești ca să-ți schimbi abordarea. Este un moment excelent pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare.

Citește și: Care este zodia cu cei mai mulți psihopați și sociopați. Nativii sunt manipulatori şi lipsiţi de empatie

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Marte intră în zodia ta, iar Luna plină în Capricorn îți deschide noi oportunități de explorare. Este o ocazie pentru tine să afli ce îți aduce bucurie, pe măsură ce înaintezi și îți pui în practică planurile atent gândite pentru a-ți atinge obiectivele. Marte îți va stimula curajul și încrederea în sine în gestionarea responsabilităților. În această perioadă înveți lecții valoroase despre cum să lucrezi eficient și să fii mai răbdător. Ai planurile și concentrarea necesare pentru a-ți atinge dorințele!

Rac (22 iunie-22 iulie)

Perioada aceasta din an continuă să te ajute să devii o versiune îmbunătățită a ta. Este posibil să dobândești claritate cu privire la dinamica relațiilor tale, dar și cu privire la sectoarele în care vrei să îți concentrezi energia. Este o perioadă de vindecare și de recunoștință. Ai încredere în ce-ți spune inima în relația actuală sau în cea viitoare. Este un moment bun pentru a reflecta asupra planurilor și obiectivelor tale.

Citește și: Ce zodii au nevoie de spaţiu într-o relaţie. Cum se manifestă dorinţa de independenţă

Leu (23 iulie – 23 august)

Luna plină din iulie pregătește terenul pentru realizări mari, ajutându-te să te cunoști mai bine și să-ți conștientizezi punctele forte. Această perioadă te încurajează să-ți redescoperi abilitățile și ceea ce poți realiza cu ajutorul lor. Este posibil să primești mult sprijin din partea celorlalți, mai ales cu Mercur în zodia ta, sporindu-ți abilitățile de lider și de gestionare a problemelor. Oamenii îți acordă atenție și încredere acum, pe măsură ce ne apropiem de o nouă etapă, când Soarele intră în zodia ta.

Fecioară (24 august – 23 septembrie)

Luna plină scoate în evidență complexitatea relațiilor tale, ajutându-te să vezi atât părțile lor bune, cât și provocările. Dacă relațiile din trecut te-au făcut să te simți nesigur/ă, contextul astrologic te încurajează să înțelegi mai bine anumite evenimente și interacțiuni din trecut. S-ar putea să te simți mai în acord cu obiectivele tale romantice. Te maturizezi și capeți claritate cu privire la tipul de relații pe care îți dorești să le legi. Această Lună plină vine ca o verificare a progresului tău, arătându-ți ce ai învățat despre oameni până acum.

Citește și: Zodii care au o puteri mentale neomenești. Știu când ceva bun sau rău e pe cale să se întâmple

Balanță (24 septembrie – 23 octombrie)

În timpul acestei Luni pline în Capricorn, revizitezi momente familiare care te-au format, ghidat de sprijinul prietenilor și al familiei. Acest tranzit evidențiază curajul, perspicacitatea și capacitatea ta de a aștepta ca lucrurile să se desfășoare în ritmul lor. S-ar putea simți un impuls puternic de a fi solidar/ă și prezent/ă pentru ceilalți. Influența lui Marte îți oferă motivație și te îndrumă spre transformare.

Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie)

Luna plină te încurajează să ai încredere în vocea ta și să îți îmbrățișezi creativitatea fără ezitare. Este momentul să dai o nouă viață proiectelor tale și să te mândrești cu munca ta. Această perioadă poate fi, de asemenea, vindecătoare, ajutându-te să treci peste rănile din trecut și să intri într-o nouă etapă în care perseverența și răbdarea pot conduce la realizări semnificative.

Citește și: Topul celor mai leneşe zodii. Nu vor să iasă deloc din zona de confort

Săgetător (23 noiembrie – 21 decembrie)

Ai putea găsi liniște într-o pauză sau în a-ți reorganiza casa. Mercur în Leu te va inspira să explorezi noi idealuri, sporindu-ți încrederea în sine. Luna de pe 16 iulie, în zodia ta, îți va aduce sentimente de iubire și pace interioară. Folosește această perioadă pentru a demara noi proiecte. În timpul Lunii pline în Capricorn, pune-ți talentul și abilitățile creative în valoare și fă-ți timp să le dezvolți.

Capricorn (22 decembrie – 21 ianuarie)

Este un moment de introspecție profundă și onestitate cu tine însuți. La începutul săptămânii, Luna în Scorpion îți sporește capacitatea de a-ți comunica emoțiile deschis față de partener. Fii blând cu tine însuți pe măsură ce navighezi această perioadă. Următoarea Lună plină în zodia ta te va ajuta să îți recunoști valoarea, să te vindeci și iubești, mai ales dacă duci lipsă de compasiune pentru sine.

Citește și: Cum ai putea să îţi petreci timpul liber în funcţie de zodie. Ce hobby-uri ţi se potrivesc

Vărsător (22 ianuarie – 19 februarie)

Lună plină îți oferă șansa de a reflecta asupra drumului pe care l-ai ales și asupra dezvoltării tale din ultimii ani. Cu Marte în tranzit prin Gemeni, probabil te simți plin de energie și dornic să te implici în relații și experiențe noi. Această perioadă ți-ar putea aduce oportunități de împlinire personală prin curiozitate și învățare.

Pești (20 februarie – 20 martie)

Următoarea Lună plină te determină să evaluezi importanța independenței tale. Meditează asupra a ceea ce nu poți tolera și asupra schimbărilor pe care ți le dorești pentru a-ți îmbunătăți viața. Nu uita să-ți recunoști și să-ți sărbătorești eforturile și realizările!

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News