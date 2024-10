Jador, anunț surpriză despre relația cu Oana Ciocan: „Mă însor cu ea! Am cerut-o deja de soție” Cine îi va fi naș artistului

Jador și Oana Ciocan se pregătesc să facă pasul cel mare, după ce în ultima vreme s-a vehiculat că între cei doi relația a început să scârțâie. Cântărețul de manele și iubita lui și-au ales deja nașii.

Jador și Oana Ciocan se căsătoresc

Jador și Oana Ciocan formează în continuarea un cuplu, deși în ultima perioadă s-a zvonit că s-ar fi despărțit cu scandal. Se pare căt totul a fost o strategie de marketing, pentru a reveni în atenția publicului cu o surpriză de proporții – nunta.

Cântărețul a făcut anunțul neașteptat în emisiunea „Online Story by Camelia Ionescu”. Artistul a anunțat că el și Oana au o relație superbă, iar anul viitor va avea loc nunta.

„Adevărul este că noi avem o relație superbă. Oana, te iubesc, te iubesc cel mai mult din lumea asta. Ești viața mea! Te iubesc tare de tot. Mă însor cu ea! Cred că la anul. Am cerut-o deja de soție. Am știut din prima zi că o să fie nevasta mea. Am făcut o poză din prima zi cu ea. Am pus-o pe sora mea să ne facă poză. I-am zis să îmi facă poză, că ea o să fie femeia mea.

M-am rugat cu o seară înainte să-mi dea și mie o fată și m-am întâlnit cu ea. A fost genial. A fost foarte emoționant când am cerut-o de soție, mi-a fost rușine. Eu sunt foarte rușinos, deși nu par. Par foarte extrovertit, dar eu sunt introvertit. Mama și tata o iubesc foarte mult pe Oana, dar cel mai mult cred că o iubește sora mea. Și fratelui meu o place.

Eu am și acum emoții când mă duc la socrii.Nu mă interesează dacă o să am fată sau băiat, vreau doar să fie al meu. Să semene cu ea, că e frumoasă, să aibă ochii verzi, să fie negru ca mine. Dacă aveam ochii verzi… dar îmi am negri, ca tata. Câți copii vrea Dumnezeu, atâția să ne dea. Unde mănâncă trei, mănâncă și patru”, a mărturisit cântărețul, în „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Cine vor fi nașii la nunta lui Jador cu Oana

Jador și Oana și-au ales deja nașii pentru cel mai important moment din viața lor. Este vorba despre prietenul artistului, Cătălin Moroșanu și soția sa. Jador a mai dezvăluit că nunta lui va fi una tradițională și fără presă. Mai mult, el spune că a compus o piesă deosebită pentru deschiderea marelui eveniment.

„Cătălin Moroșanu este nasul meu, ne înțelegem foarte bine. Din Dominicană mi-a spus că atunci când mă însor, cu oricine m-aș însura, el va fi nașul. Ne înțelegem foarte bine. El va fi nașul de cununie, iar la botez vreau un prieten de-al nostru.

Vreau ca nunta să fie fără microfoane, fără d-astea (n.r. fără presă). Bem, cădem pe jos, că așa e la moldoveni. Beau până cad pe jos, mă fac plin de praf, îmi dă mama două palme și după aceea iar. O să dansăm sârba toată noaptea, punem manele. Am compus o piesă pentru deschiderea nunții, se numește ‘Ești frumoasă’. Piesa este făcută la Paris. Eu nu mă pricep la dans, ce dans al mirilor să fac eu?”, a mai spus acesta.

