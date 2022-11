Do it LIKE A BOSS: Fii șeful universului tău de make-up!

Essence te ajută să domini și de această dată lumea machiajului! Cu produsele essence LIKE A BOSS, poți fi orice îți dorești, pentru că vei realiza machiaje impecabile, ca un adevărat șef care are mereu totul sub control.

Privește-mă în ochi!

LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH MASCARA ULTRA BLACK îți va transforma cu siguranță ochii într-un adevărat magnet. Mascara ultra neagră creeaza un aspect intens, iar peria moale, curbată, din fibre oferă un plus de volum și alugește vizibil genele. Acest efect poate fi îmbunătățit în continuare prin aplicarea mai multor straturi. Mascara vine într-un ambalaj roz metalic irezistibil.

Gene wow în orice situație

Gene wow în orice situație – asta este ceea ce promite mascara rezistentă la apă LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH! Textura rezistentă la apă rezistă pe gene indiferent de situație. Genele tale vor rămâne în formă chiar dacă plouă sau bate vântul, în timpul activităților sportive sau dacă, ocazional, vărsați o lacrimă sau două. Peria delicată curbată, din fibre oferă genelor volum instant și alungire. Un alt plus: ambalajul turquioise metalizat atrage cu adevărat atenția!

Curățare dintr-o mișcare!

Îndepărtați machiajul rezistent la apă, de lungă durată, dintr-o singură mișcare? Nici o problemă datorită demachiantului REMOVE LIKE A BOSS WATERPROOF EYE MAKE-UP REMOVER!! Formula în 2 faze îndepărtează mascara, dermatograful, fardul de pleoape și co. rapid și bine. În același timp, formula este îmbogățită cu apă de mușețel hrănitoare și este testată oftalmologic și dermatologic. Un alt plus: produsul poate fi folosit și pe toată fața pentru a îndepărta pudra, fardul de obraz, iluminatorul, fondul de ten și corectorul.

Mai lungi, mai mari, mai dese ….

Da, vorbim despre gene și sprâncene! Întotdeauna ne dorim ca ele să fie un pic mai lungi, un pic mai dese, un pic mai expresive… De aceea, există serumul de creștere pentru gene și sprâncene GROW LIKE A BOSS SERUM FOR EYELASH AND EYEBROWS GROWTH, a cărui formulă este îmbogățită cu ingrediente pentru gene vizibil mai lungi și mai pline și sprâncene mai groase și mai pline. Serumul vine cu două aplicatoare diferite pentru aplicarea optimă a texturii hrănitoare pe gene și sprâncene. Toleranța a fost testată oftalmologic.

Îmblânzește sprâncenele!

Durează și direază și durează – gelul transparent FIX IT LIKE A BOSS TRANSPARENT BROW FIXING GEL convinge cu rezistența sa de lungă durată. Gelul transparent fixează chiar și cele mai rebele fire, se usucă rapid și rezistă foarte mult. Gelul pentru fixare este potrivit pentru pentru aspect laminat. În plus, textura este îmbogățită cu pantenol hrănitor.

Pentru aspect mega!

Genele false essence LASH LIKE A BOSS au un efect 3D ce crează un aspect wow cu volum expresiv. Cu banda adezivă flexibilă, sunt ușor de aplicat iar adezivul inclus asigură o fixare de durată. Genele au utilizare multiplă astfel încăt pasionații vor pot avea tot ceea ce și-au dorit.