Prințesa Charlotte a scos limba la fanii regali. Reacția ducesei de Cambridge VIDEO

Mica prințesă, în vârstă de 4 ani, și-a însoțit părinții la un eveniment regal ce a avut loc joi. Mama sa, Kate Middleton, a îndemnat-o pe Charlotte să le facă cu mâna fanilor, însă aceasta a avut o altă idee.

S-a apropiat de geam și a scos limba la public, moment în care ducesa de Cambridge a rămas șocată, întrucât nu se aștepta la acest gest din partea fiicei sale.

Mai târziu, celor două li s-a alăturat și Prințul George, iar mutrițele haioase au continuat.

Prințul Louis, în vârstă de 1 an, nu a participat la eveniment.

Here’s that cheeky moment from Princess Charlotte again – very funny moment! #kingscup pic.twitter.com/Ew7LwGniMs

— Emily Nash (@emynash) August 8, 2019