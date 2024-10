Ce fel de bunic este Adrian Enache. Diana, fata artistului, l-a dat de gol: „Când îl vede este disperată!”

Fiica Dianei Enache și a lui Ionuț Vîntu a împlinit un an. Cu acest prilej, fiica lui Adrian Enache, a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre rolul de mamă.

Nepoata lui Adrian Enache a împlinit un an

Diana Enache și Ionuț, fiul lui Sorin Ovidiu Vîntu, au împreună o fetiță, Ilinca Maria, care a venit pe lume pe 27 septembrie 2023. Învitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, Diana Enache a vorbit sincer despre cum este pentru ea viața de mamă. Artista recunoaște că pe cât este de frumos, pe atât este de greu, dar are norocul să primească ajutor din partea familiei cu privire la creșterea și îngrijirea fetei.

„E frumos, dar este greu! Dar dacă ai ajutor este super ok. Maria Ilinca o cheamă și are un an și trei zile. Și anul acesta a trecut ca vântul și ca gândul, foarte foarte repede.

Citeşte şi: Adrian Enache, primele declarații după ce a devenit bunic. „E o senzație cu adevărat unică” / Exclusiv

Citeşte și: Diana Enache și Ionuț Vîntu și-au botezat fetița cu mare fast. Surpriza lui Adrian Enache pentru nepoata sa

Citeşte şi: L-a forțat Iuliana Marciuc pe Adrian Enache să divorțeze de Corina, prima soție? Ce a spus despre statutul de amantă

Citeşte şi: Cum își cresc Diana Enache și băiatul lui Sorin Ovidiu Vântu fetița: „Mi-am dat seama că gura lumii n-o astupă nimeni”/ Exclusiv

A trecut foarte repede, într-adevăr, dar ne bucurăm de fiecare moment. Nu o afișez așa în mediul online, nu îmi place, dar în weekendul acesta i-am făcut ziua, i-am tăiat moțul, cum se face la noi, în Moldova, la noi și la fete se taie moțul, se rupe turta, am ținut cont de toate aspectele. Să vedem ce o să se întâmple mai departe. Hai, întreabă-mă când îl fac pe următorul! Parcă sunt în vrie, dacă nu le fac acum când să le mai fac? Mai facem pauză, acum am scos o piesă foarte frumoasă”, a fiica lui Adrian Enache, la Pro TV.

Ce fel de bunic este Adrian Enache

Apoi, Diana a vorbit despre cum se descurcă tatăl ei celebru în rolul de bunic. Și a recunscut că fetița îl place foarte mult pentru că artistul „dă în mintea ei”.

„Este un bunic extrem de implicat și o spun cu toată dragostea și cu toată deschiderea, îi mulțumesc că este alături de mine, bineînțeles și mama și toți ai noștri. El este ceva aparte și Maria când îl vede este disperată la ușă după el. El dă în mintea ei”, a adăugat cântăreața.

Tot despre bunicul Ilincăi, dar cu o altă ocazie, într-un inteviu exclusiv pentru Unica.ro, Diana Enache spunea că tatăl ei i-a mărturisit că are de multe ori senzația că fetița este chiar Diana în copilărie.

„Tata a fost realmente îndrăgostit, toți au fost extrem de îndrăgostiți, și bunicile, si bunicii. Tata îmi spunea de multe ori: „mă uit la ea și am senzația că ești tu, îmi scutur capul și-mi dau seama că nu e Diana, e fata Dianei”. Îi cântă, vine la ea, o tratează ca și cum ar fi Dienuța mică. E un sentiment foarte frumos iar schimbul de dragoste și conexiunea dintre generații este fantastică” – ne-a declarat Diana Enache.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News