În luna iubirii, DIVA te răsfață cu romantism și peisaje de vis, în weekend, de la 16:00

În februarie, zilele de sâmbătă și duminică sunt dedicate iubirii, la DIVA. Timp de trei săptămâni, în fiecare weekend, de la ora 16:00, amatorii de povești de dragoste și finaluri întotdeauna fericite sunt invitați la câte o porție de iubire și peisaje care te trimit cu gândul la vacanță.

Duminică, 5 februarie, este difuzat filmul romantic „Regăsirea” („The Story of Us”, 2019), care este perfect pentru pasionații de cărți și de orășele de poveste, din provincie. Intriga scenariului? Librăria lui Jamie Vaughn (Maggie Lawson), din orășelul Waterford (Oregon), este amenințată de un proiect imobiliar de proporții. Arhitectul trimis la fața locului, pentru a convinge localnicii să-și vândă afacerile, este Sawyer O’Dell (Sam Page). Jamie și Sawyer s-au iubit în liceu, iar acum ajung de părți opuse ale baricadei, ea fiind decisă să salveze afacerile locale. Oare îi va ajuta trecutul să găsească un front comun?

Filmările peliculei au avut loc în Victoria (British Columbia), iar în poveste apar librăria locală Luna Collective, popularul parc Gorge Waterway și restaurantul Café Brio (care este celebru pentru rețetele proprii de rizoto, tartă caramelizată cu lămâie și trufe de ciocolată).

Sâmbătă, 11 februarie, ne aflăm „În prezența dragostei” („Presence of Love”, 2022), un film romantic care încearcă ceva diferit de tropii clasici ai acestui gen cinematografic (o fată de la oraș se mută într-un sătuc feeric, unde încearcă să salveze ceva local, iar – până la final – se desparte de actualul iubit, pentru că se îndrăgostește imediat de un localnic). Linia narativă este centrată pe Joss (Eloise Mumford), o timidă profesoară de literatură romantică, care și-a pierdut recent mama. Când pleacă 10 zile într-o vacanță la ferma unde a crescut mama ei, îi cunoaște pe actualii proprietari: doamna Merryn (Samantha Bond) și fiul ei, Daniel (Julian Morris), un tată singur. Pelicula are personaje bine dezvoltate, o poveste complexă în spate și vine la pachet cu o serie de peisaje extraordinare: filmările au avut loc în mirificul Cornwall (Marea Britanie).

A treia peliculă romantică din februarie, de pe DIVA, este programată sâmbătă (18.02), când vom asista la o „Încurcătură mediteraneeană” („Mix Up in the Mediterranean”, 2021). În film, Julian (Jeremy Jordan), un chef celebru din New York, are un accident, așa că își roagă fratele geamăn – Josh (același Jeremy Jordan) – să participe la un concurs culinar în locul lui. Nimeni n-o să-și dea seama, nu? Josh este bucătar în Alaska, în localul părintesc, deci știe cum să mânuiască un cuțit ca un expert. Evident, la fața locului, acesta se îndrăgostește de Meg (Jessica Lowndes), care jurizează evenimentul. Și care crede că e însurat… cu alt bărbat. Pelicula a fost filmată în Malta, unde are loc concursul culinar din poveste.

În luna februarie visează la vacanță cu DIVA și filmele romantice din weekend!