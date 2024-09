Raluca Bădulescu, imagini nud, provocatoare în mediul online. Cum pozează pe OnlyFans. „Ați așteptat prea mult să mă vedeți așa…”

Raluca Bădulescu a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii și clipuri video extrem de provocatoare pentru a-și promova contul de OnlyFans. În vârstă de 49 de ani, fost ajurată de la „Bravo, ai stil!” a pozat în lenjerie intimă, dar și nud și a publicat imaginile pe X (fostul Twitter).

Raluca Bădulescu, imagini nud, necenzurate în mediul online

Raluca Bădulescu, care va schimba prefixul luna viitoare, pe 4 octombrie, a anunțat la sfârșitul verii că și-a făcut cont pe rețeaua de conținut online pentru adulți OnlyFans. La momentul respectiv, stilista și criticul de modă spunea că vede această platformă ca pe un loc unde se poate exrpima creativ și liber și își dorește să le ofere împătimiților de modă conținut calități, exclusiv și spectaculos.

„Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum pe rețelele de socializare. Sunt foarte multe vedete de renume din afară care postează materiale spectaculoase, behind the scene, exclusivități și ele au fost o inspirație pentru mine. Bineînțeles, este și un business.

Deja am realizat câteva lucruri interesante prin care îi voi bucura pe iubitorii de frumos și de modă. E un concept îndrăzneț, provocator, care spune ceva despre femeia puternică și liberă. Vă mulțumesc că mă însoțiți și aici, într-un spațiu nonconformist și creativ”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit wowbiz.ro.

Cum pozează pentru OnlyFans

Raluca Bădulescu este foarte activă în mediul online, iar de câteva săptămâni a început să publice pe rețeaua socială X imagini provocatoare cu ea, pentru a-și promova contul de OnlyFans.



„Servind mai mult decât ce se poate vedea în bucătărie… Gata pentru felul principal? Găsiți-mă unde se întâmplă adevărata distracție! (link de mai jos)” – a scris ea, în dreptul unei fotografii în care apare într-o bucătărie, dezbrăcată, suită pe blatul de lucru, alături de câteva alimente și ustensile de bucătărie.

Citeşte şi: Kanye West, acuzat de hărțuire sexuală de o fostă asistentă personală. Rapperul a fost dat în judecată

Citeşte şi: Fiul unui model OnlyFans s-a înecat în piscină în timp ce mama lui făcea poze explicite

Citeşte şi: Raluca Bădulescu, într-o rochie mini care a lăsat aproape totul la vedere, la 50 de ani: „Te invidiez pentru cum arăți!”

Citeşte şi: Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, după ce și-a făcut cont pe OnlyFans: „Tata mi-a zis să fac orice pentru bani!”

„Crezi că te poți descurca cu mine? Intră în lumea mea și lasă-mă să-ți arăt ce înseamnă controlul real. Hai alături de mine pe @OnlyFans pentru conținut exclusiv, nefiltrat. Eu fac regulile și o să-ți placă fiecare secundă.” sau “Ați așteptat prea mult să mă vedeți așa… Pentru o perioadă limitată, obțineți 75% reducere la conținutul meu exclusiv, doar pentru primii 100 de abonați! Scufundă-te în lumea mea și descoperă ce ai pierdut. Verificați comentariile pentru link și obțineți această ofertă înainte de a fi prea târziu!” – sunt alte mesaje postate de designer în dreptul altor imagini în care apare în ipostaze provocatoare.

După decizia ei de a-și face cont pe OnlyFans, Raluca Bădulescu a avut toată susținerea fiului său, Alex (22 de ani), din căsnicia cu Vali Pungă. Tânărul nu s-a declarat umit că mama ei are un astfel de cont.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții” – a declarat Alex, pentru sursa amintită mai sus.

Urmărește-ne pe Google News