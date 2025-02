Un accesoriu cool pentru tinerii creativi. Review HUAWEI MatePad 12 X: tableta care duce la un alt nivel arta digitală și luarea notițelor

Tableta HUAWEI MatePad 12 X, lansată în România în toamna lui 2024, vine acum într-o nouă prezentare fresh și surprinzătoare – varianta Pink. Când am văzut tableta roz, mi-am amintit imediat de perioada în care eram elevă și îmi doream mereu să am caiete cu coperți cât mai colorate, care ies în evidență. Diferența este că acum MatePad 12 X oferă mult mai mult decât o „copertă” frumoasă. Am testat-o și mi-a plăcut ce am descoperit.

Sincronizare în timp real între sunet și notițe

Pentru că în activitățile mele zilnice mă organizez foarte bine când scriu notițe, prima dată am vrut să încerc aplicația preinstalată a tabletei MatePad 12 X, HUAWEI Notes. Aplicația oferă mai multe funcții, dintre care cel mai mult mi-a atras atenția Note Replay. Este o funcție care sincronizează în timp real sunetul cu notițele, cu ajutorul unei tehnologii avansate de procesare audio. Am folosit-o în timpul unei conferințe la care am participat și, practic, tableta a înregistrat discursurile iar eu am notat doar ideile principale. Ulterior, când mi-am revizuit notițele, la selectarea fiecărui cuvânt cheie, am putut să ascult înregistrarea acelei părți din discurs. Mi se pare o funcție foarte utilă, în special pentru studenți, în timpul cursurilor.

Și tot pentru studenți, în perioada sesiunii, de exemplu, cred că sunt la fel de folositoare funcțiile Multi-Note și Split Screen, care permit vizualizarea și compararea mai multor notițe deschise simultan în ferestre separate.

Picturi „pe pânză”, cu aplicația GoPaint

Deși nu sunt talentată la desen sau pictură, am avut o experiență foarte interesantă când am testat aplicația GoPaint care este, de asemenea, preinstalată pe tableta HUAWEI MatePad 12 X. Cu cele peste 150 de tipuri de pensule și cu stilurile sale diverse, de la pictura în ulei, până la acuarelă și cerneală, aplicația face ca lucrările de artă digitală să semene cu cele pe pânză, reproducând extrem de fidel texturile tradiționale. Aș recomanda-o oricărui pasionat de artă, dar mai ales unui tânăr care lucrează într-un domeniu creativ. Își poate lua tableta cu el acolo unde merge în căutare de inspirație. Pe străzile orașului sau în natură, într-o cafenea cochetă sau pe o bancă din parc, poate oricând să scoată MatePad 12 X din rucsac și să transforme cele mai neașteptate idei în creații artistice.

Și nu trebuie să aibă nicio grijă în privința autonomiei pentru că tableta este dotată cu o baterie de 10.100 mAh, care asigură 14h de redare video-audio playback și 12h de web browsing.

Senzație se scris pe hârtie, pe un ecran ultraluminos

Pe lângă funcțiile care cresc productivitatea, HUAWEI MatePad 12 X oferă și o plăcută senzație de scriere pe hârtie, grație ecranului său PaperMatte ultraluminos și stylus-ului HUAWEI M-Pencil, de a treia generație, care are peste 10.000 niveluri de presiune și o viteză foarte rapidă de răspuns. Conectate prin tehnologia NearLink, cele două dispozitive creează împreună o experiență fluidă de scriere și desen. Dincolo de asta, ceea ce îmi place mult la MatePad 12 X este că ecranul său protejează vederea, reducând oboseala ochilor prin eliminarea interferențelor luminoase. Un alt plus este faptul că ecranul este acoperit cu o peliculă ultra-hidrofobă, rezistentă la petele de amprentă, astfel încât nu are nevoie de curățare frecventă.

Roz perlat, textură fină și rezistență

Dar să revenim la designul lui HUAWEI MatePad 12 X, pentru că este unul care nu poate trece neobservat. Nuanța de roz perlat de pe carcasa tabletei este obținută prin procesul Shimmery Pearlescent, de acoperire cu pulbere de mică naturală și vopsea ecologică pe bază de apă. Acest procedeu creează efecte de schimbare a culorii în funcție de gradul de lumină și unghiul de privire, oferă o senzație de căldură la atingere și asigură o rezistență mai bună la eroziune, umezeală și decolorare.

Am remarcat, de asemenea, că această textură fină, precum și faptul că este un dispozitiv ușor, fac ca HUAWEI MatePad 12 X să fie foarte simplu de manevrat. Tableta, tastatura sa HUAWEI Smart Magnetic, cu care se conectează tot prin NearLink, și HUAWEI M-Pencil, cântăresc împreună mai puțin decât un laptop. Și, cu toate că are doar 5,9 mm grosime, MatePad 12 X este o tabletă rezistentă, datorită aliajului de aluminiu din care este fabricată.

HUAWEI AppGallery și integrare Google pentru acces rapid la orice aplicații

HUAWEI MatePad 12 X este un dispozitiv practic și pentru că din HUAWEI AppGallery am putut descărca ușor toate aplicațiile de care am nevoie, fie că a trebuit să răspund la mesaje de pe WhatsApp sau că am căutat inspirație pe Instagram și YouTube. În plus, când am folosit pentru prima dată o aplicație Google, pe tabletă s-au activat automat extensii ca microG sau GBox, care, după o primă configurare, au permis ca aplicațiile să funcționeze ca pe un dispozitiv Android.

Tableta HUAWEI MatePad 12 X, inclusă în campania promoțională, „Descoperă sezonul tabletelor”, pe HUAWEI Store

HUAWEI MatePad 12 X vine însoțită de tastatură și un cablu tip C, incluse în preț. Tableta costă 2.699 lei și este disponibilă, în varianta Pink, dar și Green și White, în magazinul online HUAWEI Store, unde până pe 12 martie este în desfășurare campania „Descoperă sezonul tabletelor”. În această perioadă, tableta aduce cadou un M-Pencil. De asemenea, pentru 99 lei în plus se poate cumpăra un al doilea M-Pencil, iar pentru alți 49 de lei, adaptorul Supercharge 66W.

