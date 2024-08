adidas oferă flori fanilor Originals cu cea mai nouă campanie a brandului pentru silueta SL 72

După lansarea platformei „We Gave the World an Original, You Gave us a Thousand Back” din 2023, în această vară, adidas celebrează micile și marile reușite ale miilor de Originals de pretutindeni, oferindu-le în dar flori, în timp ce emblematica siluetă SL 72 intră în centrul atenției în noua campanie a brandului.

Prezentat pentru prima dată în 1972, modelul adidas SL 72 a fost motorul care a declanșat o schimbare de paradigmă în domeniul pantofilor de alergare. Astăzi, peste o jumătate de secol mai târziu, sportul și cultura sunt mai strâns legate decât oricând, iar silueta atemporală a fost purtată de adevărații Originals de pretutindeni. adidas reintroduce lumii modelul SL 72, în cinci variante de culoare emblematice. Două iterații distincte ale siluetei SL – SL 72 RS și SL 72 OG – sunt lansate în nuanțe de alb, roșu, negru, albastru și galben.

Acestea sunt disponibile în magazinele adidas din întreaga țară și la partenerii de retail selectați.

Despre adidas Originals:

Inspirat de bogata moștenire sportivă a adidas – una dintre mărcile de articole sportive de top din lume și un designer și dezvoltator global de încălțăminte și îmbrăcăminte sportive – adidas Originals este un brand de lifestyle fondat în 2001. Având la bază arhiva adidas, adidas Originals continuă să dezvolte moștenirea brandului prin angajamentul său față de inovarea produselor și prin capacitatea de a reinterpreta creativitatea și curajul regăsite pe terenuri și arene sportive, prin prisma culturii contemporane. Marcat de emblematicul logo Trefoil, care a fost folosit pentru prima dată în 1972 și susținut de cei care continuă să modeleze și să definească cultura creativă, adidas Originals continuă să fie un brand pionier în domeniul de îmbrăcăminte și încălțăminte sport pentru stradă.

