(P) Lacurile de unghii Essence shine last & go!

Nimic nu îmbunătățește starea de spirit mai mult decât o manichiură reușită și colorată, așa că te invităm în lumea irezistibilă a lacurilor de unghii essence shine last & go!

Lasă culorile să domnească pe unghiile tale în această vară! Lacurile de unghii essence shine last & go cu aspect de gel vă oferă o adiere de vară! Pentru un aspect perfect de vară, o manichiură și pedichiură bune sunt un must-have.

Lacurile de unghii essence shine last & go cu aspect de gel disponibile într-o varietate de culori și nuanțe diferite îți permit să găsești nuanța perfectă pentru tine. Formula cu efect de gel asigură rezistență optimă, culoare intensă și strălucire incredibilă. Lacurile de unghii vegane cu un finisaj neted sunt disponibile în nuanțe super pigmentate și colorate și se usucă rapid.

Deși majoritatea dintre noi alegem oja în funcție de combinațiile vestimentare, vara este momentul în care putem combina culoarea ojei așa cum ne dorim.

Red nail lovers don’t have to give them up over the summer if they want to be in trend. We recommend bright red colors and those with orange tones, and for those who are ready to make a departure from the classic red – orange varnish. Nails in orange or red blend perfectly with a dark complexion.

Iubitorii de unghii roșii nu trebuie să renunțe la ele peste vară dacă doresc să fie în trend. Vă recomandăm nuanțele de un roșu strălucitor și pe cele cu tonuri de portocaliu, iar pentru cei care sunt gata să facă o abatere de la clasicul lac roșu – portocaliu. Unghiile în portocaliu sau roșu se potrivesc perfect cu un ten bronzat.

Lac de unghii essence shine last & go! gel 14 – do you speak love?

Lac de unghii essence shine last & go! gel 16 – fame fatal

Dacă ești un fan al unui aspect natural, nuanțele mai deschise vor oferi unghiilor tale o strălucire minunată, naturală și un aspect sănătos. Și asta este exact ceea ce obțineți cu lacul de unghii essence shine last & go! gel 04 -roz milenar.

Lac de unghii essence shine last & go! gel 04 -roz milenar.

Pentru seară, adaugă un lac de unghii cu particule sclipitoare, în nuanța 23 party time, și vei fi gata de petrecere.

Lac de unghii essence shine last & go! gel – 23 party time

Lacul de unghii alb este una dintre culorile favorite printre trendsetters din întreaga lume iar motivul este contrastul care se creează între alb și pielea bronzată făcând manichiura să iasă în evidență.

Lac de unghii essence shine last & go! gel 33 – wild white ways

Deși albastrul și verdele sunt culori reci se potrivesc perfect cu bronzul. Nuanțe ca verde mentă, albastru turquoise, albastru strălucitor sunt foarte căutate. Unghiile în aceste nuanțe cu siguranță nu vor trece neobservate.

Lac de unghii essence shine last & go! gel 76 – Frozen Mint

Lacul de unghii negru creează iluzia unui ten mai deschis la culoare și face unghiile irezistibile. Este o culoare favorită pe tot parcursul anului.

Lac de unghii essence shine last & go! gel 46 – black is back

Pentru ca manichiura ta să fie durabilă și să reziste la toate provocările verii, nu uita de bază și top coat.

Pentru ca oja colorată să adere perfect la unghie, trebuie să îi oferi o suprafață netedă. Baza essence extreme last, pe lângă crearea bazei perfecte, extinde în mod semnificativ durabilitatea ojei, se usucă rapid și previne decolorarea unghiilor. Această bază ar trebui să fie folosită pentru fiecare manichiură și pedichiură!

Top coat-ul essence extreme shine este transparent și acoperă unghiile cu un strat protector, previne exfolierea ojei, se usucă rapid și creează o strălucire excepțională. După tratarea unghiei cu un strat de bază și un lac în culoarea preferată, așteptați ca unghia să se usuce complet și apoi aplicați un strat superior. Durabilitatea excepțională și strălucirea ca de gel sunt garantate!

Cu express dry drops pentru uscare rapidă, manichiura va fi gata in 60 de secunde! În plus față de uscarea cu viteza luminii, cu doar câteva dintre aceste picături veți oferi unghiilor și pielii din jurul unghiilor îngrijire suplimentară! Vitamina E și uleiul de migdale sunt responsabile pentru asta! Și nu mai ai nevoie de nimic altceva…