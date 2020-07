Pierderea kilogramelor acumulate a devenit o adevarata lupta pentru multi dintre romani. Tentatiile culinare ce pandesc la toti pasii, alimentele concentrate caloric promovate de marii retaileri, modul de viata agitat, lipsa de miscare, modificarile hormonale, inaintarea in varsta, stresul sunt doar cateva dintre motivele care fac ca aceasta batalie sa fie tot mai greu de castigat.

Natura este alaturi de toti cei care doresc sa mentinem in frau kilogramele si sa aiba o stare de sanatate buna. Plantele medicinale sunt resurse inepuizabile. Specialistii Fares au reusit sa aduca laolalta compusi din natura care ajuta in procesul de slabit, astfel batalia este mai usoara pentru toti care doresc sa detina o Silueta Perfecta!

Complexul Silueta Perfecta Fares – mod de actiune, randament

Complexul Silueta Perfecta a fost gandit de cercetatorii Fares ca unul prietenos, usor de folosit de toti cei ce doresc sa castige lupta cu kilogramele si modul de viata agitat, nu este toxic si nu produce dezechilibre in organism.

Secretul produsului sta in ingrediente. Preparatul are in compozitei 14 plante (extracte, organe, uleiuri) provenite din intreaga lume (Seminte de Plantago ovata, seminte de in, Garcinia cambodgia, frunze de senna, tarate de grau, cacao, fructe de soc, scortisoara, extract de ananas, Ortosiphon, cafea verde, drojdie de bere, ulei esential de Mentha spicata, ardei iute ) care favorizeaza pierderea kilogramelor, reducerea retentiei de apa, detoxifierea organismului si implicit scaderea centimetrilor din talie.

Toate ingredientele active din acest produs au in spate cercetari si studi realizate de specialistii contemporani din intreaga lume, insa vin cu o istorie bogata multe dintre acestea fiind atestate in manuscrise si carti de medicina de pionierii acestei stiinte. Aduse laolalta componentele active lucreaza in favoarea organismului, transformand complexul pentru slabit in unul cu adevarat eficient.

Preparatul actioneaza in mai multe directii si determina pierderea sanatoasa a kilogramelor fara a crea dezechilibre, fara infometare si fara a contribui la instalarea disconfortului psihic. O parte din ingredientele active confera stare de satietate, datorita continutului ridicat de fibre insolubile. O alta parte din ingrediente scad apetitul, deci cantitatea de alimente ingerate este mai mica, fapt ce duce la scaderea in greutate. Extractele de senna, soc, menta cacao din preparat intetesc arderile metabolice, transformand grasimile in energie. Acestea favorizeaza si eliminarea toxinelor din organism.

Studiile realizate de cercetatorii Fares asupra complexului pentru slabit au demonstrat ca peste 77% dintre participanti au pierdut in timpul curei aproximativ 3 kg, fara a face modificari mari in dieta si modul de viata. 81,48% dintre utilizatori au evidentiat faptul ca preparatul scade apetitul, deci cantitatea de alimente ingerate este mai mica, insa acestia nu au renuntat la mancarurile preferate. Aceleasi cercetari au dovedit ca 88% dintre participanti au avut, la sfarsitul perioadei de 30 de zile, talia cu aproximativ 4 cm mai mica.

Trebuie mentionat ca participantii la studii nu si-au modificat considerabil modul de viata. Acestia au imbunatatit doar aportul de lichide, respectiv apa, insa cei mai multi sustin ca in perioada curei au simtit un plus de energie si au reusit sa isi concentreze atentia asupra activitatilor cotidiene.

Beneficii ale complexului Silueta Perfecta

Complexul produs de Fares, Silueta Perfecta, vine cu numeroase beneficii. Pe langa starea de bine ce se instaleaza odata cu pierderea surplusului de kilograme utilizatorii au observat si alte aspecte pozitive: stare de spirit excelenta, incredere si stima de sine crescute, piele cu aspect neted, catifelat (consecinta directa a eliminarii toxinelor).

Acestea sunt doar cateva dintre efectele pozitive observate de utilizatori, specialistii atrag atentia ca mentinerea greutatii in limite normale reduce riscul aparitiei bolilor asociate: diabet zaharat, hipertensiune arteriala, ficat gras.