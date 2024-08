Maria Constantin l-a înșelat pe Dacian Varga cu actualul soț, Robert Stoica: „Să văd cum e”. De ce a divorțat de Ciprian Tapotă și Marcel Toader

Maria Constantin a vorbit despre cele două căsnicii ale sale încheiate prin divorț, dar și despre actualul mariaj, în podcastul „Gând la Gând cu Teo Trandafir”. Interpreta de muzică populară a spus care au fost motivele pentru care a divorțat de Ciprian Tapotă Lătărețu și de Marcel Toader. Totodată, Maria a recunoscut că l-a înșelat pe Dacian Varga cu actualul soț, Robert Stoica.

De ce a divorțat Maria Constantin de Ciprian Tapotă și Marcel Toader

Maria Constantin și Ciprian Tapotă Lătărețu au fost căsătoriți între anii 2007 și 2014. Împreună au și un băiat, Codrin. Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, interpreta de muzică populară a explicat de ce nu a funcționat prima ei căsnicie.

Maria consideră că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în fostele relații a fost să nu-și „deranjeze” partenerii cu emoțiile și opiniile sale.

„Sunt genul acela de om care nu vrea să te deranjez cu absolut nimic. (…) Nespunând momentele care m-au deranjat, s-au acumulat, am ținut în mine. Înghit până s-a umplut paharul. Când a dat peste nu te mai înțelegi cu mine. Chit că mi se rupe inima în bucăți, nu mă mai întorc”, a explicat Maria Constantin, în podcastul „Gând la Gând cu Teo Trandafir”.

Maria Constantin a povestit că primul ei mariaj s-a încheiat fiindcă nu i s-a permis să evolueze din punct de vedere profesional. Cântăreața și-a dorit ca ea și primul soț să-și facă un renume împreună, așa cum au făcut foștii ei socri, însă ar fi fost descurajată în acea direcție și încurajată să renunțe la carieră.

„Au fost multe momente urâte”

„Au fost multe momente urâte. N-aș vrea să specific, este și băiețelul meu de față. Cred că eram și copii. Nu eram atât de maturi. Cred că eu voiam o evoluție, iar de partea cealaltă nu se dorea. Cred că aici s-a format acea ruptură între noi. Îmi doream să facem o carieră (împreună – n.red.)”, a povestit solista.

„Se dorea o stagnare, suntem acolo, suntem cunoscuți pe zonă și cam atât. Eu nu mi-am dorit asta. Am învățat mult prea mult”, a completat.

Maria Constantin a absolvit cursurile Liceului de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu, la secția de Flaut, în anul 2005. Artista a fost încurajată în această direcție de părinți, în special de tată. Cu toate că acum iubește ceea ce face, inițial, Maria a simțit că trăia mai mult visul tatălui decât pe al ei. În 2021, Maria a absolvit Universitatea de Muzică din București.

„N-am avut o copilărie și adolescență normale. N-am știut ce e să te joci la bloc. Clubul l-am văzut la 27 de ani. A fost o copilărie și adolescență de stat în casă, studiu 5-6 ore, mers la școală, mers la pregătiri. După evenimente, fă-ți repertoriul, înregistrează piese. Plus că eu am trecut de la un segment la altul, muzica clasică și muzica populară sunt complet altceva”, a mai spus Maria Constantin, pentru sursa citată.

Cum l-a cunoscut pe Marcel Toader

După divorțul de primul soț, Maria Constantin s-a mutat la București.

„Eu, ieșită dintr-un mare divorț, am vrut să plec de acolo pentru că nu-mi vedeam nici copilul, era un scandal. Treceam și printr-o oarecare depresie. Este normal, nu-mi vedeam copilul, rămăsesem și într-o situație financiară foarte proastă. Voiam doar liniște”, a explicat.

Interpreta își dorea să-și facă un renume în muzica populară, iar viața i-a scos în cale un „ajutor”, pe cel de-al doilea soț. La un spectacol la Suhaia, primarul i-a oferit contactul lui Marcel Toader ca să o ajute cu mai multe apariții televizate. „În momentul acela îmi doream să evoluez”, a subliniat.

Marcel Toader a contactat-o pe Maria Constantin pe Facebook și i-a propus să meargă să cânte în emisiunea „Acces Direct”. În drum spre platou, solista a fost întrebată dacă este de acord să primească niște apeluri în direct. Crezând că nu au legătură cu viața ei, cântăreața a acceptat.

Relația lor, „o mare minciună” la început

„Am ajuns într-o primă emisiune, nu pot să uit nici acum. Acces Direct. Ajung în emisiune, interviu cu foștii socri de la Târgu Jiu. Era filmare de acolo, că eu mi-am abandonat copilul… Nu știam ce să spun, cum să reacționez”, a mai povestit artista.

„El știa toate lucrurile astea. După vreo câteva ediții, la îndemnul lui, ca să lămuresc lucrurile, să aflu de fapt că lua bani. Eu foarte târziu am văzut lucrurile astea. Am fost acapartă de scandal. Era ceva ce-mi rupsese inima în două. Eram la pământ din punct de vedere psihic, sentimental. L-am găsit ca sprijin”, a continuat Maria.

Înaintea apariției de la Acces Direct, Marcel Toader i-a propus Mariei Constantin să mintă că ei ar fi un cuplu.

„El a venit cu această idee în care să spunem că avem o relație. Dar la început, ca să specific, era de fapt o mare minciună. Noi nu eram împreună. Totul era ca să-și creeze această poveste și chipurile să mă ajute pe mine”, a mai povestit interpreta de muzică populară.

„Era un foarte bun ascultător, vorbitor și manipulator”

Apoi, în timp ce se plimbau într-o zi pe Calea Victoriei, Marcel Toader i-a spus Mariei Constantin că și-ar dori să fie ceva cu adevărat între ei.

„Probabil singură și foarte vulnerabilă, am început ușor să mă apropii de el. Unul dintre cele mai bune lucruri ale lui Marcel era că era un foarte bun ascultător, vorbitor și manipulator. Dacă aș fi mers la un psiholog atunci, cred că nu aș mai fi mers pe acest drum, nu ar mai fi existat această căsnicie”, a concluzionat Maria.

După al doilea divorț, Maria Constantin a ajuns la în jur de 47 de kilograme. Solista nu mânca și nu ieșea din casă din cauza paparazzilor.

„Punctul culminant în care m-am simțit ultimul om de pe pământ, de o rușine extrem de mare, a fost momentul în care era acest scandal și veneau televiziunile după mine la Conservator”, a dezvăluit artista.

„Trăiam doar din cântările mele”

După depărțire, Maria Constantin știa că Marcel Toader câștiga bani să meargă în emisiuni și să vorbească în mod negativ despre ea și despre căsnicia lor.

„În același timp, știam că nu are bani și că își dorea atât de mult să facă încât va inventa subiecte peste noapte și va ajunge într-un punct în care se va face singur de râs”, a mai spus Maria.

În timpul căsniciei lor, cântăreața susține că ea și Marcel Toader se întrețineau din banii ei. „Trăiam doar din cântările mele. La un moment dat îi dădusem fiului lui niște bacșiș pe care-l făcusem și țin minte că a fost ceartă pe acea sumă. El era foarte strict”, a mai povestit artista.

Marcel Toader a fost căsătorit și a divorțat de șase ori. Pe Raluca, prima lui soție, a cunoscut-o în Franța și alături de ea a devenit tatăl lui Maximilian, unicul lui fiu. Fostul jucător de rugby s-a stins din viață în august 2019, în urma unui stop cardiac.

„Nu făceam față să-i achit datoriile”

„Nu făceam față să-i achit datoriile. Se tot împrumuta. Târziu am aflat, am prins un telefon la un prieten de-al lui. Era vorba de sume de 500, 600, 1000 de euro”, a mai dezvăluit Maria Constantin.

Interpreta spune că ea chiar l-a iubit pe al doilea soț și că motivele divorțului au fost lipsa lui de respect și infidelitățile repetate.

„Eu chiar l-am iubit. Totul s-a degradat în momentul în care n-a mai existat respect. Au fost foarte multe infidelități. Și pe alea le-am acceptat numai să fie bine, dar nu la noi în casă. Da. (a fost înșelată la ei acasă – n.red.)”, a mai spus Maria, în podcastul moderat de Teo Trandafir.

Cum a trecut peste infidelitățile lui Marcel Toader

Pentru a trece peste infidelitate, Maria își spunea că Marcel Toader nu și-a trăit adolescența suficient, fiind sportiv de performanță. Interpreta de muzică populară se consola cu ideea că își dorește să experimenteze.

„Lasă-l să încerce. Pe cuvântul meu, așa gândeam ca să mă liniștesc. I-am spus că-i plătesc eu cameră la hotel. Nu acasă. Asta a fost condiția mea”, a explicat.

L-a înșelat pe Dacian Varga cu actualul soț, Robert Stoica

După al doilea divorț, Maria Constantin a fost singură timp de un an. A mers în vacanță în Sicilia singură și și-a retrăit „tinerețea”.

„Am rupt cluburile în două, urcat pe mese, băute, tot tacâmul. Apoi mai avut o relație cu un fotbalist (Dacian Varga – n.red.) și eram atât de fericită încât m-am îndrăgostit de Robert (actualul ei soț – n.red.)”, a mai povestit Maria Constantin.

În același podcast, Maria a admis că l-a înșelat pe Dacian cu Robert. „Să testez și eu, să văd cum e. Da, am înșelat. A fost o nebunie și am ajuns măritată. Am fost sinceră. I-am spus (lui Dacian – n.red.).”

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit în vara lui 2023, după aproximativ trei ani de relație. Cei doi se înțeleg foarte bine și își doresc să devină părinți împreună.

