Roberto Bâtlan, fostul soț al Cristinei Bâtlan, implicat într-un accident rutier. I-a fost deschis dosar penal

Roberto Bâtlan (51 ani), fostul soț al antreprenoarei Cristina Bâtlan, a fost implicat într-un accident rutier joi noapte, în zona Pipera din București. Bărbatul a intrat cu autoturismul său într-o mașină în care se aflau doi polițiști aflați în afara programului de serviciu. Cei doi au fost transportați la spital, necesitând asistență medicală.

Fostul soț al Cristinei Bâtlan a provocat un accident rutier

Roberto Bâtlan, fostul soț și partenerul de afaceri al Cristinei Bâtlan, fondatoarea Musette, a provocat un accident rutier în cartierul Pipera din București. Omul de afaceri se afla pe Bulevardul Beijing din Sectorul 1 în jurul orei 4:25, dimineața, când a intrat cu mașina sa într-un alt autovehicul în care se aflau două persoane, un bărbat și o femeie. Aceștia au fost răniți grav, astfel că au fost transportați de urgență la Spitalul Elias.

Roberto Bâtlan a fost testat cu aparatul drugtest, care a dezvăluit că bărbatul avea o alcoolemie ridicată, fiind pozitiv și pentru antidepresive, potrivit comunicatului autorităților.

„La data de 08.11.2024, în jurul orei 04.25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Beijing, din sectorul 1. Din primele informații, un bărbat în vârstă de 51 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Beijing, iar când a ajuns la intersecția cu Șos. Pipera, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla oprit în intersecție la culoarea roșie a semaforului”, se arată în comunicat.

„În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea a două persoane, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani și un pasager, femeie vârstă de 24 de ani, ambii polițiști, aflați în timpul liber, care au fost transportați la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale. Conducătorii de autovehicule au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate find 0 pentru conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, respectiv 0.62 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru celălalt conducător de autovehicul”, au precizat autoritățile.

Roberto Bâtlan, dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Roberto Bâtlan a fost condus de ofițeri la INML pentru recoltarea probelor biologice și i-a fost deschis dosar penal pentru vătămare din culpă.

„În cauză s-a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări, IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată în comunicatul Poliției.

Cristina și Roberto Bâtlan au divorțat după 26 de ani de căsnicie

Cristina Bâtlan a divorțat de Roberto Bâtlan după 26 de ani de mariaj. Fondatoarea Musette a decis să pună capăt căsniciei din cauza infidelităților soțului ei. Cei doi au împreună un fiu, Adrian.

Deși au decis să își încheie căsnicia, cei doi au rămas în relații bune, continuându-și parteneriatul în lumea afacerilor.

În prezent, Cristina Bâtlan trăiește o frumoasă poveste de iubire cu un om de afaceri din Bucovina, care a cerut-o de soție în Veneția, de ziua ei de naștere.

