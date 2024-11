Madonna s-a despărțit de iubitul de 28 de ani. „Aceeași problemă ca și cu toți partenerii ei recenți!” De ce nu rezistă bărbații prea mult lângă ea

Madonna s-a despărțit de iubitul ei tânăr, Akeem Morris. În vârstă de 66 de ani, Regina Muzicii Pop și Morris (28 de ani) păreau foarte îndrăgostiți unul de celălalt în utimele apariții publice, dar iată că relația lor nu a putut continua.

De ce s-a despărțit Madonna de tânărul ei iubit

O sursă apropiată Madonnei susține că artista s-ar fi despărțit de Morris la sfârșitul lunii octombrie. Motivul este același ca și în cazul ultimelor ei relații – diferența prea mare de vârstă dintre ea și partenerii pe care îi alege să-i fie iubiți.

„Madonna s-a confruntat cu aceeași problemă cu acest băiat, ca și cu toți bărbații ei recenți”, au susținut aceștia.

„Diferența de vârstă a devenit o problemă. Ei provin din perioade de timp diferite. Madonna a simțit că lui Akeem îi fugeau ochii după alte fete, pentru că așa a fost. Emoția a dispărut dintre ei” – a adăugat sursa pentru Daily Mail.

Cu toate acestea, sursa a continuat să precizeze că despărțirea nu părea să fi fost una „dramatică”.

Legendara cântăreață a fost pentru prima dată bănuită că ar avea o relație cu de Morris în 2022, dar nu au apărut în public împreună până în această vară.

Morris, născut în Jamaica, este un fost fotbalist, care a jucat pentru prima ligă de fotbal Oyster Bay United FC, relatează Elle Magazine.

Cei doi au participat împreună la petrecerea de Halloween, unde au mers purtând costume asortate.

Înainte de Morris, Madonna s-a întâlnit cu antrenorul de box în vârstă de 30 de ani, Joshua Popper, în 2023.

Cei doi s-au despărțit în luna mai, după ce s-au întâlnit în timpul unei lecții de box la New York. Înainte de aceasta, ea a avut o relație de trei ani cu dansatorul Ahlamalik Williams (30 de ani), potrivit People.

Madonna a fost la un pas de moarte în 2023

Lăsând la o parte problemele din viața amoroasă, Madonna a vorbit sincer despre problema de sănătate „înspăimântătoare” cu care s-a confruntat în iunie 2023.

Cântăreța a ajuns de urgență la spital după ce a fost găsit inconștientă. Ulterior, s-a stabilit că a fost vorba despre o infecție bacteriană gravă. Ea a fost dusă la secția de Terapie Intensivă și ulterior a dezvăluit că a fost pusă într-o comă indusă medical în timp ce se lupta pentru viața ei, după ce a suferit insuficiență pulmonară și renală.

În timpul unui concert de la începutul acestui an, ea a povestit cum încercarea a fost „destul de înfricoșătoare”.

„În vară am avut o surpriză. Se numește… um… o experiență asemănătoare cu moartea. Da, și nu glumesc. A fost destul de înfricoșător. Evident, nu am știut timp de patru zile, pentru că am fost în comă indusă. Dar când m-am trezit, primul cuvânt pe care l-am spus a fost ‘Nu!’, cel puțin asta mi-a spus atunci asistentul meu. Și sunt destul de sigură că Dumnezeu îmi spunea: ‘Vrei să vii cu noi? Vrei să vii cu mine? Vrei să mergi pe aici?’ Și i-am spus, ‘Nu, nu!’”. – a povestit artista.

