(P) Cât de des ar trebui să-ți tunzi părul ca bărbat?

Indiferent dacă îți place senzația părului proaspăt tuns sau preferi pletele, mai ales ca bărbat este recomandat să te tunzi în mod regulat. Cât de des ai nevoie de o tunosoare depinde mult de tipul tău de păr și de stilul pe care vrei să îl adopți.

Există bărbați care se tund o dată pe săptămână deoarece părul lor crește cu o viteză uimitoare și în plus, își doresc să mențină în permanență același look. Dar există și bărbați care nu trebuie să-și facă griji pentru aspectul tunsorii lor decât o dată la 3-4 săptămâni. În orice caz, fiecare mascul are nevoile sale și pentru a-ți da seama mai ușor când este timpul să faci o vizită la frizerie, ți-am pregătit acest ghid cuprinzător.

Cât de mult timp ar trebui să aștepți între tunsori?

În medie părul crește cu 1.25 de centimetri pe lună la majoritatea bărbaților. Acest fenomen însă este puternic influențat și de bagajul genetic, stilul de viață și nu în ultimul rând, dietă. Exercițiile fizice, dar și alimentele sănătoase ajută la accelerarea procesului de creștere a părului. Prin mișcare circulația sângelui se îmbunătățește și astfel părul crește mai repede și mai sănătos. De asemenea, alimentele consumate influențează cantitatea de hormoni din sânge și în funcție de concentrația lor părul capătă un luciu și o textură specifică, sau devine sensibil și subțire, începând să se rărească.

Stresul este și el unul din factorii principali care influențează creșterea părului. Dacă treci printr-o perioadă dificilă, vei observa că părul tău nu crește la fel de repede ca înainte deoarece organismul folosește resursele destinate dezvoltării lui pentru a face față altor provocări. De aceea, în astfel de perioade vizitele la frizerie vor fi cu siguranță mai rare ca de obicei.

Perioada dintre două tunsori se decide și în funcție de stilul pe care dorești să-l adopți. Fiecare tunsoare se potrivește unei anumite lungimi de păr și cel mai bine este să-ți întrebi frizerul când ar fi potrivit să revii ca să păstrezi intactă o anumită imagine. Tunsorile foarte scurte se pot repeta chiar și o dată pe săptămână, în timp ce cele de lungime medie pot aștepta până la două luni.

Cum știi că ai nevoie de o tunsoare?

Când nu îți mai place persoana pe care o întâlnești în oglindă înseamnă ca e timpul să-ți suni frizerul. Mulți bărbați își doresc o schimbare, dar nu sunt foarte siguri ce rezultate ar trebui să obțină de pe urma ei.

În plus, nu trebuie să aștepți neapărat să-ți crească părul până la o anumită lungime ca să te bucuri de o nouă tunsoare. O idee bună este nu te iei doar după trenduri, ci să-ți studiezi forma feței și să experimentezi diferite stiluri până găsești varianta care ți se potrivește cel mai bine.

Ce trebuie să faci când nu ai timp să ajungi la frizer?

Când ești pur și simplu prea ocupat pentru a dedica o oră părului tău este bine să ai în casă câteva produse de îngrijire a părului special create pentru bărbați. În timp ce șamponul și balsamul te ajută să treci cu brio de perioada dintre două tunsori, ceara și gelul de păr îți pot servi la îmblânzirea firelor rebele până viața ta reintră în normal.

