Fosta iubită a lui Florin Ristei, Naomi Hedman, a revenit în România pentru a merge în Costinești, la festivalul fenomen al verii „Beach, Please!”. Naomi a făcut furori pe litoralul românesc cu ținuta extrem de provocatoare aleasă pentru eveniment.

Naomi Hedman a făcut furori pe litoralul românesc cu o ținută extrem de provocatoare

Naomi Hedman a fost zilele trecute la Beach, Please!, nu numai pentru distracție, dar pe post de reporter special, pentru a sta de vorbă cu o parte dintre artiștii internaționali prezenți acolo. Printre cei pe care i-a intervievat în backstage a fost artistul Swae Lee, care a vorbit cu Naomi imediat cum a coborât de pe scenă, după ce a cântat.

„Salut tuturor! Aici este Naomi, în backstage la „Beach, Please”. Sunt cu uimitorul Swae Lee. A fost atât de bine! Mulțumesc că ai revenit! Cum a fost pentru tine?” – l-a întrebat Naomi pe Swae.

„Omule, a fost o nebunie. Cred că sunt a doua oară aici. Ei au urlat ca nebunii. Publicul a fost nebun, mii de oameni” – a răspuns rapperul.

„Felul în care obții energia tuturor este incredibil. E un talent ce trebuie stăpânit. Deci ascultă, avem 50.000 de bilete vândute după prestația ta. Ne-ar plăcea să te chemăm inclusiv anul viitor. Ai reveni? Ce zici?” – a continuat fosta iubită a lui Florin Ristei.

„Deci asta sunt statistici reale?” – a întrebat curios artistul. Iar Naomi i-a confirmat: „Da, aproximativ 50.000 au cumpărat bilet, după ce te-au văzut. Sunt mai multe de atât. Da, după ce tu ai cântat. Au cumpărat pentru anul viitor, pentru prestația ta. Deci ai reveni?”

„Pentru cei 50.000 de oameni o să mă întorc și anul viitor atunci”, a replicat rapperul, potrivit cancan.ro.

Naomi Hedman și Florin Ristei s-au despărțit în 2023

Naomi Hedman și Florin Ristei s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „X Factor”, unde ea s-a dus pe post de concurentă, iar el era jurat. Cei doi formează un cuplu din octombrie 2020. Câteva luni mai târziu, în decembrie 2020, Naomi și Florin s-au logodit, dar relația lor s-a destrămat trei ani mai târziu.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Sunt convins că sunt invidiat de multă lume pentru că, în afara faptului că e o fată frumoasă, e o apariție senzațională și are o energie atât de bună și deh… e tare!”, spunea Florin Ristei în 2022, despre relația cu Naomi.

Naomi locuia în Marea Britanie când l-a cunoscut pe Ristei, dar s-a mutat în România când au devenit un cuplu.

„Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce”, a afirmat artistul acum ceva vreme.

Relația celor doi s-a încheiat în 2023, iar cântărețul a confirmat atunci că ea s-a mutat înapoi în Anglia.

„S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță, știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar… de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat. Când se încheie împotriva voinței amândurora din motive independente e nasol. Dar ce să facem, frate? O s-o sun după ce terminăm aici că mi-e dor de ea”, a spus Florin Ristei în podcastul „Fiertzi pe Power Couple” al lui Speak.

Foto – Instagram

