Ronan Keating, bunic la 47 de ani. Fiul artistului, Jack a devenit tatăl unei fetițe

Ronan Keating a devenit bunic la doar 47 de ani. Fiul artistului, Jack, în vârstă de 23 de ani, a devenit tatăl unei fetițe.

Jack Keating a dat vestea pe rețelele de socializare, unde a postat și prima imagine cu fiica sa nou-născută.

Ronan Keating, bunic la 47 de ani

Celebrul artist a vorbit despre prima sa nepoată, pe care o descrie ca fiind „foarte drăguță”.

Până în prezent, fiul lui Keating nu a vorbit în public despre vreo posibilă iubită, astfel că nu se știe cine este mama fiicei sale.

„Bine ai venit pe lume, mica mea prințesă”, a scris Jack pe rețelele de socializare alături de o fotografie în care apare ținându-și bebelușa în brațe.

Mama vitregă a lui Jack, cea de a doua soție a lui Keating, a comentat la imaginea de pe social media cu câteva inimioare, notează Daily Mail.

Tânărul este fiul lui Keating cu prima lui soție, Yvonne Connoly (48 ani), cu care a fost însurat timp de 12 ani. Cei doi mai au împreună încă doi copii, Missy (22 ani) și Ali (17 ani).

În prezent, Ronan Keating este căsătorit cu designerul Storm (40 ani) și au împreună doi copii, Cooper (5 ani) și Coco (2 ani).

Fiul artistului susține că este singur

Deși fiica sa tocmai a venit pe lume, Jack a declarat, în urmă cu două luni, că nu se află în nicio relație. Mai mult, acesta spunea că și-a făcut cont pe o aplicație de întâlniri, însă nu o folosește în mod serios.

„Îmi place să fiu singur”, afirma fiul lui Ronan Keating cu doar câteva săptămâni în urmă.

Totodată, tânărul spunea că a ieșit la câteva întâlniri, în cautarea iubirii.

Fiul lui Ronan Keating este jucător de rugby, precum și social media marketer. A devenit cunoscut publicului odată cu participarea la emisiunea „Insula iubirii”, în vara anului trecut.

Cine este Ronan Keating

Ronan Patrick John Keating este un renumit cântăreț de origine irlandeză, compozitor și filantrop. Keating și-a început cariera muzicală alături de Keith Duffy, Mikey Graham, Shane Lynch și Stephen Gately, în anul 1994, ca lider al trupei Boyzone.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale sunt: „If tomorow never comes”, „I believe I can fly” și „Life Is A Rollercoaster”.

Ca și artist solo, Ronan Keating a vândut peste 25 milione albume pe tot mapamondul; în Australia este cunoscut și pentru rolul de jurat al emisiunii X Factor.

Keating s-a implicat în campania Marie Keating Foundation, o campanie care susține femeile afectate de cancerul la sân, boala care a răpus-o pe mama artistului în anul 1998.

