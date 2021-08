Impactul avantajului competitiv într-o afacere

Lumea afacerilor este prin definiție un loc al concurenței și al încercărilor de a fi mai bun decât competitorii, indiferent de domeniul în care activează o firmă sau de dimensiunea ei. De la IMM-uri până la marile corporații, toată lumea este în căutarea acelui diferențiator relevant, care să facă remarcate produsele și serviciile proprii în fața clienților și consumatorilor.

Avantajul competitiv are impact major într-o afacere, iar în continuare vom detalia caracteristicile acestei influențe și cum acționează în diferite momente ale dezvoltării unei companii.

Ce reprezintă un avantaj competitiv

Conceptul se referă la caracteristicile, atributele sau factorii care facilitează unei companii o poziție favorabilă pe piață în raport cu competitorii săi. Identificarea acestui avantaj este dificilă, dar și mai complicată este menținerea lui, pentru consolidarea unui atu suplimentar pe care o firmă îl folosește ca să se diferențieze într-un domeniu de activitate și să se remarce pe piață.

Este interesant faptul că avantajul competitiv este o rezultantă a percepțiilor tuturor publicurilor țintă ale companiei: clienți, colaboratori, acționari, angajați, competitori, analiști.

Caracteristicile avantajului competitiv

Pentru ca un avantaj identificat în activitatea firmei să poată fi considerat competitiv, el trebuie să îndeplinească cele 4 condiții de bază menționate în științele economice drept careul competitivității:

Unicitate

O firmă poate încerca să se diferențieze pe piață doar cu un produs sau serviciu pe care ceilalți competitori nu-l pot realiza. Fie că este vorba de o inovație sau de un mod mai bun de a crea produse deja existente, unicitatea reprezintă o condiție de bază în stabilirea avantajului competitiv.

Durabilitate

Pentru a-și asuma un anumit element din activitatea proprie drept avantaj competitiv, o firmă trebuie să aibă certitudinea că acel factor este durabil, adică se poate construi o strategie de comunicare și se poate planifica producția viitoare pe baza predictibilității și continuității lui.

Profitabilitate

Fiind vorba despre un avantaj, este firesc să reprezinte un factor cheie de eficiență, care să determine creșterea considerabilă a profitului și utilizarea mai inteligentă a resurselor.

Practicabilitate

Teoria ca teoria, cum se spune, dar practica este cea care face diferența în activitatea economică. Un avantaj competitiv autentic este cel care poate fi aplicat și funcționează imediat, pentru a-și dovedi eficiența în activitatea de ansamblu a firmei.

Cum acționează avantajul competitiv într-o afacere

Asigură o poziție favorabilă pe piață

Utilizarea unui avantaj competitiv bine ales și atent comunicat către publicurile țintă determină o poziționare mai bună pe piață față de competitorii tradiționali și creează premisele identificării unor noi nișe de clienți.

Crește rentabilitatea firmei

O poziție mai vizibilă pe piață duce la creșterea vânzărilor și la ridicarea nivelului de notorietate pentru brandul respectiv, astfel încât rentabilitatea firmei în ansamblu este îmbunătățită.

Creează un climat potrivit pentru creativitate și inovație

Atitudinea competitivă este benefică pentru climatul organizațional și încurajează creativitatea, inovația, gândirea out of the box și, nu în ultimul rând, colaborarea între specialiștii din firmă, în cadrul unor proiecte interdepartamentale, ce reprezintă o sursă de îmbunătățire a comunicării interne și de optimizare a fluxurilor informaționale.

Pune bazele dezvoltării sustenabile a companiei

O companie care include competitivitatea între valorile sale și construiește strategia pe termen lung având în vedere afirmarea ca lider de piață are premisele unei activități durabile, pe baza unor argumente economice solide.

Prin colaborarea cu firme specializate în consultanță în afaceri se pun bazele acelor strategii pentru dezvoltarea afacerii prin care să fie puse în valoare avantajele competitive, se obțin certificări și autorizații necesare în cazul unor inovații și produse noi, cu impact pozitiv în identificarea de noi clienți, furnizori și colaboratori, de asemenea pentru extinderea activității la nivel regional și internațional.

Sursa foto: https://www.piqsels.com