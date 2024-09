Rumer Willis a fost recent suprinsă în compania unui bărbat misterios, la nici o lună după ce a a anunțat că se desparte de iubitul ei.

Rumer Willis, în compania unui bărbat misterios dupăce s-a despărțit de tatăl copilului ei

La doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit despărțirea de iubitul Derek Richard Thomas printr-un mesaj postat pe Instagram, fiica lui Bruce Willis a fost fotografiată sărutând un bărbat misterios în fața unei stații de pompieri din Los Angeles.

Tânăra, în vârstă de 36 de ani, a fostr fotografiată purtând o rochie albastră și cizme de cowboy în timp ce săruta un individ cu părul negru și tatuat.

În ceea ce privește ținuta bărbatului cu mustață, acesta era îmbrăcat cu un tricou al Departamentului de Pompieri din Los Angeles County, pantaloni bleumarin și adidași.

Bărbatul și Rumer au vorbit punțin înainte de a-și lua rămas bun, apoi s-au îmbrățișat și s-au despărțit.

Rumer Willis a anunțat pe Instagram că se desparte de fostul iubit

În august, actrița le-a mărturisit urmăritorilor ei că „a fost o mamă singură și a fost co-parente” cu Thomas.

Citeşte şi: Bruce Willis, greu de recunoscut în timp ce se plimba cu mașina în Marea Britanie. Imagini dezolante cu marele actor

Citeşte şi: Rumer Willis, criticată că a postat o poză cu ea alăptând. Cum a răspuns fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore

Citeşte şi: Demi Moore, noi dezvăluiri despre lupta lui Bruce Willis cu demența. Ce sfat le-a dat actrița copiilor ei

Citeşte şi: Rumer, fiica lui Bruce Willis și Demi Moore, a născut o fetiță. Numele special ales pentru micuță

Rumer nu a oferit mai multe detalii despre despărțirea lor. Ea și cântăreațul au făcut publică povestea lor de dragoste în noiembrie 2022, iar Rumer și-a arătat burtica de gravidă o lună mai târziu.

Fiica lor, Louetta, acum în vârstă de 1 an, a venit pe lume în aprilie 2023.

În timp ce și-a dezvăluit despărțirea pe rețelele de socializare luna trecută, Rumer a vorbit despre cât de „recunoscătoare” este pentru fetița ei.

„Ea este cel mai bun lucru din viața mea și sunt pentru totdeauna recunoscătoare că am putut să am timp în acea relație pentru ca ea să intre în viața mea”, a scris proaspăta mămică.

Thomas, care încă nu a abordat public despărțirea, i-a transmis un mesaj dulce celei mici de Ziua Tatălui din iunie.

„Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și m-ai transformat într-o persoană mai bună. A fi tatăl tău este cea mai mare bucurie din viața mea. Este o onoare să fiu ghidul tău în timp ce mă înveți cum să trăiesc. Vă mulțumesc că existați.

Și mulțumesc mamei tale @rumerwillis pentru că a fost partenerul meu iubitor în această călătorie a părintților”, a transmis compozitorul la acea vreme. „Vă iubesc pe amândoi!” – a încheiat.

Rumer Willis este o actriță și cântăreață americană și este fiica cea mare a actorilor Bruce Willis și Demi Moore. Willis a atras atenția jucând alături de părinții ei, făcându-și debutul în film în „Now and Then” (1995), urmat de „Moore’s Striptease” (1996) și thriller-ul de acțiune al lui Willis, „Hostage” (2005). Primele ei roluri principale importante au fost ]n filme precum “The House Bunny” (2008), „Sorority Row” (2009) și „Once Upon a Time in Hollywood” (2019). Ea a apărut și în seriale TV precum „Empire”, „Hawaii Five-O” și „90210”. În 2015, Willis a câștigat Mirrorball Trophy pentru sezonul 20 din „Dancing with the Stars”.

Foto – Instagram / Profimedia

Urmărește-ne pe Google News