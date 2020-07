Seria de evenimente SUMMER IN THE CITY, a cărei misiune este să ofere bucureștenilor în fiecare weekend entertainment de calitate (cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială*) îl prezintă pe Gheorghe Ifrim într-un one man show care provoacă hohote explozive de ras: “GIGEL”.

GIGEL este un monolog care are drept pretext crâmpeie din biografia interpretului ce sunt folosite ca puncte de referinţă într-un text cu umor savuros, dar şi sensibil, ce omagiază marii noştri actori care au dat şi dau valoare actului teatral. Tema spectacolului nu o reprezintă biografia interpretului, ci felul surprinzător în care marii artişti pot influenţa din umbră un tânăr aflat în căutarea unui drum în viaţă.

Zona de food&drinks așteaptă spectatorii cu un meniu gourmet care include burger de mistreț cu sos din ciuperci porcini de Hunedoara, burger de cerb cu marmeladă de ceapă și bacon, burger vegetarian cu brânză haloumi și legume la grătar, cartofi prăjiți cu bacon, sos de brânză și verdeață.

Mai multe detalii pe: https://www.facebook.com/ARENATEI/

*Arena Tei respectă toate normele de distanțare socială (triaj la intrarea în spațiul de eveniment, măsurarea temperaturii, obligativitatea purtării măștii pe parcursul evenimentului, amplasarea scaunelor la distanță).