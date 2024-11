Ce pensie avea Silviu Prigoană și cum a făcut primii bani. „A fost raiul afaceriștilor. Aveam salariu brut de 160.000 de euro”

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. Fostul afacerist și politician a decedat într-un restaurant din Brașov, după ce s-ar fi înecat cu mâncare. În unul dintre ultimele sale interviuri, Prigoană a dezvăluit cum a debutat în afaceri și ce pensie avea.

Cum a făcut Silviu Prigoană primul milion de euro

Silviu Prigoană a murit după ce i s-a făcut brusc rău într-un restaurant, a început să tușească puternic, iar apoi s-a prăbușit pe podea. Cauza morții fostului afacerist urmează să fie stabilită de medicii legiști în urma investigațiilor.

Silviu Prigoană a fost fondatorul mai multor televiziunei precum Realitatea TV, TV Sport, Etno TV,și Taraf Tv, a unor posturi de radio și a publicațiilor Taifasuri și Fanatik. De asemenea, a fost acționar principal la Rosal Group și timp de patru ani a fost deputat PDL. În unul dintre utlimele sale interviuri, de acum câteva luni, Prigoană a dezvăluit cum a făcut pimii săi bani serioși, după Revoluția din ‘89.

„A doua zi după Revoluție am vrut să-mi dau demisia, lucram la Fabrica de bere Cluj, să-mi pornesc afacerea mea. A durat vreo trei, patru luni, că tovarășa directoare Vrăjitoarea mi-a spus că nu exista noțiunea de demisie în legislația de atunci.

Prin martie 1990 mi s-a desfăcut contractul de muncă la cerere, s-a dat o lege cu întreprinderile mici și mijlocii, ceva ca să-ți faci afacerea proprie, mai întâi au profitat onorabilii membrii FSN, iar eu am avut autorizația 55 pe județul Cluj și am deschis un bar de noapte și o discotecă la mine, la Gherla, am închiriat spațiu în ștrandul primăriei. Se făceau afaceri din orice, te duceai la unguri, erau acolo, aproape, luai Coca Cola, ciocolată, ness, bere, sucuri, „ciungă” și le puneai pe o măsuță în stația de autobuz, să ai vad…

După aia ne-am șmecherit, se duceau întreprinzătorii în Turcia și aduceau autocare întregi de blugi, săpunuri, ștrampi, țigări… Totul fără documente, că nu exista legislație, nu existau impozite, taxe, cine s-a mișcat repede a făcut basculante de bani. Până s-au dat legi și reguli, a fost raiul afaceriștilor” -a declarat regretatul afacerist, pentru fanatik.ro.

Ce pensie avea Silviu Prigoană

Acesta a mai declarat că și-a început afacerile cu banii câștigați de la o fabrică de alcool. În plus, se coupa și cu vânzarea și închirierea casetelor video în București.

„Păi eu am lucrat la o fabrică de alcool, nu spun mai mult. Și pe lângă asta aveam cinci video-uri și le închiriam, luam casete de la București, le multiplicam și le vindeam sau închiriam, fotografiam și filmam la nunți pe vremea lui Ceaușescu. Făceam un salariu pe week-end, cam 2.500-3.000 de lei. Nu mai știu câți bani aveam, cu ce capital am început viața de capitalist, că erau în permanent rulaj, bani care produceau bani. În 1992 am venit în București și în 1994 am schimbat sediul firmei” – a mai declarat pentru aceeași sursă.

Întebat de pensia pe care o avea, Prigoană a răspuns: „60.000 de lei net. Aveam salariu brut de 160.000 de euro, 100.000 net și 60.000 mergeau în impozit, taxe, contribuție la pensie, alea, alea… ”

