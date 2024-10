Daniela Crudu este din nou într-o formă fizică excepțională, la două luni după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta asistentă de televiziune, în vârstă de 34 de ani, a publicat pe Instagram o serie de fotografii incendiare în care își etalează silueta de invidiat în costume de baie care mai de care mai provocatoare.

Daniela Crudu, apariție de senzație în costum de baie la două luni după naștere

Daniela Crudu și-a surprins în mod plăcut fanii din mediul online cu cele mai recente postări. Crudu, mamă a doi copii, și-a revenit spectaculos după a doua naștere și este în cea mai bună formă.

Bruneta s-a fotografiat în diverse ipostaze, în mai multe costume de baie, și a postat imaginile în secțiunea de InstaStories, dar și un video în care apare într-un jacuzzi, în mijlocul naturii.

Cei care au văzut imaginile cu fosta asistentă de televiziune nu s-au putut abține să nu comenteze felul în care arată.

„OMG! Cum așa, cu doi copii?”

„Pe bune? Ai totuși doi copii, ești mămică!”

„Ești femeia perfectă fără defecte!”

„Daniela, parcă nici nu ai născut doi copii.”

„Ce corp spectaculos!”

„Bravo ție!”

„Gata! Ai revenit pe tărâmul tău!”

Vezi în GALERIA FOTO imaginile cu Daniela Crudu în costum de baie.

Daniela Crudu nu a avut probleme cu kilogramele în plus după cele două sarcini

Daniela Crudu nu a acumulat prea multe kilograme în timpul sarcinii și spunea în urmă cu ceva timp că a avut mai mare poftă de mâncare când a rămas gravidă cu băiețelul. Vedtea de televiziune are doi copii – o fată, Daiana (1 an) și un băiat, Dominic (2 luni).

„În primul rând am poftă de mâncare ca lumea. În prima sarcină nu am mâncat mai deloc. Și acum mănânc și nu mă abțin de la absolut nimic, chiar vreau să ia copilul în greutate bine. Nu vreau să am probleme. Acum nu mai sunt așa speriată ca prima oară. Acum sunt mai relaxată”, a mărturisit ea, la începutul anului, pentru Kanal D 2.

Daniela Crudu a devenit mamă pentru prima oară pe 1 mai 2023, iar atunci a născut prematur, dar copilul a fost sănătos.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză.



Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, a declarat fosta asistentă a lui Dan Capatos de la Xtra Night Show, precizând apoi că fata seamănă cu tatăl.

Foto – Instagram

