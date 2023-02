Teo Trandafir dezvăluie ritualul de la care nu se abate. Ce face înainte de a intra în emisiune

Teo Trandafir este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune. Cu o carieră de peste 20 de ani în media, Teo și-a obișnuit publicul cu emisiuni savuroase, subiecte atractive, surprize colosale și multă, multă voie bună.

Dar ce se întâmplă oare pe platourile de filmare când camerele de luat vederi nu sunt pornite? Cum se pregătește un prezentator de televiziune ca Teo Trandafir pentru a apărea pe micile ecrane?

Ce ritual are vedeta de televiziune?

Așa cum mulți actori sau cântăreți au diverse ritualuri pe care le practică înainte de a apărea în luminile reflectoarelor sau în fața camerelor, tot la fel se întâmplă și cu unii prezentatori și realizatori de televiziune, printre care se află și Teo.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Teo Trandafir a făcut o mărturisire interesantă într-un interviu acordat postului Kanal D, unde prezintă emisiunea “Teo Show”. Îndrăgita vedetă a dezvăluit care este ritualul ei de la care nu se abate niciodată când vine momentul filmărilor.

Teo: „Când pregătim emisiile suntem relaxați!”

Teo spune că sunt trei lucruri pe care le face de fiecare dată la fel, înainte să intre în direct. Vedeta de televiziune spune că se machiază singură începând de fiecare dată cu același ochi, se încalță începând de la același picior și spune o rugăciune înainte de filmări.

„De fiecare dată când pregătim emisiile suntem relaxați, râdem, ne dam idei unii celorlalți. Suntem în același timp și foarte atenți și focusați pe ceea ce facem.

Referitor la ritual, cred că fiecare prezentator de televiziune are unul. Eu, de exemplu, mă machiez începând de la același ochi și mă încalț începând de la același picior. Am o rugăciune pe care o spun de fiecare data înainte de a intra în emisie”, a spus Teo Trandafir pentru sursa menționată mai sus.

Teo Trandafir și obiceiul la care a renunța pentru a economisi bani

Pentru că ne aflăm într-o perioadă în care scumpirea produselor alimentare și non-alimentare este resimțită de fiecare dintre noi, Teo a reunoscut că a renunțat la obiceiul vchi de a se duce în magazine fără a avea nevoie de ceva, doar ca să se uite prin vitrine. Acest lucru o împiedică să mai arunce banii pe lucruri de care nu are de fapt nevoie.

“Le-am resimțit (n.r. – scumpirile) ca toți oamenii din această țară și, sigur că da, am luat măsuri. Nu am mai mers prin mall-uri ca de obicei doar ca să arunc un ochi pentru ca apoi să ies cu sacoșile pline de acolo. Nu mă mai duc decât când am nevoie de ceva, știu exact unde mă duc, punct ochit, punct lovit, cumpăr exact ce am nevoie și plec. Scumpirile nu iartă pe nimeni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem atenți la cum ne gestionăm bugetul”, a declarat Teo Trandafir, în exclusivitate pentru Unica.

Foto – Facebook