Bianca Sârbu, schimbare radicală de look. Cum arată tunsă periuță. „E scurt. Arăt eu a om bolnav?”

Bianca Sârbu a decis să-și facă o schimbare radicală de look. În vârstă de 44 de ani, artista a renunțat la părul lung și s-a tuns periuță.

Cum arată Bianca Sârbu tunsă periuță

Vedeta a postat în mediul online mai multe imagini cu noul look, de care este tare mândră. Pentru a primit multe mesaje din partea fanilor, care s-au îngrijorat când au văzut cât de scurt s-a tuns, Bianca Sârbu le-a răspuns că nu are probleme de sănătate și se pregătește să meargă în vacanță cu familia.

”Dacă aș fi primit atâtea mesaje câte am primit în aceste două mesaje, de când m-am tuns, atunci când am lansat piesa, eram trending top, eram locul 1. Cu zâmbetul pe buze și cu sufletul deschis, vreau să vă întreb sincer: lasă părul, că e scurt, arăt eu a om bolnav? Când acum trei săptămâni am rupt Mykonos, când mâine plec la mare cu copiii și peste o lună de zile merg în Italia? Arăt eu a om bolnav?!”, a explicat Bianca Sârbu, pe rețelele de socializare.

Primul soț al Biancăi Sârbu a murit în urmă cu 11 ani

Bianca Sârbu are doi copii, o fată și un băiat – Luca (15 ani) și Miriam (13 ani) din fostul mariaj cu primul ei soț, Marian Sârbu, care a murit în 2013. Bărbatul s-a stins din viață în timp ce se aflau la o nuntă.

“Am plecat să cântăm la o nuntă şi ne-am întors la o înmormântare, la înmormântarea soţului meu. Soțul meu mi-era și iubit, prieten, tată, coleg, mi-a făcut și doi copii minunați. Ne completam. Îmi și zicea – Ești nebună, mamă, te iubesc, cred că altul nu o să te mai suporte. Și cam așa a fost. A avut dreptate. Din păcate, soarta a fost crudă, atât pentru el, că era foarte tânăr, cât și pentru noi, cei care am rămas în urma lui. Nu avea probleme de sănătate, dar era un tip coleric.

Avea în jur de 52 de ani când a început să nu se mai simtă foarte bine, avea probleme, afaceri, stres. Eram a șasea lui soție și glumeam mereu că o să fiu ultima. Nu regret nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt și dacă aș ști care e destinul meu, aș face la fel, dar poate aș fi mai grijulie și l-aș împinge să se caute mai mult (la medic n.r.).

Într-o zi am fost la o cântare și a spus că nu se simte bine și a căzut pur și simplu. A fost ruptură de aortă, nu a mai avut nici o șansă. Nici dacă era pe masa de operație”, a povestit Bianca, la Antena Stars, acum câțiva ani.

Bianca s-a căsătorit în 2019 cu Bogdan Romanescu, un bărbat mai tânăr ca ea cu 10 ani pe care la cunoscut la muncă, el fiind șofer la trustul media unde ea era angajată.

”Sunt fericită, după cinci ani în care am avut multe probleme, suişuri şi coborâşuri, îndeosebi în viaţa particulară. Bogdan este un băiat bun care m-a acceptat cu cei doi copii, pentru că în ziua de azi nu-şi mai asumă nimeni astfel de relaţii. Nu ne ştim de foarte multă vreme, însă ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am luat. Eu nu pot să funcţionez decât atunci când sunt fericită, iar el mă face să mă simt foarte bine” – declara Bianca despre Bogdan în 2020.

Bianca Sârbu, diganosticată cu cancer de piele la 22 de ani

De-a lungul anilor, actrița și cântăreața a trecut și prin probleme de sănătate grave. La 22 de ani, a fost diagnosticată cu cancer de piele și a avut atunci nevoie de intervenții chirurgicale și tratamente severe pentru a scăpa de boală. În 2021, cancerul a recidivat și a mai fost supusă unei operații pentru a i se îndepărta o aluniță de pe față.

„Prima oară, diagnosticul oficial a fost la 22 de ani. Unii spun că e genetic, alții că este din cauza soarelui. Eu cred, mai degrabă, că soarele este dușmanul nostru, din păcate, în ultimul timp. Nu mergeam la solar, doar stăteam la soare normal. Probabil că a fost la mine problema [predispoziția]. La 22 de ani m-am dus [la control] pentru o bubiță și mi-a zis așa dur, direct, «carcinom bază celulară», eu nu prea înțelegeam atunci. La 22 de ani ai altceva în suflet, în stomac, fluturi.

M-am speriat foarte tare la început. Am făcut o intervenție chirurgicală atunci. Mi-au spus că poate să recidiveze. Scapi, dar cu operații, cu intervenții. (…) Am trei săptămâni, o lună, de la a doua operație. (…)

Asta nu e o chestie care te omoară, dar te macină așa încet. (…) Mă pregăteam pentru ziua mea de naștere, atunci am aflat că a recidivat. Operația a fost fix în același loc. O să fie bine, dar am trecut prin niște momente… sincer nu mă așteptam. Am făcut 43 de ani”, a spus Bianca Sârbu, la Xtra Night Show, acum un an.

