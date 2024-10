Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2024 – primul eveniment de anvergură internațională de fashion din România

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2024, cel mai important eveniment de modă din România, începe mâine și are loc între 15-18 octombrie, transformând centrul Bucureștiului într-un podium vibrant cu ecouri globale. Evenimentul aduce designul românesc alături de marile capitale ale modei. Printre partenerii instituționali ai evenimentului se numără Ambasada Italiei, Italian Trade Agency, dar și Camera Nazionale della Moda Italiana, organizator Milano Fashion Week®.

Evenimentul conectează designeri, cumpărători, publicații, mass media și universitari pentru a susține moda din România și regiune. Evenimentul aduce împreună branduri, designeri locali și potențiali cumpărători internaționali, promovând „Made in Romania” pe scenele globale. Opt reviste internaționale din cinci țări și peste 40 de buyeri și showroomuri au confirmat participarea, alături de designeri din Georgia, Ucraina și Italia, dar și stiliști, influenceri și fotografi din patru țări.

RUNWAY FASHION SHOWS

Cele mai noi colecții ale unor designeri români sau din Europa de Est vor putea fi admirate în show-uri live, care vor avea loc atât în clădiri istorice, cât și spații neconvenționale, construind un veritabil fashion district în centrul capitalei.

La Palatul Regal, în sala Tronului, vor avea avea loc show-urile Litkovska, Gudu, Keburia, Murmur, Carmen Secăreanu, Rhea Costa, Ami Amalia, Katea Gri și Elena Reva. Invitatul special al primei zile este Romeo Gigli și designerul casei Alessandro dei Benedetti. În Sala de Marmură de la Casa Presei Libere va avea loc un show spectaculos semnat Nissa. La S.E.N.A.T. Gallery se va putea vedea colecția Manuri, iar la Nicodim Gallery sunt prezentate creațiile Almaz.

Ambasada Italiei la București găzduiește show-ul vedetă al evenimentului, colecția faimoasei case internațonale Ermanno Scervino.

Aceste show-uri sunt dedicate invitaților la eveniment, dar în același timp, vor exista și manifestări dedicate publicului larg, într-un carusel de experiențe inedite pentru București.

Fashion Area BFW

Piața George Enescu devine punctul central pentru pasionații de modă pentru 16 și 17 Octombrie, oferind live streaming pe un ecran gigantic al tuturor show-urilor din cadrul Fasion Week. Vizitatorii se pot bucura de activări interactive, zone de lounge și bar, alături de partenerii evenimentului: adidas, Glo, Glow Healthy, Fashion Days, Banca Transilvania, NN, Pepsi și Peroni.

Zona Mercedes Benz va expune două automobile, alături de o galerie ce explorează legătura dintre mașini și modă. Intrarea este gratuită pentru persoanele de peste 18 ani, cu înregistrare pe https://mbbfw.ro/fashion-area/.

EXPOZIȚII ȘI INSTALAȚII DE MODA

Fashion Space la Galateca deschis publicului pe 16 și 17 Octombrie între 12:00-19:00

O instalație specială, numită Ressurected Wardrobe, va evidenția creativitatea a cinci branduri românești — V:PM, Borbala, ARSENE, VOL by Bianca Taban și Medeea — care vor expune piese din colecțiile lor și două ținute upcycled realizate împreună cu Auchan. În cadrul Fashion Space, va fi prezent și brandul ucrainean Kacharovska, renumit pentru încălțăminte și accesorii de calitate.

Moldavian Corner la Artmark, deschisă în perioada 15-18 octombrie, între orele 12:00-19:00.

Moldavian Corner prezintă identitatea distinctă a modei moldovenești prin instalații creative. Designeri precum Constanzia Yurashko, Valentina Vidrașcu, Yulia Efros și Liudmila Storojuc aduc interpretări rafinate ale designului contemporan, combinând tradiția cu inovația și evidențiind creativitatea avangardistă a modei moldovenești.

Fashion Panorama – The Italian New Wave, expoziție curatoriată de Vogue Italia, Galeria 2/3, deschisă publicului în perioada 16-29 Octombrie între orele 12.00 – 20.00

Fashion Panorama este o expoziție itinerantă ce explorează moda italiană contemporană prin viziunea a 10 branduri unice. Într-o lume în care moda joacă un rol tot mai important în definirea identității, aceste branduri combină tradiția cu inovația, redefinind italienitatea. Expoziția dezvăluie universul personal al fiecărui brand, oferind o perspectivă asupra evoluției lor și a modului în care spun povestea Italiei de astăzi.

Talk With a Stranger by Seen Users la MNAR – Sufrageria Regală, deschisă în perioada 16-17 Octombrie între 11.00 – 18.00

Instalația „Talk with a Stranger” invită vizitatorii să reflecteze asupra schimbărilor în comunicare în era digitală, evidențiind declinul conversațiilor telefonice în favoarea mesajelor text. Proiectul explorează legătura dintre modă și artă, provocând spectatorii să regândească rolul hainelor în definirea identității.

EDUCAȚIE ȘI SUSTENABILITATE

Conferința de Sustenabilitate FASHION IMPACT care va avea loc pe 16 octombrie în Sufrageria Regală a Palatului Regal, reprezintă un eveniment de referință în cadrul MBBFW, care va reuni la aceeași masă designeri, producători, experți internaționali în sustenabilitate, autorități din România și Italia, specialiști în reglementări privind green claims, dar și reprezentanți ai marilor companii multinaționale și KOLs dedicați unui viitor sustenabil în modă și lifestyle.

NABA Talks, o serie de întâlniri între profesorii Valentina Torricelli (NABA Milano professor and founder of TrendingNOW) și Valeria Battel de la NABA Milano, care vor oferi informații asupra evoluției retailului în era digitală, și studenți ai UNARTE și UAD.

TRADE ȘI DESIGNERS SHOWROOM

În data de 18 Octombrie, designerii prezenți în cadrul Fashion Week-ului au oportunitatea de a discuta aplicat și a-și prezenta colecțiile către cei peste 40 de buyeri internaționali sosiți în București pentru eveniment. Printre aceștia se află reprezentanți ai unor mari lanțuri de retail, department stores și showrooms din Milano, New York, Londra, Paris sau Osaka.

Susținerea evenimentului

Sponsor titular Mercedes-Benz

Parteneri instituționali: Camera Nazionale della Moda Italiana, Ambasada Italiei, Italian Trade Agency, Primăria Capitalei/ARCUB, Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Confindustria, Ambasada Moldovei, Ambasada Ucrainei, Ambasada Georgiei.

Parteneri academici: UNArte, NABA, UAD, Partener de sustenabilitate Auchan

Parteneri principali: Banca Transilvania, Fashion Days, Raffaello, glo, Băneasa Shopping City, Filorga, Glow Healthy, Isdin.

Parteneri: NN, Peroni, Pepsi, Vodafone, adidas, Schwarzkopf Professional, PUPA Milano, Wizz Air, Anastasia Beverly Hills, Endorphin Lab, Terminal of Fashion, Evian, Martini, Euromedia, Carpet & More, Divani & Sofa, Bucharest Airports, Media Trust. Official Knowledge Partner: Ernst&Young.

