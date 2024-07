Amna, mesaj pentru toate femeile: „Vreau să țină capul sus și, acolo unde nu sunt respectate, să închidă telefonul” / Exclusiv

Amna lansează hit după hit. La începutul verii, cântăreața în vârstă de 40 de ani a lansat piesa „Nu te caut, nu mă căuta”, un „imn al fetelor” în videoclipul căruia apar și două dintre prietenele ei, actrițele Majda Aboulumosha (36 de ani) și Andreea Ibacka (38 de ani). Într-un interviu pentru Unica.ro, Amna a spus care este mesajul pe care speră ca noua ei melodie să-l transmită femeilor.

Amna, mesaj pentru toate femeile: „Vreau să țină capul sus”

„Totul pe vibe bun, pe energie foarte, foarte faină. Vreau ca femeile să țină capul sus și, acolo unde nu sunt respectate, să închidă telefonul și să se ducă liniștite cu fetele”, a spus Amna despre piesa „Nu te caut, nu mă căuta”, pentru Unica.ro.

În același interviu, Amna ne-a dezvăluit că lucrează la o nouă piesă, „Dacă m-ai iubit vreodată”, care se va lansa în luna noiembrie. Totodată, artista ne-a spus cu cine s-ar vedea participând la „Asia Express” și de ce nu s-ar întoarce niciodată la Survivor.

Amna, despre experiența de la Survivor: „Nu toți oamenii pot face orice în viața asta”

În 2021, Amna a participat la Survivor România, de unde a plecat la scurt timp de la intrarea în competiție, din cauza mai multor probleme de sănătate. Acum, cântăreața nu s-ar mai vedea participând într-un alt reality show care să o țină departe de casă.

„După Survivor, mi-am dat seama că nu toți oamenii pot face orice în viața asta. Eu am fost foarte rău. Și nu știu dacă aș mai putea să mai lipsesc atâta timp de lângă David, mai ales că acum este mare. Bine, el poate fără mine, eu nu pot fără el. (…) Cred că pentru mine timpul cu copilul este foarte, foarte important și vreau să am o relație cu el foarte strânsă. Nu spun că-mi iese, dar mă străduiesc. Iar show-urile astea, dacă te țin departe de casă, la un moment dat chiar nu rentează. Asta e concluzia la care am ajuns după foarte multe încercări de a fi peste tot și nicăieri”, a spus Amna, pentru Unica.ro.

Cu cine ar merge la „Asia Express”

Cât despre „Asia Express”, Amna ne-a spus că i se pare un show foarte fain, dar și foarte solicitant. Deși nu s-ar vedea departe de casă din nou, cântăreața ar avea încredere să plece la drum alături de Majda, pe care o consideră suficient de determinată încât să răzbească în competiție. Având în vedere că Majda face parte din echipa „Vorbește Lumea” de la Pro TV, cel mai probabil nu le vom vedea curând pe ea și pe Amna participând la emisiunea-concurs de la Antena 1.

„E grea emisiunea, e foarte faină. Este șmecher, e mișto, dar nu e pentru toată lumea. Trebuie să ai ceva în sânge să poți să faci treaba asta. Uite, pe Majda aș vedea-o. Cred că m-ar certa în continuu. Uite, cu Majda aș încerca, da. Probabil că m-ați vedea foarte mult plângând, și ea căutând și făcând tot felul de chestii și mâncând toate… Da, cu Majda aș merge. Nu știu daca ar merge ea cu mine, că știe cât sunt de moale la treburile astea. (râde)”, a mai spus Amna, pentru Unica.ro.

Amna, invitată la Fresh by Unica

Pe Amna am avut-o invitată și la Fresh by Unica, unde ne-a vorbit despre cum se împarte între carieră și familie, despre cum își crește fiul și ce rol joacă credința în viața ei, despre călătoria ei de redescoperire a sinelui, dar și despre reinventarea ei constantă ca artist. Urmărește interviul mai jos!

Amna – „Nu te caut, nu mă căuta”

