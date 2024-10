Sloturi EGT populare în mediul online

EGT (Amusnet Interactive) este una dintre companiile care au lansat sloturi online cu recenzii bune în ultimul deceniu. Cunoscute în limbajul jucătorilor și sub denumirea de păcănele EGT, aceste jocuri pline de culoare se află în topul celor mai accesate sloturi online din țara noastră.

În rândurile următoare, îți vom prezenta câteva dintre sloturile EGT care au recenzii bune din partea utilizatorilor și a specialiștilor.

Shining Crown

Acest joc este considerat un clasic când vine vorba de pacanele EGT. Deși are aproximativ un deceniu de când a fost lansat, încă este un joc la modă, dovadă stând recenziile pe care le are. Este un joc cu 5 role și 10 linii, care combină simplitatea sloturilor clasice cu funcții moderne.

Shining Crown oferă o experiență interesantă atât pentru jucătorii noi, cât și pentru cei mai experimentați. Fructele sunt unele obișnuite pentru jocurile din această categorie, astfel că întâlnim numeroase fructe. Desigur, există și simboluri mai speciale, cum ar fi clopoțeii și steluțele.

Burning Hot

Un alt joc cu o vechime de aproximativ un deceniu, care se bucură de aprecierea celor care l-au încercat. Burning Hot este un slot cu 5 role și 5 linii care abordează o temă asemănătoare, cu fructe. Este apreciat de jucători prin simplitatea sa.

Dincolo de fructe, simbolurile Scatter din acest joc sunt Dolarul și Steaua, în timp ce Wild-ul este trifoiul cu patru foi. Jocul a avut un succes atât de mare încât compania a decis să lanseze și alte versiuni, ușor modificate, ce pot fi testate pe site-urile care au o colecție întreagă de la EGT.

20 Super Hot

Un alt titlu de succes din portofoliul EGT. Slotul are 5 role și, după cum îi spune și numele, 20 de linii. Este un alt slot cu fructe cunoscut pentru volatilitatea medie pe care o are. La tema clasică a fructelor a fost adăugată o grafică modernă și câteva animații interesante. Dincolo de fructele pe care le putem descoperi în acest joc, mai vedem și clopoțeii și 777. Per total, 20 Super Hot este un joc cu o grafică modernă. Acțiunea este și ea rapidă, iar recenziile utilizatorilor sunt bune.

Egypt Sky

Chiar dacă titlurile cele mai cunoscute din portofoliul companiei sunt niște jocuri simple, cu fructe, EGT a creat și sloturi mai complexe. Un exemplu în acest sens este jocul Egypt Sky. Inspirat din mitologia egipteană, acest joc cu 5 role și 40 de linii se desfășoară într-un decor inspirat din Egiptul Antic.

Acțiunea se petrece într-o atmosferă mistică, iar grafica și sunetele sunt două dintre punctele sale forte. Ca simboluri, întâlnim faraoni, piramide și care trase de cai. Cumva, întreg decorul este autentic și îi face pe utilizatori să se gândească la vremurile de odinioară din Egiptul Antic. Piramidele sunt simbolul Scatter din acest joc, în timp ce simbolul Wild este reprezentat de o corabie.

The Story of Alexander

Cei care cunosc portofoliul de păcănele EGT știu că această companie pune accent și pe jocurile inspirate din istorie. Iar un joc reușit este The Story of Alexander. Mai exact, jocul se axează pe povestea lui Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari războinici, strategi și conducători din istorie.

Slotul a fost lansat în septembrie 2016 și este dispus pe o matrice cu 4 rânduri și 5 coloane, cu 50 de linii. Volatilitatea sa este medie, iar simbolurile sunt inspirate din tematică: vase de aur, arme, o ladă cu comori, elefantul și Alexandru cel Mare.

