Lora, schimbare radicală de look. Cum arată de când nu mai e blondă. „Am crezut că ești Feli!”

Lora și-a surprins fanii din mediul online cu noul ei look. În vârstă de 41 de ani, artista a renunțat la blondul cu care ne-a obișnuit și a optat pentru o nuanță de păr mult mai îndrăzneață.

Lora, schimbare notabilă de look

De-a lungul carierei, Lora nu a recurs la foarte multe modificări de look, schimbând doar coafura și tunsoarea, dar niciodată culoarea părului. Ea a rămas constant în zona de blond, însă iată că acum a decis că este nevoie de o schimbare radicală cu privire la înfățișarea ei.

Cântăreața s-a făcut roșcată, iar nuanța o prinde de minune, scoțându-i în evidență trăsăturile feței și culoarea ochilor.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Nu vă supărați, aveți foc?” – a scris ea pe Instagram, în dreptul unui reel cu noul look, făcând referire la faptul că noua nuanță a părului ei se aseamănă culorii flăcărilor focului.

Ce spun fanii despre noua culoare de păr a Lorei

Fanii din spațiul virtual au reacționat rapid la postarea artistei, dar părerile au fost împărțite. Pe de o parte unii au spus că îi stă bine roșcată, pe de alta, unii au precizat că apreciau mai mult vechiul look blond.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„E ceva să nu-ți stea bine?”

„Ce bine îți stăăă, te avantajează maxim roșcatul ăsta, îți scoate în evidență culoarea ochilor tăi verzi!”

„Te prinde schimbarea asta, ești faină!”

„Wow! Ce bine te prinde culoarea!”

„Bombă cu ceas, îți șade așa!”

„Superb!”

„Te prinde bine. Prima dată am crezut că ești Feli”– sunt câteva dintre mesajele celor care au apreciat schimbarea făcută de artistă.

„Blondul e culoarea ta!”

„Blondul te prinde mai bine!” – au spus cei mai puțini încântați de transformare.

Care este secretul siluetei Lorei

Lora are o siluetă impecabilă și reușește să se mențină în cea mai bună formă fără a ține diete stricte sau a sta ore în șir la sala de fitness. Meniul ei zilnic este echilibrat, dar are un truc care o ajută să scape de pofta de dulce.

Citeşte şi: Laura Cosoi și-a făcut breton și și-a schimbat nuanța părului. „Ce freză ștrengărească!” Cum arată actrița

Citeşte şi: Simona Halep a împărțit internetul în două cu noua schimbare de look. „Îi stătea mai bine blondă!” / „Superbă!” Cum arată acum

Citeşte şi: De ce au divorțat Lora și Dan Badea în 2014: „Mă frustra foarte tare”. Artista a spus adevărul despre despărțirea de comediant / Video

Citeşte şi: Lora și-a luat teren pentru casă și face planuri pentru nunta cu Ionuț Ghenu: „A apărut ca prin minune”

„Dimineața mănânc ouă sau omletă cu legume, la prânz mănânc o supă și pește, legume sau pui cu legume, îmi place să am o supă pe zi măcar. Seara încerc să mănânc la o oră cât mai ok, dar se întâmplă să mănânc și la 10-11, dar am grijă de mănânc, mănânc pește, depinde. Între mese încerc să mănânc un măr sau un alt fruct” – a spus Lora, acum ceva vreme, pentru Spynews.

Artista ia suplimente cu crom pentru a scăpa de pofta de dulce.

„Nu am o dietă! Mănânc orice, doar să nu fiu intolerantă sau alergică la chestia aia. Mănânc dulce, dar rar pentru că atunci când simți nevoia de dulce e o carență de crom, iar eu îmi iau suplimente. Dacă iei câte o pastiluță de crom îți dispare pofta de dulce, că de fapt lipsește ceva. Mi-am învățat corpul practic” – a adăugat ea.

Deși recunoaște că nu prea merge la sală, Lora face exerciții, genuflexiuni sau abdomene, acasă.

„Nu prea merg la sală, mi-am propus să merg, am acasă salteluță de sport și am și un stepper, am o tipă pe YouTube cu care îmi place să mă antrenez. Acasă fac genuflexiuni sau abdomene, trebuie să ai un ritual acasă, eu cred foarte tare în ritualul de frumusețe și de sănătate”, a mai dezvăluit artista.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News