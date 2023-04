Radu Andrei Tudor, prezentatorul Kanal D2, relație specială cu Draga Olteanu Matei: “Sunt amintiri de neuitat”. De ce a vrut să-l concedieze / Exclusiv

Radu Andrei Tudor, prezentatorul Kanal D 2, a avut o relație specială cu regretata Draga Olteanu Matei.

Radu Andrei Tudor, noua achiziție Kanal D2, unde prezintă NEWSTIME, ne-a dezvăluit cum a fost primit în noua familie Dogan Media, ce înseamnă pentru el jurnalismul, ce mentori a avut și ce relație specială l-a legat de regretata Draga Olteanu Matei.

Radu Andrei Tudor: „Am fost convins de propunerea Kanal D2 foarte repede”

În exclusivitate pentru UNICA.RO, prezentatotul tv ne-a relatat un episod în care celebra actriță l-a “scuturat” și l-a amenințat cu concedierea pe vremea când locuia la Piața Neamț.

Radu Andrei Tudor a dezvăluit și secrete din familie, ce pasiuni are, cum se relaxează și cum e rolul de tătic.

Ce înseamnă pentru tine această nouă provocare, NEWSTIME, la Kanal D2?

Am fost convins de propunerea Kanal D2 foarte repede. Văzând grila de programe și formatul jurnalului de știri, “NEWSTIME”, am înțeles rapid că îmi doresc să fac parte din echipă.

Cum a fost întâlnirea cu noii tăi colegi?

Recunosc, cu multe emoții! Pe unii îi cunoșteam de multă vreme, de când eram reporter, pe alții îi știam doar de la televizor. M-au primit extraodinar, m-au integrat în echipă în două zile. Și deja simt că fac parte din familia Kanal D.

„Am o comunitate mare de urmăritori în online și îmi doresc să privească NEWSTIME, programul de știri al Kanal D2”

Care crezi că va fi cea mai mare provocare pentu tine?

Provocarea cea mai mare va fi să aduc cât mai mult public din online în on air. Am o comunitate mare de urmăritori în online și îmi doresc să privească NEWSTIME, programul de știri al Kanal D2. Mesajele și reacțiile pe care le-am văzut până acum în online îmi dau mari speranțe că vom avea audiență foarte bună.

Ești proaspăt tătic, ai o carieră superbă, cum reușești să îți împarți timpul?

Cel mic mi-a reconfigurat puțin traseul vietii. Am înțeles cu acuratețe ce înseamnă iubirea de părinte atunci când l-am ținut prima dată în brațe pe David Andrei. Acum totul guvernează în jurul lui. Sunt un om organizat și am reușit să-mi împart timpul în așa fel încât să pot să-i dedic sfârșitul de saptămână juniorului. Și deja cred că avem o relație strânsă, în care apucăm să avem activități ca între tată și fiu.

Radu Andrei Tudor foarte activ pe Tik Tok: „Totul a început ca un experiment”

Ești foarte activ în social media, pe contul de tik tok the news man ai o comunitate uriașă de susținători. Ce presupune pentru tine relația cu aceștia?

Totul a început ca un experiment. La momentul când a venit peste noi pandemia, am descoperit Tik Tok-ul. Vedeam acolo mult divertisment și m-am gândit dacă nu cumva publicul are nevoie și de știri pe această platformă. Am început să încarc știri pe care le prezentam și să observ reacțiile. Am fost cumva un pionier.

Televiziunile nu acordau atunci atenție Tik Tok-ului. Oamenii însă aveau nevoie de informație, chiar dacă ea venea prin intermediul unei rețele unde, preponderant, divertismentul era vedetă. A fost un pariu câștigător pentru mine.

Iar apoi am început să fac live din studioul de știri, în timp ce prezentam. Cifrele din timpul live-ului m-au lăsat fără cuvinte. Și astfel am devenit o voce relevantă în materie de știri pe Tik Tok.

Le răspund oamenilor, le explic știrile, îi îndemn mereu să se informeze din surse de încredere și îmi doresc să înțeleagă că un om informat este un om puternic.

Radu Andrei Tudor, vedeta Kanal D 2, mesaj pentru tinerii jurnaliști: „Să nu ardă etape”

Privind în urmă ai acumulat foarte multă experiență și în radio, și în televiziune. Ai prezentat și o serie de breaking news-uri. Care a fost momentul din cariera ta care ți-a adus cea mai mare satisfacție?

Au fost mai multe momente. În suflet port acele emisii în care am reușit să fac ceva concret pentru oameni, să ajut niște cazuri umanitare. Și nu au fost puține. Acestea sunt momentele care au reușit să mă facă să mă simt împlinit.

Ce sfat i-ai da unui tânăr care își dorește să ajungă prezentator de Știri/jurnalist?

I-aș spune să nu ardă etape. Să facă pași mici, dar sănătoși și să ia din fiecare etapă tot ce se poate învăța. Profesia aceasta presupune iubire sinceră și nu sunt permise episoadele de “înșelat”. Asta, desigur, dacă un tânăr își dorește ceva solid și de durată.

Ai vreun ritual înaintea fiecarui Jurnal pe care îl prezinți?

Înainte de fiecare jurnal am nevoie ca ultimele 10 minute până să intru în emisie să nu vorbesc cu nimeni și să stau cu gândurile mele. Cam asta e rețeta pentru mine.

Pe drum până la serviciu, Radu Andrei Tudor ascultă muzică house și cu 10 minute înainte de emisie nu vorbește

Ce muzică asculți în mașină, venind spre serviciu?

Îmi place muzica house.

Ești supersițios?

Cred că am mici superstiții. Nu-mi place să povestesc despre un proiect important, de pildă, în care urmează să mă implic, atâta vreme cât încă nu știu sigur că se va întâmpla.

Cine e mentorul tău și ce anume te-a influențat în cariera ta?

Am mulți mentori. Cu adevărat sunt multe persoane care mi-au clădit destinul și m-au ajutat să fiu omul de televiziune de astăzi. Am întâlnit mentori de la 12 ani până acum, la 33 de ani. Știind felul lor de a fi și că nu ar vrea să le dau numele, le voi spune doar un mare MULȚUMESC.

Radu Andrei Tudor, despre Draga Olteanu Matei: „Mi-a spus că îi sunt tare drag și că mi-a dat Dumnezeu un har aparte pentru această meserie”

Știu că ai fost apropiat de Draga Olteanu Matei. Povestește-ne cum a început prietenia voastră?

Pe draga mea Draga am cunoscut-o când lucram la televiziunea locală din Piatra Neamț. Ea a fost adusă director acolo. Și, în prima ședință, cea în care urma să facem cunoștință cu ea, m-a invitat să fac un pas în față și mi-a spus că îi sunt tare drag și că mi-a dat Dumnezeu un har aparte pentru această meserie.

Apoi, după ce am dat examenul de Bacalaureat, m-a chemat în birou și mi-a spus așa: “Copilul meu drag, dacă nu pleci la București să îți faci o carieră la televiziunile centrale de acolo și te ambiționezi să rămâi aici pe plan local, ne certăm tare. Eu te concediez. Tu trebuie să ridici aripile și să zbori cât mai sus.

I-am promis că așa voi face. Și mi-am făcut un ghiozdan în care am pus multe visuri și dorințe și am plecat la București. Aproape de fiecare dată când mergeam acasă, la Piatra, o vizitam pe Draga. Îmi făcea mereu mâncăruri extraordinare. Sunt amintiri de neuitat.

Draga va ocupa mereu în sufletul meu un loc aparte.

Sursa Foto: Kanal D 2