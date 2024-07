Din ce face Ioana Țiriac bani în Emiratele Arabe. Fiica lui Ion Țiriac lucrează pe cont propriu

Ioana Țiriac, unica fiică a magnatului Ion Țiriac, s-a angajat recent în Dubai. Tânăra, care va împlini 27 de ani pe 19 iulie, lucrează pe cont propriu la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite.

Ioana Țiriac s-a angajat în Emiratele Arabe

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac din relația cu jurnalista egipteană Sophie Ayad, a locuit și studiat în SUA o vreme, dar după finalizarea studiilor s-a mutat în Dubai. Deși în urmă cu ceva ani a mărturisit că dorește să calce pe urmele mamei și să lucreze în presă, Ioana a luat acum decizia de a se implica în domeniul imobiliar. Ioana Țiriac este în prezent agent imobiliara la o firmă de renume din Emiratele Arabe Unite, iar mama sa, Sophie Ayad, a fost cea care a dat-o de gol, postând o imagine cu ea în mediul online în care apare alături de alți agenți imobiliari de top, fiind inclusă în categoria „Superstar”.

Ion Ţiriac și Sophie Ayad, jurnalista de origine egipteană, au avut o relație de 9 ani şi au împreună doi copii: pe Karim şi pe Ioana. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1992, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Ei s-au despărțit în 2001, dar au rămas în relații foarte bune de atunci.

Citeşte şi: Ce a postat Alexandru, fiul lui Ion Țiriac, după ce iubita lui, Sorana Cîrstea, a fost atacată online. Mesajul de la care a pornit valul de hate

„Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion Țiriac. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putut întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri.

Nu știu dacă Ion a învățat ceva de la mine, dar sper că i-am adus oarecare fericire. Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat. Am avut momente dificile, chiar foarte dificile, dar el a fost mereu acolo pentru mine și pentru copii”, spunea în trecut Sophie Ayad, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Ion Țiriac și-a crescut copiii într-un „mod logic și normal”

Ion Țiriac mai are un fiu, Alexandru Ion Țiriac Jr. (73 de ani), din relația cu modelul Mikette von Issenberg (70 de ani).

Într-un interviu mai vechi, Ion Țiriac spunea că Ioana a învățat de mică să fie modestă și să muncească pentru îndeplinirea oricărui vis.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, spunea Ion Țiriac în 2018, potrivit click.ro.

