Tily Niculae (35 de ani) a devenit mamă pentru a doua oară pe 26 martie 2020. Pe fiul lor, Tily și soțul ei, Dragoș Popescu, l-au numit Radu Teodor. Cuplul mai are împreună o fiică, Sofia, în vârstă de 9 ani.

Recent, în mediul online, actrița a vorbit despre cât de greu, dar totodată frumos a fost acest an pentru ea și pentru familia ei.

Tily Niculae a vorbit despre greutățile întâmpinate în 2020

„Anul acesta a fost ca un roller coaster emoțional. Din momentul când am născut și m-am simțit a nimănui! Nu am cum să uit vreodată cum am fost lăsată pe trotuar singură.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Prima săptămână din STAREA DE URGENȚĂ. Cu panica-n suflet, dar cu determinarea să îmi aduc cel de al doilea copil, mult dorit, VISAT, sănătos la noi ACASĂ! Nu voi uita cum în acest AN i s-a furat Sofiei copilăria.

A făcut eforturi mari să ajungă la această adaptare forțată în cele 3 luni cât a fost închisă într-un apartament. Am militat mult pentru adaptarea la contexte provocatoare. Mie îmi este ușor. Posibil și datorită meseriei.

Însă, ea, un copil de 9 ani, a simțit cum i-a fugit lumea. Mama e numai UNA! Am încercat și sper că mi-a reușit așa cum o văd astăzi, că am pus o cărămidă importantă la „fundația” ei.

Se numește REZILIENȚĂ emoțională. Chiar dacă nu i-am fost suficient, ceea ce este NORMAL, știu 100% că am reușit să fie în continuare în siguranță în primul rând cu ea, apoi cu mine, noi, restul oamenilor”, a scris.

Tily Niculae: „Dragostea dintre frați este magică”

„Starea de bine este în puterea fiecăruia și se construiește ZILNIC. Prin grijă față de tine! Asta am învățat-o. Asta i-am repetat! Reziliența este o abilitate care poate fi dezvoltată de oricine, dar mai ales în orice etapă a vieții.

Vă zic, brațele mele sunt pline. Din luna martie a lui 2020. Iubiții mei s-au așteptat unul pe celălalt, au avut flexibilitate în ceea ce-i privește, înțelegere și iubire. Când unul avea școală online, celălalt nu ieșea afară.

Când unul putea să iasă afară, celălalt aștepta să se trezească fratele. Niște minime exemple. Știam că dragostea dintre frați este magică. Nici nu mă așteptam să fie altfel față de cum este acum în casa noastră!

2020 se încheie. Trece … Dar amintirile rămân. Iar amintirile mele sunt legate numai de ei. Prezentul meu în 2020 a fost și încă este această imagine …”, a încheiat actrița.

Foto: Instagram

Citește și:

Tily Niculae, la un pas de divorț: „Este diferența asta de vârstă”

Dakota Johnson și Chris Martin s-au logodit? Cum arată inelul?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro