Sarah Dumitrescu, paradă incendiară de costume de baie pe litoral. Cum s-a fotografiat fata cea mică a Anamariei Prodan

Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan și a fostului baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, și-a surprins fanii din mediul online cu un set de fotografii incendiare pe plajă, în costum de baie.

Sarah Dumitrescu a făcut furori pe litoral

Sarah Dumitrescu a făcut furori pe litoral zilele acestea. Tânăra, care va împlini 24 de ani în toamnă, a fost la cel mai așteptat festival al verii, „Beach Please” și a mai rămas câteva zile la mare. Fata cea mică a Anamariei Prodan s-a fotografiat pe plajă, în mai multe costume de baie de culori și modele diferite și a publicat imaginile pe contul personal de Instagram, făcând deliciul urmăritorilor ei virtuali care au complimentat-o pentru cât de bine arată.

„Foarte sexy ești!”

„Bella!”

„Superbă ca întotdeauna!”

„Top!” – i-au transmis fanii.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe imagini cu Sarah Dumitrescu în costum de baie.

Sarah Dumitrescu a suferit mai multe operații la genunchi

Fata cea mică a Anamariei Prodan a trecut de-a lungul timpului prin mai multe intervenții la genunchi, din cauza unor probleme cu meniscul.

”Sunt deja la a treia operație, mă simt foarte bine. Am fost operată în septembrie, acum două luni. Prima a fost cea mai grea, dar Doamne Ajută să nu mă accidentez iar. Mă simt foarte bine acum. Mă simt stăpână pe picioare și merg la recuperare în fiecare zi și chiar mă simt foarte foarte bine. Eu studiez la Politehnică în California. Sunt anul IV, mai am un an și termin”, spunea Sarah la începutul anului 2023.



Sarah a locuit o vreme în SUA, dar după ce mama ei a divorțat de Laurențiu Reghecampf, a decis să revină în România pentru a o sprijini. Dar întoarcerea ei de atunci a fost și pentru a juca la echipa națională de baschet a României.

Citeşte şi: Sarah Dumitrescu și relația cu Anamaria Prodan, după divorțul de Reghecampf: „Nu mai există în viața mea!”

Citeşte şi: Anamaria Prodan, un nou proiect surpriză după ce și-a deschis cazinou: “Când te simți foarte bine, poți să faci bani” / Exclusiv

Citeşte şi: Rebecca Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, a răbufnit în mediul online. „Să vă fie rușine”

Citeşte şi: Ce mult seamănă Anamaria Prodan și fiica ei cea mică, Sarah

„Nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta, pentru că ceea ce s-a întâmplat e problema mamei, bine și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat! Pentru mine el a plecat! Adică nu mai există în viața mea!” – a spus Sarah, anul trecut, despre divorțul Anamariei Prodan de Reghecampf.

Tot despre divorțul mamei sale, tânăra spunea, cu o altă ocazie, că ea și frații ei l-au iubit enorm pe Laurențiu Reghecampf și va rămâne mereu o persoană importantă în viețile lor.

„Suntem blocați noi, frații, de tatăl Laurențiu. Dar știm că o să vină ziua când o să înțeleagă cât l-am iubit și-l iubim și ce a însemnat el pentru noi. Soarele familiei noastre! Noi și mama sperăm să înțeleagă că familia este cel mai important lucru de pe pământ și, chiar dacă a ales altceva, nu se poate uita că a făcut parte și va face mereu parte din familia noastră. Îl iubim enorm și îl așteptăm acasă oricând simte că îi este dor de noi!”, a spus Sarah Dumitrescu pentru click.ro.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News