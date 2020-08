Ruby a venit în sfârșit cu explicații – de ce a lipsit atât de pe Instagram

Ruby a lipsit mai mult timp de pe Instagram, iar fanii ei au observat acest lucru, cerându-i explicații pentru dispariția ei misterioasă.

În mod normal, Ruby postează foarte des pe rețelele de socializare. Ei îi place să împărtășească multe aspecte ale vieții ei cu fanii săi. Tocmai de aceea, urmăritorii ei s-au speriat când ea a dispărut brusc din online.

Vedeta a ținut însă să îi liniștească pe fani, pentru a nu se îngrijora degeaba. Se pare că motivul din spatele absenței ei ar fi fost unul cât se poate de amuzant – Ruby și-ar fi scăpat telefonul în apă.

„Dragii mei, știu vă e dor de mine, lipsesc de pe Instastory”, a zis Ruby. „Nu vă imaginați cât de greu mi-e mie. Nu pot să spun ‘Bună dimineața, s-a trezit dulceața!’ și am mai găsit una ‘Bună dimineața, s-a trezit fâșneața!’ și o să mai caut și altele. Și am și timp să caut altele, pentru că telefonul meu zace în orez. Am urcat ieri cu el pe hidrobicicletă, ați văzut și voi și după aia…pa, telefon”.

Artista a zis că speră ca telefonul ei să își revină după ce stă în orez, întrucât are poze și videoclipuri importante pe el.

„E în orez și o să mai rămână acolo încă două zile și mă rog la Dumnezeu să fie bine”, a zis ea „Doamne ajută, să-mi recuperez telefonul, pentru că am acolo toate pozele pe care le-am făcut zilele astea și mă oftic, plus toate de la clip. Sunt groaznică”.

