Vlad Gherman se pregătește pentru o intervenție estetică. „Urmează săptămâna viitoare. Cred că o să mă duc să plâng!”

Vlad Gherman se pregătește pentru o schimbare notabilă de look și a postat pe rețelele de socializare un clip în care apare în baie, în timp ce se tunde zero.

Vlad Gherman își face un nou implant de păr

Vlad Gherman a anunțat pe conturile sociale că se află într-o perioadă în care nu mai are proiecte sau filmări, așa că a decis că este momentul să facă ceva pentru el, mai exact o schimbare de look. Actorul, în vârstă de 31 de ani, spune că își va face un nou implant de păr. Vlad Gherman a mai trecut printr-o astfel de intervenție în urmă cu doi ani, în 2022.

„Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă! Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!

Fraților, am emoții pentru că astăzi facem un experiment, un test care poate să fie foarte, foarte stupid și greșit din multe puncte de vedere. Și asta pentru că am terminat toate proiectele. Nu mai am serial, nu mai am film, nu mai am nimic de făcut și vreau o schimbare” – a anunțat actorul recent pe pagina sa de Instagram. Apoi, actorul s-a filmat cum se tunde singur, pentru a se pregăti pentru intervenție.

„Așadar, astăzi, împreună cu voi, o să mă tund singur, urmează să îmi fac încă un implant de păr. Practic, oricum sunt forțat să fiu tuns scurt. Așadar, de ce să nu imortalizam acest moment de prostie maximă, care poate, totuși, o să iasă extraordinar, deși sunt șanse foarte mici. (…)

Mamă, e prea scurt. Arăt ca un personaj… O, Doamne. Regret decizia asta. Deci, dragilor, scopul a fost că oricum urma să mă tund, m-am tuns singur, urmează implantul săptămâna viitoare. M-am convins, cred că o să mă duc să plâng”, a spus actorul în clipul publicat pe Instagram.

Cei care au văzut postarea actorului i-au transmis că nu îi stă rău tuns atât de scurt și i-au apreciat clipul postat.

„Barba urmează sau când??? Îți sta foarte bine așa, dar ar trebui și mai scurt! Părerea mea”

„Ooo… Doamne feri!”

„Nu arati rău,stai liniștit”

„Cum te-a găsit Oana cu noua înfățișare?”

„Cu mască și fără mască! Un alt Vlad”

„Arăți super bine!” – sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc să devină părinți

Vlad Gherman s-a căsătorit cu actrița Oana Moșneagu vara aceasta, pe 2 iunie, în cadrul unui eveniment de basm. După magicul și memorabilul moment, cei doi au început să vorbescă următoarea etapă din viețile lor, aceea de a deveni părinți.

„Trebuie să fiu puțin pregătită la căpuț. Pentru mine, un copil ar însemna un stop profesional pentru o perioadă. Cred că o să fie destul de greu așa cum le e tuturor proaspetelor mămici. Mai trag un pic de timp. Numai când mă gândesc sunt foarte entuziasmată de ideea de copil. Doamne-ajută să fie totul bine! Deci da, vrem un copilaș, doi copilași”, a spus soția sa, Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.

