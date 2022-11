Tily Niculae, studentă la 36 de ani: „Sunt atât de entuziasmată”

Tily Niculae s-a întors pe băncile școlii, la vârsta de 36 de ani. Actrița a decis că este timpul pentru o schimbare, așa că s-a înscris cu entuziasm, la o nouă facultate.

Deși are deja doi copii și o carieră, Tily își dorește să aibă un plan de rezervă. Actrița a realizat că viața este imprevizibilă în momentul în care a mers în vamă pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Pentru că și-a dat seama că ar putea oricând ca viața să o ducă în locuri străine, actrița a decis că este momentul să studieze și pentru a avea o altă meserie, pe lângă actorie.

Tily Niculae s-a înscris la o facultate din Pitești, unde locuiește familia soțului ei. Ea spune că își dorește să devină profesoară de limba engleză, iar pe viitor chiar să își deschidă propria școală.

Tily Niculae își dorește să devină profesoară de engleză

„Eu timp de 11 ani m-am ocupat exclusiv de copii. Cred că m-aș vedea undeva la 40 de ani să fiu profesoară de engleză. Poți să te duci și în privat, fără să faci studii, dar eu nu vreau să mă prezint așa în fața părinților”, a declarat Tily Niculae în emisiunea lui Cătălin Măruță, citată de Fanatik.

„O să îmi fac și centrul meu privat, o să fiu și antreprenor. Sunt atât de entuziasmată, pe vremea mea nu era așa. Am și niște profesori extrem de solari”, a mai spus actrița.

La început, soțul lui Tily, Dragoș Popescu, a crezut că ideea soției sale este una nebunească.

„Îm primă fază a zis: Femeie, ai înnebunit!”, a povestit actrița.

Dar după ce l-a convins că este un lucru bun pentru ea, Tily a făcut pasul și s-a înscris la facultate cu inima deschisă. Acum, spune că se distrează de minune cu colegele ei.

„Învăț lucrurile complet diferite de ceea ce am învățat eu. M-am dus cu zero așteptări. În momentul în care am ajuns la Pitești, mi-am dat seama că decizia asta are un sens. Am teme de făcut acasă, când doarme Radu, mă ocup de teme. Până vine Sofia, atunci o ajut pe ea”, a afirmat Tily Niculae.

