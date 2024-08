Progrese în FIV: Sporirea șanselor de succes pentru Fertilizarea in Vitro

De mai bine de 40 de ani, au existat progrese în toate aspectele tratamentului FIV. Toate acestea sunt importante și au contribuit la îmbunătățirea ratei generale de succes a fertilizării in vitro. Asta arată că FIV a evoluat semnificativ, a devenit o opțiune excelentă pentru cuplurile căsătorite care se luptă cu infertilitatea.

De exemplu, la clinica de fertilitate și ginecologie Embryos se utilizează noi medicamente, din care fac parte și gonadotropinele (FSH și LH). Primul pas în tratamentele de fertilitate este terapia hormonală, în care se fac injecții pentru activarea unui număr de ovule, astfel acestea sunt pregătite pentru extracție.

Gonadotropinele sunt folosite în terapia din cadrul procedurilor de reproducere asistată. Dozele sunt stabilite în funcție de evalurea: rezervei ovariene, vârstei pacientei, numărului de foliculi antrali, hormonului anti-mullerian (AMH), răspunsului la stimularea anterioară.

Un alt progres este îmbunătățirea unei tehnici ce are denumirea de testare genetică preimplantațională (PGT). Aceasta este utilizată în fertilizarea in vitro (FIV) și ajută la verificarea embrionilor pentru tulburări genetice, înainte de introducerea lor în uter. Prin urmare, examinarea PGT identifică embrionii care au anomalii cromozomiale și ajută la îmbunătățirea ratei de sarcină. Avantajul este că astfel, cuplul poate avea un copil sănătos care nu este afectat de boală.

O tehnică avansată este și vitrificarea embrionului, prin care femeile au mai multe opțiuni pentru a-și păstra fertilitatea. Aceasta este o tehnică de congelare rapidă, care îngheață embrionii, fără a se forma cristale de gheață în interiorul lor. Embrionii cu congelare rapidă au rate mari de supraviețuire după încălzire.

Fertilizarea in vitro are ca scop obținerea unui număr mai mare de embrioni viabili. Dintre aceștia se transferă unul sau doi, iar ceilalți se crioprezervează. Unele cupluri doresc crioprezervarea embrionilor rămași pentru a obține alte sarcini în viitor. Această tehnică poate fi o soluție pentru femeile care au pierdut o sarcină. De asemenea, unele femei recurg la crioprezervare pentru a nu mai face altă procedură nouă de fertilizare, care este obositoare pentru ele.

Transferul unic de embrioni reprezintă un alt progres în FIV. În acest mod, prin transferul unui singur embrion atent selectat se reduce riscul de sarcini multiple, se previn complicațiile, se menține o rată bună de succes.

De asemenea, în FIV și mediile cultură sunt îmbunătățite. Prin formulările avansate ale mediilor de cultură se obține un mediu ideal pentru dezvoltarea embrionului în condiții speciale de laborator, astfel acesta va fi de calitate mai mare. În acest mod se obțin rate mai bune de succes în FIV.

În ziua de azi, niciun centru nu poate garanta un rezultat de 100%, însă la clinica de fertilitate și ginecologie Embryos există o echipă medicală de excelență și echipamente de ultimă generație, care împreună oferă o eficiență ridicată. Scopul tratamentului FIV este ca să se finalizeze cu o sarcină. Asta depinde de vârsta pacientei, sănătatea femeii și a bărbatului, stilul de viață, etc.

La clinica Embryos lista de servicii include programe FIV utilizate în medicina modernă. Aici, există un laborator de embriologie bine echipat, în care tehnologia se îmbină cu experiența și profesionalismul medicilor de specialitate și împreună duc la obținerea celor mai bune rezultate. Masa de lucru modernă din laborator dispune de un echipament sofisticat, ce ajută la manipularea atentă a embrionilor și a materialului genetic. Temperatura este controlată, ea trebuie să aibă o valoare constantă de 37 grade Celsius, pentru confortul embrionilor și al materialului genetic. În laborator există și microscoape performante pentru fertilizarea prin metoda ICSI, evaluarea fertilizării, obținerea de imagini detaliate ale embrionilor, recoltarea de celule care sunt utilizate pentru testarea genetică (PGT-A). Laboratorul are și un incubator performant, în care se dezvoltă embrionii în mediu controlat de pH și temperatură.

Tehnologia de ultimă generație din laboratorul de embriologie permite obținerea unei rate de succes de aproximativ 95%.

Totul începe de la examinarea cuplului, stabilirea listei de analize și a unor screening-uri necesare, a unui plan de tratament FIV, etc. Această clinică are o rată mare de succes în tratamentul infertilității și procedurilor de fertilizare in vitro.

