Îndrăgita vedetă a mărturisit că, dacă într-o perioadă normală din an bătea la pas toate magazinele designerilor români și străini din București, odată cu pandemia s-a văzut nevoită s se limiteze la shoppingul online.

„M-am abținut de la lucruri foarte scumpe, am avut noroc că a fost perioada de reduceri masive și am stat pe toate site-urile. Am cumpărat mult mai puțin decât într-o perioadă normală, cam la jumătate, pentru că nu știam cât va dura perioada de pandemie și cand vom relua filmările. Soțul meu m-a sfătuit să fiu mai cumpătată, deși este un concept pe care eu nu îl înțeleg 🙂 Am reușit să scap la cumpărături online, justificând că va reîncepe emisia, dar am apăsat mai puțin pedala de accelerație la cumpărături“, a declarat Raluca Bădulescu.

De sâmbătă, 29 august, se vor difuza la Kanal D noile ediții „Bravo, ai stil! Celebrities“, întrerupte pe perioada stării de urgență. Îndrăgita jurată recunoaște că ținuta pe care o va purta în seara de sâmbătă era pregătită încă din martie și a avut ceva emoții în a o purta.

„Pe parcursul perioadei cât am stat în casă, mai bine de două luni, am probat această ținută de câteva ori, să fiu sigură că mă cuprinde“, a spus amuzată jurata.

Nu rata de sâmbătă, 29 august, începând cu ora 22:00, noi ediții „Bravo, ai stil! Celebrities“. Cea mai iubită bătălie stilistică, prezentată de Ilinca Vandici (coperta UNICA septembrie!) va putea fi urmărită de miercuri până sâmbătă, începând cu ora 22:00, la Kanal D.

