Daniela Crudu, imagine rară, adorabilă, împreună cu fiica ei. Ce mare s-a făcut Daiana!

Daniela Crudu își ia foarte în serios rolul de mamă și se bucură din plin de timpul petrecut cu copiii săi. Fosta asistentă de televiziune a postat pe rețelele de socializare o imagine superbă în care apare împreună cu fiica ei, Daiana, într-un parc de distracții.

Daniela Crudu, imagine adorabilă împreună cu fiica ei în parc

Daniela Crudu (35 de ani) a devenit mamă pentru prima oară în primăvara anului trecut, pe 1 mai, când a dus-o pe lume pe Daiana. Anul acesta, tot în mai, chiar în ziua de Paște, „Cruduța” a născut un băiețel, pe care l-a numit Dominic.

Deși nu postează foarte des în online imagini cu copiii săi, zilele trecute, fosta asistentă de televizinue a făcut o excepție și a publicat în secțiunea de Insta Stories o imagine în care apare împreună cu fiica ei în parc. Îmbrăcată într-o pereche de blugi scurți, rupți și un tricou alb, Daniela Crudu a fost surprinsă ținându-și fetița în brațe, lângă cun carusel.

Prima naștere a Danielei Crudu a fost înainte de termen, la opt luni de sarcină, iar după ce Daiana a venit pe lume, fosta asistentă de televiziune a stat cinci zile în spital.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.

E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, a declarat fosta asistentă de la XtraNight Show.

Daniela Crudu nu a putut renunța la fumat în timpul sarcinilor

În timpul primei sarcini, Daniela Crudu a renunțat la carne pentru că spune că i-a fost „rău de tot” după ce a rămas gravidă.

„Îmi e rău de la carne, eu care mâncam în fiecare zi. Acum nu mai mănânc deloc. Mănânc doar fructe, croissante, dar nu îmi mai place să mai mănânc manacare. Mi-a fost primele două luni rău de tot” – a spus ea, acum câteva luni.

Unul dintre viciile la care vedeta de televiziune nu a putu renunța cât a fost gravidă este fumatul.

„Încerc să fumez doar 5 țigări pe zi, eu spun din experiența mea ce vreau să repar, în prima sarcină fumam și mai mult, nu țineam cont, acum le număr, vreau să fiu strictă, să nu fac niciun pas greșit. Nu mai vreau să fiu haotică «Lasă că merge și așa», nu merge și așa că nu e așa, dacă doctorul ți-a spus, nu ți-a spus de nebun să stai cuminte”, a spus Daniela Crudu, în emisiunea WoWNews.

Foto – Instagram

