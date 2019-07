Simona Halep are un tic. Care este explicația psihologului și ce înseamnă gestul său repetat

Simona Halep, în vârstă de 27 de ani, are un tic pe care-l face atât în momentele tensionate, cât și în cele de extaz. Gestul său repetat, conform psihologului Cătălina Cristescu, are legătură cu copilul interior: “Persoanele familiarizate cu zona de dezvoltare personală, psihologie, cu siguranță au auzit de noțiunea de copil interior, și aproape că a devenit clișeu să tot spui ori să ți se spună să ai grijă de copilul tău interior. Numai că… nu există un singur copil interior, ci o întreagă gașcă! Avem copilul vulnerabil, cel care se simte trist, dezamăgit, abandonat, lipsit de afecțiune și care are nevoie de iubire, de atenție, să se simtă important.

Când nevoile lui nu sunt îndeplinite, se creează o răscoală și poate apărea copilul furios care cere iubire într-un mod puțin mai abrupt, ori copilul indisciplinat sau copilul impulsiv care nu are răbdare, are toleranță scăzută la frustrare, vrea să i se îndeplinească dorința pe loc. Dar există și copilul fericit care este vesel, jucăuș, spontan, trăiește plăcerea, bucuria, își exprimă sentimentele. Cum se manifestă acest copil fericit? În multiple feluri. Oricui i s-a întâmplat să țopăie de fericire, să țipe, să aplaude, să ridice brațele în aer, să facă un dans caraghios ori să scoată limba. Doar așa procedează copiii, nu?”

“Chiar dacă ai și 30-40-50 de ani, ți s-a activat modul de copil fericit. Un bun exemplu sunt competițiile sportive când câștigă favoritul tău și ajungi de bucurie să te îmbrățișezi cu necunoscuți, care îți împărtășesc frenezia, dar zici că sunt cei mai buni prieteni ai tăi și vă știți de-o viață. Mai mult, victoria sportivă le permite bărbaților să intre în modul de copil fericit și să-și manifeste emoțiile, chiar să plângă, acum au voie. Asta într-un context social care ne-a învățat (greșit!) că bărbații sunt puternici și numai femeile au emoții sau e ok ca numai ele să și le exprime. Care este ținta fiecăruia? Să ne accesăm mai mult copilul fericit și ipostazele care ne aduc bucurie și stare de bine”, – a explicat psihoterapeutul Cătălina Cristescu pentru VIVA!

Sursă foto: Instagram, captură video

