Quincy Jones a murit la vârsta de 91 ani. Producătorul muzical a lucrat cu Michael Jackson și Frank Sinatra

Quincy Jones, un celebru compozitor și producător muzical, care a colaborat cu nume mari ale industriei precum Ray Charles sau Michael Jackson, a murit la vârsta de 91 de ani. Trista veste a fost dată de reprezentanții acestuia, care au precizat că a încetat din viață duminică noaptea, în casa sa din California.

Producătorul muzical Quincy Jones a murit

Quincy Jones a murit duminică seară în casa lui din Bel Air, California, fiind înconjurat de copiii lui, frații și alți membri ai familiei, a anunțat publicului său pentru CNN.

„În această seară, cu inima plină, dar zdrobită, trebuie să împărtășim vestea morții tatălui și fratelui nostru Quincy Jones”, a spus familia Jones în declarație.

„Și, deși aceasta este o pierdere incredibilă pentru familia noastră, sărbătorim viața minunată pe care a trăit-o și știm că nu va mai exista niciodată altul ca el. El este cu adevărat unic și ne va fi foarte dor de el; ne mângâiem și ne mândrim imens să știm că iubirea și bucuria, care erau esența ființei sale, au fost împărtășite lumii prin tot ceea ce a creat. Prin muzica sa și dragostea lui nemărginită, inima lui Quincy Jones va bate pentru eternitate”, au mai spus reprezentanții familiei lui Quincy Jones.

Un renumit muzician de jazz și pop, Jones a fost, de asemenea, dirijor, director executiv al casei de discuri și un avocat al drepturilor civile. Talentul și impulsul său au condus la o carieră aproape de neegalat în industria de divertisment.

Cine a fost Quincy Jones

Lista lui lungă și variată de credite include compunerea partiturii pentru filmul câștigător al Oscarului, „In the Heat of the Night”, a produs albumul de succes „Thriller” al lui Michael Jackson și a adunat zeci de vedete pop și rock pentru a înregistra single-ul caritabil din 1985 „We are the world”.

Născut în Chicago dintr-un tată tâmplar și o mamă care suferea de o boală mintală, Jones și-a dezvoltat devreme dragostea pentru muzică și s-a apucat de pian.

Familia sa s-a mutat în cele din urmă la Seattle, Washington, iar Jones a început să ia lecții de la faimosul cornist Clark Terry. De asemenea, s-a întâlnit și a devenit prieten apropiat cu un pianist pe atunci necunoscut pe nume Ray Charles. Între cei doi s-a născut o prietenie pe viață.

În 1961, Jones a fost angajat de Mercury Records ca director al artiștilor și al repertoriului. A făcut istorie trei ani mai târziu, când a fost promovat la funcția de vicepreședinte, făcându-l primul bărbat afro-american care a ocupat o astfel de funcție în cadrul unei case de discuri deținute de albi.

A lucrat cu A & M Records din 1969 până în 1981 și și-a format propria casă de discuri, Qwest.

În 1982, Jones a avut una dintre cele mai faimoase colaborări ale sale când a produs cel mai bine vândut album al lui Michael Jackson, „Thriller”.

În adolescență, Quincy Jones a început să cânte cu diferite trupe de jazz, atrăgând rapid atenția liderului trupei Lionel Hampton.

Acesta a colaborat cu nume mari din industria de divertisment precum Will Smith, Frank Sinatra, Ray Charles sau Aretha Franklin.

Quincy Jones a fost căsătorit cu iubita lui de liceu, Jeri Caldwell, între 1957 și 1966, cei doi având o fată, Jolie.

În 1967 s-a căsătorit cu modelul suedez Ulla Andersson, cu care a avut doi copii, Martina și Quincy Jones III, înainte de a divorța în 1974.

În același an, Jones s-a căsătorit cu actrița Peggy Lipton, o uniune care a durat până în 1990 și în urma căreia au apărut două fete, actrițele Rashida Jones și Kidada Jones.

De asemenea celebrul producător muzical a mai avut o fiică, Rachel, cu dansatoarea Carol Reynolds, iar o alta, modelul Kenya Kinski-JOnes, cu actrița Nastassja Kinski.

