Vacanța de Revelion în Antalya, Sharm el Sheikh, Hurghada: Ești cel mai important oaspete la gala dinner care marchează trecerea în Noul An

“Schimbi locul, schimbi norocul”, spune un proverb românesc care poate fi luat în considerare pentru petrecerea sfârșitului și începutului de an. Când e momentul schimbărilor, ce zici de o vacanță la temperaturi cu mult mai ridicate față de România, în Antalya, Sharm el Sheikh sau Hurghada, unde hotelierii se întrec în a organiza cele mai atractiv program pentru oaspeții lor, indiferent de vârsta și gusturile lor?

Săptămâna de vacanță dintre ani este esența activităților distractive de peste an ale fiecărui hotel. În cinci sau șapte zile de sejur sunt condensate petrecerile pentru copii, pentru adulți, spectacolele cu trupe renumite, petrecerile tematice specifice fiecărui concept hotelier. Nu numai noaptea dintre ani este cea mai spectaculoasă, ci toate până la aceasta și cele care urmează.

Patru zboruri charter sunt organizate de Paralela45 pentru vacanța de Revelion în acest an, două de la București și câte unul din Brașov și Constanța. Din 28, 29 ori 30 decembrie, timp de cinci nopți, lași în urmă tot ce a fost dificil în 2024 și intri cu o nouă energie în 2025.

În Hurghada ajungi cu o cursă charter din 28 decembrie, iar în Sharm el Sheikh, din 29 decembrie, pentru o vacanță de șapte nopți.

Pachetele de vacanță care încep de la 748 de euro/persoană pentru Antalya, de la 993 de euro/persoană pentru Sharm el Sheikh și de la 1.191 de euro/persoană pentru Hurghada au incluse transportul charter, taxele, transferurile, hotel ales in regim all inclusive, asistență turistică în limba română. Un agent de turism cu experiență te va ajuta să alegi pachetul potrivit pentru tine și familia ta.

Pune în bagaj, de data aceasta, costumul de baie, crema de plajă, și multe rochii de seară. Pentru partenerul tău, ținute de gală. Pentru copii, ținute festive. E genul de vacanță în care ai întâlnire cu directorul general al resortului, care, alături de echipa sa, petrece timp cu oaspeții și la micul dejun, și la spectacolele de seară. La gala dinner vei fi cel mai important oaspete al lui.

Cum arată fiecare zi din vacanța de Revelion în resorturile din Antalya, Sharm el Sheikh sau Hurghada

În vacanța de Revelion, șampania nu lipsește de la micul dejun și așteaptă-te să fii întâmpinat de parcă intri la gala dinner și nu în restaurantul pentru prima masă a zilei, care este decorat spectaculos. Din fructe ori flori, mai multe decoruri sunt așezate lângă ce preferi pentru micul dejun, imprimând o atmosferă de sărbătoare. Până și cafeaua pe care ți-o aduce un chelner are un decor de artificii.

După masă, copiii au programul lor la Kids Club, alături de animatori și prietenii lor de vacanță de alte naționalități, în timp ce adulții sunt așteptați la piscinele încălzite pentru petreceri cu spumă, carnaval, petreceri cu DJ. Probabil singurul loc în care nu simți atmosfera de sărbătoare este sala de sport, unde îți faci progarmul zilnic în liniște și fără ritmurile incitante de dans. Deși, fiecare spațiu dintr-un resort este decorat în ton.

Relaxarea de după-amiază, înainte de cină și de petrecerea serii e în atmosferă de sărbătoare în oricare loc alegi, un lounge, o patiserie, un bar sau un hamac în grădină. Muzica, zâmbetele angajaților, interacțiunea cu ei sunt în tonul vacanței festive.

Cinele și petrecerile de după, de cele mai multe ori tematice, pot fi considerate cele mai sofisticate din an la care ai asistat, dar ai să vezi că ziua care urmează te contrazice. Și mai spectaculos decât ai văzut deja vor fi cina si petrecerea din seara următoare. Iar cea din noaptea dintre ani le întrece pe toate.

Cum arată petrecerea dintre ani la all inclusive

E deja o industrie a concertelor cu artiști locali sau internaționali, a programelor cu muzică live, trupe de dansatori, faimoase dansatoare din buric, pentru care hotelierii fac rezervări cu mult timp înainte pentru gala dinner. Spectacolul de lumini, confetti și artificii, impresionant, însoțește concertele.

Gala dinner are întotdeauna cele mai sofisticate meniuri, cu caviar, fructe de mare, friptură, brânzeturi fine, fructe, șampanie.

La after party, care ține până la ultimul oaspete, este festivalul DJ-ilor. În noaptea dintre ani, când toată lumea se distrează, petrecerile cu DJ se țin la piscinele din grădină ori pe plajă, fără riscul de a deranja ceilalți oaspeți. Răsăritul de soare din prima zi a noului an admirat pe plajă poate fi cel mai bun început de an.

“Cum începi anul, așa îl ai”, mai spunem noi, românii. O experiență senzorială de neuitat în Centrul Spa al hotelului all inclusive, încă din prima zi a anului, cu sesiuni de saună uscată, umedă, un ritual de relaxare la hammam, un masaj realizat de un terapeut priceput, poate deveni o tradiție tot timpul anului.

CASETA PREȚURI Paralela45 pentru vacanța de Revelion în:

Antalya: 748 de euro/persoană, all inclusive și gala dinner, hotel 5*

Sharm el Sheikh: 993 de euro/persoană, all inclusive și gala dinner, hotel 5*

Hurghada: 1.191 de euro/persoană, all inclusive și gala dinner, hotel 5*

