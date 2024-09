Cum îți poate schimba viața un somn odihnitor – 6 lucruri pe care sigur nu le știai

E dimineața, soarele abia răsare, iar eu mă pregătesc să îmi petrec câteva ore la IKEA la un eveniment inedit, dedicat somnului. Ce mi-a captat atenția de la bun început a fost dress-code-ul… în pijamale! Și dacă cineva mă va întreba vreodată cum arată dimineața ideală, voi răspunde fără ezitare: „în pijamale, la IKEA”.

Trezește-te! E timpul să dormi

O cafea bună și o atmosfera relaxată – toate au făcut ca ziua mea să aibă un start perfect. Plus că set-up-ul evenimentului, transformat într-un imens dormitor primitor, m-a făcut să mă simt ca acasă. După ce ne-am energizat cu un mic dejun în stil suedez și o sesiune de stretching, a venit momentul pentru o doză de distracție – un quiz interactiv și super amuzant despre obiceiurile noastre de somn. Apoi, am aflat și statistici interesante din studiul IKEA SEE realizat în această vară în patru țări (România, Serbia, Croația, Slovenia).

Am aflat că românilor le place să doarmă puțin mai mult, comparativ cu celelalte țări – în medie 7.2 ore în timpul săptămânii, iar în weeke-end-uri 8.1 ore – însă, 46% spun că obișnuiesc să adoarmă câteodată în hainele pe care le poartă în timpul zilei, iar 63% folosesc dormitor și pe post de birou.

Totodată, 83% dintre români au declarat că se confruntă cu distrageri care îi împiedică să obțină un somn odihnitor, cum ar fi: grijile, planificarea excesivă, insomnia, prea mult timp petrecut în fața ecranelor și chiar patul inconfortabil.

Bucuria somnului

Evenimentul nu a fost doar despre cifre și distracție. Am primit sfaturi utile despre cum să ne îmbunătățim calitatea somnul, implicit a vieții. IKEA ne-a arătat că un somn bun nu este doar o simplă activitate zilnică, ci o adevărată super-putere, capabilă să ne influențeze viața în moduri pe care nu ni le imaginăm.

Experții IKEA ne-au prezentat și cele șase elemente care contribuie la îmbunătățirea somnului, în viziunea lor: un pat confortabil, temperatura camerei, lumina, sunetul, calitatea aerului, organizarea.

Am avut ocazia să și testăm soluțiile pentru dormit pe parcursul unor tururi ghidate – saltele cu arcuri sau cu spumă, canapele, perne pentru toate gusturile, pilote. De asemenea, am aflat și detalii despre soluțiile de iluminat și purificatoarele de aer, toate disponibile pentru a face din somn o experiență unică.

Cele șase elemente pentru un somn odihnitor

Haideți să le descoperim împreună!

În primul rând, temperatura din dormitor contează enorm. Îți place să dormi într-o cameră călduroasă? Gândește-te din nou. Temperatura ideală pentru un somn de calitate ar trebui să fie între 16 și 19°C. O cameră prea caldă poate întrerupe ciclul de somn și te poate lăsa obosit dimineața. Așa că, indiferent cât de tentant este să alegi pături pufoase și super-călduroase, încearcă să menții un echilibru corect al temperaturii, între 13 și 20°C. Alegerea corectă a materialelor textile poate reduce nivelul sunetului din cameră pentru un somn mai bun. O mulțime de produse, precum perdelele, covoarele, pernele, paturile și alte piese de mobilier, absorb sunetul. Efectul crește atunci când acestea sunt răspândite în cameră. Perdelele captează mai bine sunetul atunci când au pliuri. De asemenea, este recomandat să le instalezi la cel puțin 9 cm de perete. Perdelele mai groase sau suprapuse ajută și ele în acest sens. Un pat confortabil este esențial pentru un somn bun – IKEA îți recomandă o saltea de calitate, potrivită pentru anatomia corpului tău. Alege o lenjerie de pat lejeră, din fibre naturale, pentru reglarea optimă a temperaturii și asigură-te că pernele îți susțin gâtul pentru un somn cât mai odihnitor. Calitatea aerului din camera noastră – Prevenirea și reducerea poluării aerului a devenit o mare provocare. Un ventilator, un aparat de aer condiționat sau un purificator de aer pot face diferența pentru sănătate. De asemenea, IKEA ne recomandă să ne asigurăm că umiditatea nu este ridicată în spațiul în care dormim. Lumina – În mod ideal, în dormitor ar trebui să fie cât mai întuneric cu putință, ceea ce uneori este greu de realizat. Perdelele și draperiile pot face diferența, adăugând un plus de intimitate spațiului. Utilizarea accesoriilor pentru somn, spre exemplu măștile de dormit pentru ochi, poate fi de mare ajutor.

Păstrează camera ordonată – Cu cât este mai ordonată camera, cu atât este mai probabil să dormi bine. Culorile sunt importante și influențează starea de spirit în moduri diferite, inclusiv modul în care percepem un spațiu. Cele mai relaxante culori recomandate pentru dormitor sunt albastru, galben și verde – dar ești liber(ă) să o alegi pe cea care îți place.

Conform studiului IKEA SEE, obiceiurile generale legate de somn și trezire sunt în mare parte similare în Europa de Sud-Est, însă există elemente specifice pentru fiecare țară. Spre exemplu, românii se confruntă mai des cu sindromul FOMO (FEAR of missing out/Teama de a pierde ceva), comparativ cu respondenții din alte țări.

Însă acum, cu ajutorul celor șase elemente pentru somn în viziunea IKEA, ne putem recăpăta bucuria somnului. Soluțiile IKEA sunt pentru toată lumea și demontează toate miturile mai mult sau mai puțin cunoscute despre somn, astfel încât, indiferent de stilul de viață, ocupație sau bugetul disponibil, mersul la culcare să fie un motiv de bucurie – pentru că toată lumea merită un somn bun și odihnitor.

